"Президент с автоматом": Владимир Мамонтов о том, почему Западу не удалось расшатать майдан в Белоруссии - 24.11.2023 Украина.ру
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"Президент с автоматом": Владимир Мамонтов о том, почему Западу не удалось расшатать майдан в Белоруссии
"Президент с автоматом": Владимир Мамонтов о том, почему Западу не удалось расшатать майдан в Белоруссии - 24.11.2023 Украина.ру
"Президент с автоматом": Владимир Мамонтов о том, почему Западу не удалось расшатать майдан в Белоруссии
Когда начались попытки расшатать ситуацию в Белоруссии, большую роль сыграл русский язык и связь белорусов с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов
2023-11-24T04:40
2023-11-24T04:40
новости
белоруссия
россия
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русский
русский язык
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связь
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Белоруссия и Россия, несмотря на некоторые разногласия, никогда не прерывали взаимоотношения. Когда начались попытки расшатать ситуацию в Минске, ключевую роль сыграл русский язык как показатель внутренней связи белорусов с Россией, рассказал журналист.Россия и Белоруссия — союзное государство. Когда все тихо, о преимуществах союзничества зачастую забывают. Но когда возникнет необходимость, помощь со стороны РФ будет гарантирована, добавил эксперт.Гуманитарные связи, конечно, не "Буревестник" или "Авангард", но русский язык зачастую может сыграть более ценную роль, чем гиперзвуковые ракеты. Хотя то, что в Белоруссии в итоге разметили тактическое ядерное оружие, также очень важно, резюмировал собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь
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новости, белоруссия, россия, майдан, русский, русский язык, переворот, лукашенко, александр лукашенко, связь, ракеты, ядерное оружие, союз белоруссии и россии
Новости, Белоруссия, Россия, Майдан, русский, Русский язык, переворот, Лукашенко, Александр Лукашенко, связь, ракеты, Ядерное оружие, Союз Белоруссии и России

"Президент с автоматом": Владимир Мамонтов о том, почему Западу не удалось расшатать майдан в Белоруссии

04:40 24.11.2023
 
© president.gov.byАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко
© president.gov.by
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Когда начались попытки расшатать ситуацию в Белоруссии, большую роль сыграл русский язык и связь белорусов с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов
Белоруссия и Россия, несмотря на некоторые разногласия, никогда не прерывали взаимоотношения. Когда начались попытки расшатать ситуацию в Минске, ключевую роль сыграл русский язык как показатель внутренней связи белорусов с Россией, рассказал журналист.
Россия и Белоруссия — союзное государство. Когда все тихо, о преимуществах союзничества зачастую забывают. Но когда возникнет необходимость, помощь со стороны РФ будет гарантирована, добавил эксперт.
"Сам Александр Григорьевич (президент Белоруссии Александр Лукашенко. - Ред.) и его поступки сыграли немаловажную роль. Президент с автоматом в руках прилетел к своим защитникам и поблагодарил их, акцентируя, что они отстояли не только его как главу Белоруссии, а, что важнее, ее (страны. — Ред.) будущее", - отметил Мамонтов.
Гуманитарные связи, конечно, не "Буревестник" или "Авангард", но русский язык зачастую может сыграть более ценную роль, чем гиперзвуковые ракеты. Хотя то, что в Белоруссии в итоге разметили тактическое ядерное оружие, также очень важно, резюмировал собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь
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НовостиБелоруссияРоссияМайданрусскийРусский языкпереворотЛукашенкоАлександр ЛукашенкосвязьракетыЯдерное оружиеСоюз Белоруссии и России
 
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