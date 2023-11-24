Протестующие в Дублине подожгли отель с мигрантами – СМИ - 24.11.2023 Украина.ру
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Протестующие в Дублине подожгли отель с мигрантами – СМИ
Протестующие в Дублине подожгли отель с мигрантами – СМИ - 24.11.2023 Украина.ру
Протестующие в Дублине подожгли отель с мигрантами – СМИ
В Дублине полыхают пожары из-за протестов местных жителей. По информации СМИ, разъярённые толпы подожгли машины, вагоны метро и отель Holiday Inn Express, в котором, предположительно, размещались мигранты
2023-11-24T01:28
2023-11-24T01:29
новости
ирландия
столкновения
протесты
мигранты
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В телеграм-каналах распространили кадры с места событий. Судя по ним, для борьбы с протестующими в город едет тяжёлая военная техника. Участники беспорядков также разграбили несколько магазинов на О"Коннелл-стрит — одной из самых известных улиц Дублина. Комиссар полиции Дрю Харрис назвал манифестантов совершенно невменяемой группировкой, руководствующейся ультраправой идеологией. По данным издания Irish Independent, столкновения полиции и спецназа с протестующими после того, как неизвестный напал с ножом на детей недалеко от школы. Тогда пострадали пять человек, в том числе трое детей. Преступника задержали. Подозреваемый — мужчина старше 50 лет, он действовал в одиночку. Власти Ирландии не разгласили мотивы или личность нападавшего, но антииммигрантские группы заявили, что он был иностранцем. Ранее сообщалось, что украинские беженцы в Ирландии могут встретить Рождество в палатках, так как Департамент интеграции "не ожидает, что на Рождество в палатках будут находиться бенефициары временной защиты". В настоящее время более 74 тысяч украинских беженцев проживают в предоставленном государством жилье. Это вынудило правительство Ирландии увеличить свой бюджет на борьбу с кризисом на 900 млн евро.
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новости, ирландия, столкновения, протесты, мигранты
Новости, Ирландия, столкновения, протесты, мигранты

Протестующие в Дублине подожгли отель с мигрантами – СМИ

01:28 24.11.2023 (обновлено: 01:29 24.11.2023)
 
Протестующие в Дублине подожгли отель с мигрантами – СМИ
Протестующие в Дублине подожгли отель с мигрантами – СМИ
Читать в
В Дублине полыхают пожары из-за протестов местных жителей. По информации СМИ, разъярённые толпы подожгли машины, вагоны метро и отель Holiday Inn Express, в котором, предположительно, размещались мигранты
В телеграм-каналах распространили кадры с места событий. Судя по ним, для борьбы с протестующими в город едет тяжёлая военная техника.
Участники беспорядков также разграбили несколько магазинов на О"Коннелл-стрит — одной из самых известных улиц Дублина. Комиссар полиции Дрю Харрис назвал манифестантов совершенно невменяемой группировкой, руководствующейся ультраправой идеологией.
По данным издания Irish Independent, столкновения полиции и спецназа с протестующими после того, как неизвестный напал с ножом на детей недалеко от школы. Тогда пострадали пять человек, в том числе трое детей. Преступника задержали. Подозреваемый — мужчина старше 50 лет, он действовал в одиночку. Власти Ирландии не разгласили мотивы или личность нападавшего, но антииммигрантские группы заявили, что он был иностранцем.
Ранее сообщалось, что украинские беженцы в Ирландии могут встретить Рождество в палатках, так как Департамент интеграции "не ожидает, что на Рождество в палатках будут находиться бенефициары временной защиты". В настоящее время более 74 тысяч украинских беженцев проживают в предоставленном государством жилье. Это вынудило правительство Ирландии увеличить свой бюджет на борьбу с кризисом на 900 млн евро.
 
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