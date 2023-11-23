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Более 70% американцев выступили за прекращение огня на Украине – опрос

Более 70% американцев выступили за прекращение огня на Украине – опрос - 23.11.2023 Украина.ру

Более 70% американцев выступили за прекращение огня на Украине – опрос

Только девять процентов американцев поддерживают дальнейшее продолжение боевых действий на Украине, против этого высказались 72% граждан. Такие данные приводит the Economist/YouGov, ссылаясь на данные соцопроса

2023-11-23T23:24

2023-11-23T23:24

2023-11-23T23:25

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Уточняется, что социологи опрашивали американцев с 18 по 20 ноября. По их данным, количество тех, кто поддерживает или выступает против дальнейшей отправки военной помощи Киеву практически равно. Спросили у американцев и мнение на счёт успехов сторон в зоне Спецоперации. Около 37% считают, что в зоне боевых действий не побеждает никто, 20% – что успех на стороне Украины, 17% высказались за то, что инициатива и преимущества у российских войск.Оценка действий Байдена по ситуации между Россией и Украиной расколола американцев пополам: 41% удовлетворены и 41% недовольны. Согласно данным социологического опроса, 54% граждан США не одобряют действия президента Джо Байдена. Только 40 % удовлетворены действиями хозяина Белого дома. Менее 40% одобряют подход Байдена к вопросам инфляции/цен, иммиграции, преступности, реформы уголовного правосудия и войны между Израилем и ХАМАСом. Около 40% одобряют действия президента США в сфере образования, занятости и экономики, национальной безопасности, российско-украинского конфликта и внешней политики в целом. Ранее NBC News сообщало, что рейтинг Байдена обновил минимум на фоне войны Израиля и ХАМАСа, снизившись до 40%.

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2023

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новости, сша, соцопросы, спецоперация, джо байден, украина, боевые действия