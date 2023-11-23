https://ukraina.ru/20231123/1051296605.html
Более 70% американцев выступили за прекращение огня на Украине – опрос
Более 70% американцев выступили за прекращение огня на Украине – опрос - 23.11.2023 Украина.ру
Более 70% американцев выступили за прекращение огня на Украине – опрос
Только девять процентов американцев поддерживают дальнейшее продолжение боевых действий на Украине, против этого высказались 72% граждан. Такие данные приводит the Economist/YouGov, ссылаясь на данные соцопроса
2023-11-23T23:24
2023-11-23T23:24
2023-11-23T23:25
новости
сша
соцопросы
спецоперация
джо байден
украина
боевые действия
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Уточняется, что социологи опрашивали американцев с 18 по 20 ноября. По их данным, количество тех, кто поддерживает или выступает против дальнейшей отправки военной помощи Киеву практически равно. Спросили у американцев и мнение на счёт успехов сторон в зоне Спецоперации. Около 37% считают, что в зоне боевых действий не побеждает никто, 20% – что успех на стороне Украины, 17% высказались за то, что инициатива и преимущества у российских войск.Оценка действий Байдена по ситуации между Россией и Украиной расколола американцев пополам: 41% удовлетворены и 41% недовольны. Согласно данным социологического опроса, 54% граждан США не одобряют действия президента Джо Байдена. Только 40 % удовлетворены действиями хозяина Белого дома. Менее 40% одобряют подход Байдена к вопросам инфляции/цен, иммиграции, преступности, реформы уголовного правосудия и войны между Израилем и ХАМАСом. Около 40% одобряют действия президента США в сфере образования, занятости и экономики, национальной безопасности, российско-украинского конфликта и внешней политики в целом. Ранее NBC News сообщало, что рейтинг Байдена обновил минимум на фоне войны Израиля и ХАМАСа, снизившись до 40%.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, соцопросы, спецоперация, джо байден, украина, боевые действия
Новости, США, соцопросы, Спецоперация, Джо Байден, Украина, боевые действия
Более 70% американцев выступили за прекращение огня на Украине – опрос
23:24 23.11.2023 (обновлено: 23:25 23.11.2023)
Только девять процентов американцев поддерживают дальнейшее продолжение боевых действий на Украине, против этого высказались 72% граждан. Такие данные приводит the Economist/YouGov, ссылаясь на данные соцопроса
Уточняется, что социологи опрашивали американцев с 18 по 20 ноября. По их данным, количество тех, кто поддерживает или выступает против дальнейшей отправки военной помощи Киеву практически равно.
"Согласно 28% поддерживают уменьшение военной помощи Украине, 27% выступают за сохранение нынешнего уровня, 25% – за увеличение военной помощи, 20% затруднились ответить", – приводит данные опроса украинское издание "Страна.ua".
Спросили у американцев и мнение на счёт успехов сторон в зоне Спецоперации. Около 37% считают, что в зоне боевых действий не побеждает никто, 20% – что успех на стороне Украины, 17% высказались за то, что инициатива и преимущества у российских войск.
Оценка действий Байдена по ситуации между Россией и Украиной расколола американцев пополам: 41% удовлетворены и 41% недовольны.
Согласно данным социологического опроса, 54% граждан США не одобряют действия президента Джо Байдена. Только 40 % удовлетворены действиями хозяина Белого дома.
Менее 40% одобряют подход Байдена к вопросам инфляции/цен, иммиграции, преступности, реформы уголовного правосудия и войны между Израилем и ХАМАСом. Около 40% одобряют действия президента США в сфере образования, занятости и экономики, национальной безопасности, российско-украинского конфликта и внешней политики в целом.
Ранее NBC News сообщало
, что рейтинг Байдена обновил минимум на фоне войны Израиля и ХАМАСа, снизившись до 40%.