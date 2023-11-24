"У нас тут серьезные события": журналист раскрыл, почему Западу не удалось раскачать майдан в Белоруссии
© РИА Новости . Виктор Драчев / Перейти в фотобанкАвтопробег в поддержку президента Белоруссии А. Лукашенко в Минске
Белоруссия и Россия - союзное государство, и несмотря на некоторые разногласия, они никогда не прерывали взаимоотношения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов
Россия и Белоруссия — союзное государство. Когда все тихо, о преимуществах союзничества зачастую забывают. Но когда возникнет необходимость, помощь со стороны РФ будет гарантирована, рассказал журналист.
"А потом раз — вытаскивают запылившиеся документы, сдувают с них пыль, и Александр Григорьевич (президент Белоруссии Александр Лукашенко. - Ред.) просит Владимира Владимировича (президент РФ Владимир Путин. - Ред.), а не можем ли мы резервировать ваш серьёзный контингент, потому что у нас тут серьезные события", - отметил Мамонтов", - отметил Мамонтов.
Сам Лукашенко сыграл важную роль в стабилизации ситуации. Президент с автоматом в руках прилетел к своим защитникам и поблагодарил их, акцентируя, что они отстояли не только его как главу Белоруссии, но и будущее страны, добавил он.
Гуманитарные связи, конечно, не "Буревестник" или "Авангард", но русский язык зачастую может сыграть более ценную роль, чем гиперзвуковые ракеты. Хотя то, что в Белоруссии в итоге разметили тактическое ядерное оружие, также очень важно, резюмировал собеседник издания.
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