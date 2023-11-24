https://ukraina.ru/20231124/1051309030.html
Песков рассказал о постоянном давлении на Сербию
Песков рассказал о постоянном давлении на Сербию - 24.11.2023 Украина.ру
Песков рассказал о постоянном давлении на Сербию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 ноября прокомментировал журналистам слова президента Сербии Александра Вучича про отношения с НАТО
2023-11-24T13:28
2023-11-24T13:28
2023-11-24T13:28
сербия
нато
дмитрий песков
новости
зарубежье
давление
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"Мы понимаем, в каком окружении находится Сербия, разумеется, наилучший способ выстраивать отношения - это вести диалог. Сербам очень непросто, они находятся под постоянным давлением. У нас же с Сербией свои отношения, особые отношения, особые партнерские. Действительно, мы высоко их ценим и будем дальше их развивать", - отметил Песков.Во вторник Вучич заявил, что Сербия будет развивать отношения с НАТО, но сохранит военный нейтралитет, при этом он предложит правительству страны рассмотреть вопрос проведения военных учений с НАТО и другими партнерами.
https://ukraina.ru/20231102/1050722115.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сербия, нато, дмитрий песков, новости, зарубежье, давление
Сербия, НАТО, Дмитрий Песков, Новости, Зарубежье, давление
Песков рассказал о постоянном давлении на Сербию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 ноября прокомментировал журналистам слова президента Сербии Александра Вучича про отношения с НАТО