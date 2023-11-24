https://ukraina.ru/20231124/1051294898.html

"Президент с автоматом": Владимир Мамонтов о том, почему Западу не удалось расшатать майдан в Белоруссии

"Президент с автоматом": Владимир Мамонтов о том, почему Западу не удалось расшатать майдан в Белоруссии - 24.11.2023 Украина.ру

"Президент с автоматом": Владимир Мамонтов о том, почему Западу не удалось расшатать майдан в Белоруссии

Когда начались попытки расшатать ситуацию в Белоруссии, большую роль сыграл русский язык и связь белорусов с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов

2023-11-24T04:40

2023-11-24T04:40

2023-11-24T04:40

новости

белоруссия

россия

майдан

русский

русский язык

переворот

лукашенко

александр лукашенко

связь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103045/18/1030451853_0:0:1132:637_1920x0_80_0_0_11b0048b82db35b379d56132f19fb69e.jpg

Белоруссия и Россия, несмотря на некоторые разногласия, никогда не прерывали взаимоотношения. Когда начались попытки расшатать ситуацию в Минске, ключевую роль сыграл русский язык как показатель внутренней связи белорусов с Россией, рассказал журналист.Россия и Белоруссия — союзное государство. Когда все тихо, о преимуществах союзничества зачастую забывают. Но когда возникнет необходимость, помощь со стороны РФ будет гарантирована, добавил эксперт.Гуманитарные связи, конечно, не "Буревестник" или "Авангард", но русский язык зачастую может сыграть более ценную роль, чем гиперзвуковые ракеты. Хотя то, что в Белоруссии в итоге разметили тактическое ядерное оружие, также очень важно, резюмировал собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231123/1051293267.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белоруссия, россия, майдан, русский, русский язык, переворот, лукашенко, александр лукашенко, связь, ракеты, ядерное оружие, союз белоруссии и россии