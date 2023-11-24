https://ukraina.ru/20231124/1051295387.html

"У нас тут серьезные события": журналист раскрыл, почему Западу не удалось раскачать майдан в Белоруссии

"У нас тут серьезные события": журналист раскрыл, почему Западу не удалось раскачать майдан в Белоруссии - 24.11.2023 Украина.ру

"У нас тут серьезные события": журналист раскрыл, почему Западу не удалось раскачать майдан в Белоруссии

Белоруссия и Россия - союзное государство, и несмотря на некоторые разногласия, они никогда не прерывали взаимоотношения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов

2023-11-24T04:00

2023-11-24T04:00

2023-11-24T04:00

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Россия и Белоруссия — союзное государство. Когда все тихо, о преимуществах союзничества зачастую забывают. Но когда возникнет необходимость, помощь со стороны РФ будет гарантирована, рассказал журналист.Сам Лукашенко сыграл важную роль в стабилизации ситуации. Президент с автоматом в руках прилетел к своим защитникам и поблагодарил их, акцентируя, что они отстояли не только его как главу Белоруссии, но и будущее страны, добавил он.Гуманитарные связи, конечно, не "Буревестник" или "Авангард", но русский язык зачастую может сыграть более ценную роль, чем гиперзвуковые ракеты. Хотя то, что в Белоруссии в итоге разметили тактическое ядерное оружие, также очень важно, резюмировал собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231123/1051272483.html

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новости, белоруссия, белорусы, россия, союзное государство, майдан, александр лукашенко, русский, русский язык, госпереворот, безопасность