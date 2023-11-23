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Польские перевозчики заблокировали поставки военного снаряжения

Польские перевозчики заблокировали поставки военного снаряжения - 23.11.2023 Украина.ру

Польские перевозчики заблокировали поставки военного снаряжения

Топливо, беспилотники, аптечки и другое военное оборудование не могут быть доставлены на Украину из-за протестов польских перевозчиков на контрольно-пропускных пунктах. Об этом сообщает телеграм-канал "Страна.ua"

2023-11-23T21:38

2023-11-23T21:38

2023-11-23T21:38

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Среди критически важного импорта на границе "застряли" комплектующие для детекторов приближения беспилотников "Ланцет". Указывается, что из-за протестов на Украину также не могут завести гумпомощь. Польская сторона обвинения отрицает. Ранее посольство Украины направило официальную ноту в МИД Польши с требованием разблокировать границу. Причиной обращения стала смерть второго водителя в очереди на КПП.

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новости, украина, польша, протесты, сво, спецоперация