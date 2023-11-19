Рейтинг Байдена обновил минимум на фоне войны Израиля и ХАМАСа – NBC News - 19.11.2023 Украина.ру
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Рейтинг Байдена обновил минимум на фоне войны Израиля и ХАМАСа – NBC News
Рейтинг Байдена обновил минимум на фоне войны Израиля и ХАМАСа – NBC News - 19.11.2023 Украина.ру
Рейтинг Байдена обновил минимум на фоне войны Израиля и ХАМАСа – NBC News
Большинство избирателей не одобряют подход Байдена к внешней политике и войне между Израилем и Хамасом. Об этом говорят данные национального опроса, проведенного NBC News
2023-11-19T21:25
2023-11-19T21:27
новости
джо байден
сша
президент сша
рейтинг
опрос
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Результаты последнего национального опроса NBC News говорят о том, что рейтинг одобрения президента Джо Байдена снизился до самого низкого уровня за время его президентства – до 40%. Причина в том, что большинство избирателей не одобряют его подход к внешней политике и войне между Израилем и Хамасом.Ослабление позиций Байдена наиболее заметно среди демократов, большинство из которых считают, что Израиль зашел слишком далеко в своих военных действиях в секторе Газа, а также среди избирателей в возрасте от 18 до 34 лет, причем колоссальные 70% из них не одобряют поведение Байдена в войне."Джо Байден находится на исключительно низкой стадии своего президентства, и значительная часть этого, особенно внутри коалиции Байдена, связана с тем, как американцы рассматривают его внешнеполитические действия", — сказал социолог-демократ Джефф Хорвитт из Hart Research Associates.При этом он добавил, что до выборов ещё достаточно времени, и политический ландшафт может снова измениться."Вердикты присяжных по делам Трампа, непредвиденные события, как внешние, так и внутренние, а также суровость предвыборной кампании — все это забавным образом переворачивает то, что может быть правдой сегодня", — сказал Хорвитт.
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новости, джо байден, сша, президент сша, рейтинг, опрос
Новости, Джо Байден, США, президент США, рейтинг, опрос

Рейтинг Байдена обновил минимум на фоне войны Израиля и ХАМАСа – NBC News

21:25 19.11.2023 (обновлено: 21:27 19.11.2023)
 
© AP / Julia Nikhinson
- РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© AP / Julia Nikhinson
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Большинство избирателей не одобряют подход Байдена к внешней политике и войне между Израилем и Хамасом. Об этом говорят данные национального опроса, проведенного NBC News
Результаты последнего национального опроса NBC News говорят о том, что рейтинг одобрения президента Джо Байдена снизился до самого низкого уровня за время его президентства – до 40%. Причина в том, что большинство избирателей не одобряют его подход к внешней политике и войне между Израилем и Хамасом.
Ослабление позиций Байдена наиболее заметно среди демократов, большинство из которых считают, что Израиль зашел слишком далеко в своих военных действиях в секторе Газа, а также среди избирателей в возрасте от 18 до 34 лет, причем колоссальные 70% из них не одобряют поведение Байдена в войне.
"Невыполненные обещания, студенческие кредиты, внешняя политика в целом", — сказал 23-летний демократ Зико Шелл из Сан-Диего, когда его спросили, почему он не одобряет работу Байдена.
"Джо Байден находится на исключительно низкой стадии своего президентства, и значительная часть этого, особенно внутри коалиции Байдена, связана с тем, как американцы рассматривают его внешнеполитические действия", — сказал социолог-демократ Джефф Хорвитт из Hart Research Associates.
При этом он добавил, что до выборов ещё достаточно времени, и политический ландшафт может снова измениться.
"Вердикты присяжных по делам Трампа, непредвиденные события, как внешние, так и внутренние, а также суровость предвыборной кампании — все это забавным образом переворачивает то, что может быть правдой сегодня", — сказал Хорвитт.
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Заголовок открываемого материала
21:25Рейтинг Байдена обновил минимум на фоне войны Израиля и ХАМАСа – NBC News
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