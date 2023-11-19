https://ukraina.ru/20231119/1051151402.html

Рейтинг Байдена обновил минимум на фоне войны Израиля и ХАМАСа – NBC News

Рейтинг Байдена обновил минимум на фоне войны Израиля и ХАМАСа – NBC News - 19.11.2023 Украина.ру

Рейтинг Байдена обновил минимум на фоне войны Израиля и ХАМАСа – NBC News

Большинство избирателей не одобряют подход Байдена к внешней политике и войне между Израилем и Хамасом. Об этом говорят данные национального опроса, проведенного NBC News

2023-11-19T21:25

2023-11-19T21:25

2023-11-19T21:27

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Результаты последнего национального опроса NBC News говорят о том, что рейтинг одобрения президента Джо Байдена снизился до самого низкого уровня за время его президентства – до 40%. Причина в том, что большинство избирателей не одобряют его подход к внешней политике и войне между Израилем и Хамасом.Ослабление позиций Байдена наиболее заметно среди демократов, большинство из которых считают, что Израиль зашел слишком далеко в своих военных действиях в секторе Газа, а также среди избирателей в возрасте от 18 до 34 лет, причем колоссальные 70% из них не одобряют поведение Байдена в войне."Джо Байден находится на исключительно низкой стадии своего президентства, и значительная часть этого, особенно внутри коалиции Байдена, связана с тем, как американцы рассматривают его внешнеполитические действия", — сказал социолог-демократ Джефф Хорвитт из Hart Research Associates.При этом он добавил, что до выборов ещё достаточно времени, и политический ландшафт может снова измениться."Вердикты присяжных по делам Трампа, непредвиденные события, как внешние, так и внутренние, а также суровость предвыборной кампании — все это забавным образом переворачивает то, что может быть правдой сегодня", — сказал Хорвитт.

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новости, джо байден, сша, президент сша, рейтинг, опрос