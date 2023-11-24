"Страшный развод": эксперт о том, как Украина хотела на Майдане "кружевные трусики", но шагнула в окопы
Украинцы должны пересмотреть свое отношение к событиям 2013 года, потому что никакие цели Евромайдана не были достигнуты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов
Когда в 2013 году в рамках протестов на Майдане украинцам раздавали печенье, они думали, что совершают шаг в новое европейское будущее. Не случайно же "кружевные трусики" и стихотворение про "небратьев" стали символом изменений на Украине, рассказал журналист.
Если украинцы, которые заявляли о судьбоносности событий 2013 года, будут честно рассуждать, сидя в блиндажах и окопах, то сделают вывод, что ничего путного из Евромайдана не вышло, добавил он.
"Майдан — это страшный развод украинского народа, попавшего в ловушку, хуторянин в украинце переборол победителя и строителя великой империи. Пересмотр событий 2013 года в глазах украинцев должен был произойти, но я, к сожалению, не вижу такого прозрения пока что", - указал Мамонтов.
Никакие иллюзорные цели Евромайдана не были достигнуты, кроме тех, которые были скрыты от народа. Это были задачи Запада использовать украинцев как дешевую силу для сдерживания России, заключил собеседник издания Украина.ру.
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