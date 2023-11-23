Польские перевозчики заблокировали поставки военного снаряжения
Польские перевозчики блокировали поставки военного снаряжения
Топливо, беспилотники, аптечки и другое военное оборудование не могут быть доставлены на Украину из-за протестов польских перевозчиков на контрольно-пропускных пунктах. Об этом сообщает телеграм-канал "Страна.ua"
Среди критически важного импорта на границе "застряли" комплектующие для детекторов приближения беспилотников "Ланцет". Указывается, что из-за протестов на Украину также не могут завести гумпомощь.
"Мы зафиксировали многочисленные факты, когда цистерны с топливом и гуманитарка стоят в очередях. Передаём информацию об этих случаях польским коллегам. Ждём ответа, как это коррелируется с заявлениями о беспрепятственном пересечении таких грузов", – отмечал ранее в этот день замминистра инфраструктуры Украины Сергей Деркач.
Польская сторона обвинения отрицает.
Ранее посольство Украины направило официальную ноту в МИД Польши с требованием разблокировать границу. Причиной обращения стала смерть второго водителя в очереди на КПП.