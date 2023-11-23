Более 70% американцев выступили за прекращение огня на Украине – опрос - 23.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231123/1051296605.html
Более 70% американцев выступили за прекращение огня на Украине – опрос
Более 70% американцев выступили за прекращение огня на Украине – опрос - 23.11.2023 Украина.ру
Более 70% американцев выступили за прекращение огня на Украине – опрос
Только девять процентов американцев поддерживают дальнейшее продолжение боевых действий на Украине, против этого высказались 72% граждан. Такие данные приводит the Economist/YouGov, ссылаясь на данные соцопроса
2023-11-23T23:24
2023-11-23T23:25
новости
сша
соцопросы
спецоперация
джо байден
украина
боевые действия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101684/91/1016849110_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_c698beae20a1c7383205e1778a9160a8.jpg
Уточняется, что социологи опрашивали американцев с 18 по 20 ноября. По их данным, количество тех, кто поддерживает или выступает против дальнейшей отправки военной помощи Киеву практически равно. Спросили у американцев и мнение на счёт успехов сторон в зоне Спецоперации. Около 37% считают, что в зоне боевых действий не побеждает никто, 20% – что успех на стороне Украины, 17% высказались за то, что инициатива и преимущества у российских войск.Оценка действий Байдена по ситуации между Россией и Украиной расколола американцев пополам: 41% удовлетворены и 41% недовольны. Согласно данным социологического опроса, 54% граждан США не одобряют действия президента Джо Байдена. Только 40 % удовлетворены действиями хозяина Белого дома. Менее 40% одобряют подход Байдена к вопросам инфляции/цен, иммиграции, преступности, реформы уголовного правосудия и войны между Израилем и ХАМАСом. Около 40% одобряют действия президента США в сфере образования, занятости и экономики, национальной безопасности, российско-украинского конфликта и внешней политики в целом. Ранее NBC News сообщало, что рейтинг Байдена обновил минимум на фоне войны Израиля и ХАМАСа, снизившись до 40%.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101684/91/1016849110_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_17dcfff79329d5eed127d30dff056dfa.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, соцопросы, спецоперация, джо байден, украина, боевые действия
Новости, США, соцопросы, Спецоперация, Джо Байден, Украина, боевые действия

Более 70% американцев выступили за прекращение огня на Украине – опрос

23:24 23.11.2023 (обновлено: 23:25 23.11.2023)
 
© РИА Новости . Лариса Саенко / Перейти в фотобанкАкции протеста в Нью-Йорке
Акции протеста в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости . Лариса Саенко
Перейти в фотобанк
Читать в
Только девять процентов американцев поддерживают дальнейшее продолжение боевых действий на Украине, против этого высказались 72% граждан. Такие данные приводит the Economist/YouGov, ссылаясь на данные соцопроса
Уточняется, что социологи опрашивали американцев с 18 по 20 ноября. По их данным, количество тех, кто поддерживает или выступает против дальнейшей отправки военной помощи Киеву практически равно.
"Согласно 28% поддерживают уменьшение военной помощи Украине, 27% выступают за сохранение нынешнего уровня, 25% – за увеличение военной помощи, 20% затруднились ответить", – приводит данные опроса украинское издание "Страна.ua".
Спросили у американцев и мнение на счёт успехов сторон в зоне Спецоперации. Около 37% считают, что в зоне боевых действий не побеждает никто, 20% – что успех на стороне Украины, 17% высказались за то, что инициатива и преимущества у российских войск.
Оценка действий Байдена по ситуации между Россией и Украиной расколола американцев пополам: 41% удовлетворены и 41% недовольны.
Согласно данным социологического опроса, 54% граждан США не одобряют действия президента Джо Байдена. Только 40 % удовлетворены действиями хозяина Белого дома.
Менее 40% одобряют подход Байдена к вопросам инфляции/цен, иммиграции, преступности, реформы уголовного правосудия и войны между Израилем и ХАМАСом. Около 40% одобряют действия президента США в сфере образования, занятости и экономики, национальной безопасности, российско-украинского конфликта и внешней политики в целом.
Ранее NBC News сообщало, что рейтинг Байдена обновил минимум на фоне войны Израиля и ХАМАСа, снизившись до 40%.
 
НовостиСШАсоцопросыСпецоперацияДжо БайденУкраинабоевые действия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:45В МИД РФ заявили о готовности Москвы к диалогу с Буэнос-Айресом
23:24Более 70% американцев выступили за прекращение огня на Украине – опрос
22:47Украинцы, эксплуатировавшие своих соотечественников, задержаны в Испании
22:15СБУ взорвали автомобиль замглавы Харьковской области – СМИ
21:52Чубайс и Кудрин пополнили украинский санкционный список
21:38Польские перевозчики заблокировали поставки военного снаряжения
21:17Коломойский* назвался "невинной особой" в обращении к генпрокурору
21:02Минэнерго Украины пообещало не отключать свет
20:52ФРГ ждёт крах из-за цен на газ – Welt
20:23Google приговорили к штрафу за отказ удалить фейки об СВО
20:19Папа римский Франциск пригласил патриарха Кирилла на встречу в ОАЭ
20:06Крымский мост временно перекрыт
20:05Зеленский подписал указы о новых антироссийских санкциях
19:45Минобороны Украины сократило сроки поставки нового оружия ВСУ
19:29ДНР с 28 ноября начнёт выплату компенсации пострадавшим от агрессии ВСУ
19:19Крымский суд приговорил участника запрещённого нацформирования к 5,5 годам колонии
19:03Донецкий школьник занял первое место в Первенстве Южного федерального округа
18:58Президент Литвы предложил "сесть и успокоиться" главе МИД из-за слов о мнимой угрозе со стороны России
18:54Посольство Украины обратилось в МИД Польши из-за смерти второго водителя на КПП
18:51Ищенко объяснил, почему сразу после майдана Россия признала Порошенко
Лента новостейМолния