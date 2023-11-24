"Страшный развод": эксперт о том, как Украина хотела на Майдане "кружевные трусики", но шагнула в окопы - 24.11.2023 Украина.ру
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"Страшный развод": эксперт о том, как Украина хотела на Майдане "кружевные трусики", но шагнула в окопы
"Страшный развод": эксперт о том, как Украина хотела на Майдане "кружевные трусики", но шагнула в окопы - 24.11.2023 Украина.ру
"Страшный развод": эксперт о том, как Украина хотела на Майдане "кружевные трусики", но шагнула в окопы
Украинцы должны пересмотреть свое отношение к событиям 2013 года, потому что никакие цели Евромайдана не были достигнуты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов
2023-11-24T04:30
2023-11-24T04:30
новости
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майдан незалежности
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переворот
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украинцы
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Когда в 2013 году в рамках протестов на Майдане украинцам раздавали печенье, они думали, что совершают шаг в новое европейское будущее. Не случайно же "кружевные трусики" и стихотворение про "небратьев" стали символом изменений на Украине, рассказал журналист.Если украинцы, которые заявляли о судьбоносности событий 2013 года, будут честно рассуждать, сидя в блиндажах и окопах, то сделают вывод, что ничего путного из Евромайдана не вышло, добавил он.Никакие иллюзорные цели Евромайдана не были достигнуты, кроме тех, которые были скрыты от народа. Это были задачи Запада использовать украинцев как дешевую силу для сдерживания России, заключил собеседник издания Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231123/1051253203.html
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новости, майдан, майдан незалежности, украина, переворот, госпереворот, украинцы, ес, россия, европа
Новости, Майдан, Майдан Незалежности, Украина, переворот, госпереворот, украинцы, ЕС, Россия, Европа

"Страшный развод": эксперт о том, как Украина хотела на Майдане "кружевные трусики", но шагнула в окопы

04:30 24.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Фурман / Перейти в фотобанкОбострение ситуации на Украине
Обострение ситуации на Украине - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости . Алексей Фурман
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Читать в
Украинцы должны пересмотреть свое отношение к событиям 2013 года, потому что никакие цели Евромайдана не были достигнуты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов
Когда в 2013 году в рамках протестов на Майдане украинцам раздавали печенье, они думали, что совершают шаг в новое европейское будущее. Не случайно же "кружевные трусики" и стихотворение про "небратьев" стали символом изменений на Украине, рассказал журналист.
Если украинцы, которые заявляли о судьбоносности событий 2013 года, будут честно рассуждать, сидя в блиндажах и окопах, то сделают вывод, что ничего путного из Евромайдана не вышло, добавил он.
"Майдан — это страшный развод украинского народа, попавшего в ловушку, хуторянин в украинце переборол победителя и строителя великой империи. Пересмотр событий 2013 года в глазах украинцев должен был произойти, но я, к сожалению, не вижу такого прозрения пока что", - указал Мамонтов.
Никакие иллюзорные цели Евромайдана не были достигнуты, кроме тех, которые были скрыты от народа. Это были задачи Запада использовать украинцев как дешевую силу для сдерживания России, заключил собеседник издания Украина.ру.
Полностью интервью можно прочитать здесь
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Заголовок открываемого материала
04:30"Страшный развод": эксперт о том, как Украина хотела на Майдане "кружевные трусики", но шагнула в окопы
04:20Военный эксперт раскрыл, сколько бойцов нужно набрать в армию РФ, чтобы пойти в масштабное наступление
04:10Эксперт объяснил, как Украина хотела получить Россию "на блюдечке", но обрекла себя на рабство и войну
04:05Седьмая группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в Домодедово – МЧС
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