В Ирландии украинские беженцы встретят Рождество в палатках - 23.11.2023 Украина.ру
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В Ирландии украинские беженцы встретят Рождество в палатках
В Ирландии украинские беженцы встретят Рождество в палатках - 23.11.2023 Украина.ру
В Ирландии украинские беженцы встретят Рождество в палатках
Украинские беженцы в Ирландии могут встретить Рождество в палатках. Об этом 23 ноября пишет издание Exstra.ie
2023-11-23T14:19
2023-11-23T14:19
новости
украина
ирландия
беженцы
палатки
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В октябре ирландский Департамент интеграции заявил, что "не ожидается, что на Рождество в палатках будут находиться бенефициары временной защиты". На днях в департаменте признают, что беженцам с Украины не могут гарантировать другого жилья, пишет издание.Тем временем Ирландский совет по делам беженцев заявил, что у него "серьезная обеспокоенность по поводу людей, живущих в палатках, поскольку погода становится холоднее".В настоящее время более 74 тысяч украинских беженцев проживают в предоставленном государством жилье. Это вынудило правительство Ирландии увеличить свой бюджет на борьбу с кризисом на 900 млн евро. В палатках проживает более 500 беженцев из разных стран, из них 77 приехали с Украины. Платки размещены в казармах в графстве Уэстмит и Клэр и в Центральной психиатрической больнице графства Дублин.Она добавила, что в октябре организация посетила палаточный лагерь Центральной психиатрической больницы и встретились с людьми оттуда."Жители, с которыми мы говорили, жаловались на холод по ночам и говорили, что в палатках тесно, холодно и очень шумно ночью, когда ветрено. Они сообщили, что у них недостаточно обогревателей и неудобные кровати, из-за чего им очень трудно спать", - рассказала ирландский общественный деятель.В октябре министр интеграции Ирландии Родерик О'Горман предложил беженцам самостоятельно найти и оплатить проживание в Ирландии после трех месяцев нахождения на территории этой страны.Бурную дискуссию среди ирландских политиков вызвал вопрос предоставления украинским беженцам социальной защиты и выплаты пособий.По информации ирландских СМИ, правительство планирует убедить общественность размещать беженцев в свободных комнатах или в пустующих объектах недвижимости.
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новости, украина, ирландия, беженцы, палатки
Новости, Украина, Ирландия, беженцы, палатки

В Ирландии украинские беженцы встретят Рождество в палатках

14:19 23.11.2023
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Украинские беженцы в Ирландии могут встретить Рождество в палатках. Об этом 23 ноября пишет издание Exstra.ie
В октябре ирландский Департамент интеграции заявил, что "не ожидается, что на Рождество в палатках будут находиться бенефициары временной защиты".
На днях в департаменте признают, что беженцам с Украины не могут гарантировать другого жилья, пишет издание.
Тем временем Ирландский совет по делам беженцев заявил, что у него "серьезная обеспокоенность по поводу людей, живущих в палатках, поскольку погода становится холоднее".
В настоящее время более 74 тысяч украинских беженцев проживают в предоставленном государством жилье. Это вынудило правительство Ирландии увеличить свой бюджет на борьбу с кризисом на 900 млн евро.
В палатках проживает более 500 беженцев из разных стран, из них 77 приехали с Украины. Платки размещены в казармах в графстве Уэстмит и Клэр и в Центральной психиатрической больнице графства Дублин.

"Палатки принципиально не подходят для размещения людей и не отвечают основным потребностям. У нас есть серьезные опасения по поводу людей, живущих в палатках, поскольку погода становится холоднее", - рассказала представитель Ирландского совета по делам беженцев.

Она добавила, что в октябре организация посетила палаточный лагерь Центральной психиатрической больницы и встретились с людьми оттуда.
"Жители, с которыми мы говорили, жаловались на холод по ночам и говорили, что в палатках тесно, холодно и очень шумно ночью, когда ветрено. Они сообщили, что у них недостаточно обогревателей и неудобные кровати, из-за чего им очень трудно спать", - рассказала ирландский общественный деятель.
В октябре министр интеграции Ирландии Родерик О'Горман предложил беженцам самостоятельно найти и оплатить проживание в Ирландии после трех месяцев нахождения на территории этой страны.
Бурную дискуссию среди ирландских политиков вызвал вопрос предоставления украинским беженцам социальной защиты и выплаты пособий.
По информации ирландских СМИ, правительство планирует убедить общественность размещать беженцев в свободных комнатах или в пустующих объектах недвижимости.
25 октября, 17:34
Украинцы приезжают в Ирландию за пособиями, а не бегут от войны - волонтерЩедрая поддержка и социальное обеспечение Ирландией беженцев из Украины, как магнит, притягивает в том числе и жителей районов, далеко расположенных от зоны СВО. Об этом сообщает 25 октября национальная независимая радиостанция Ирландии Newstalk
 
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