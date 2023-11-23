Польские перевозчики заблокировали поставки военного снаряжения - 23.11.2023 Украина.ру
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Польские перевозчики заблокировали поставки военного снаряжения
Польские перевозчики заблокировали поставки военного снаряжения - 23.11.2023 Украина.ру
Польские перевозчики заблокировали поставки военного снаряжения
Топливо, беспилотники, аптечки и другое военное оборудование не могут быть доставлены на Украину из-за протестов польских перевозчиков на контрольно-пропускных пунктах. Об этом сообщает телеграм-канал "Страна.ua"
2023-11-23T21:38
2023-11-23T21:38
новости
украина
польша
протесты
сво
спецоперация
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Среди критически важного импорта на границе "застряли" комплектующие для детекторов приближения беспилотников "Ланцет". Указывается, что из-за протестов на Украину также не могут завести гумпомощь. Польская сторона обвинения отрицает. Ранее посольство Украины направило официальную ноту в МИД Польши с требованием разблокировать границу. Причиной обращения стала смерть второго водителя в очереди на КПП.
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новости, украина, польша, протесты, сво, спецоперация
Новости, Украина, Польша, протесты, СВО, Спецоперация

Польские перевозчики заблокировали поставки военного снаряжения

21:38 23.11.2023
 
Польские перевозчики блокировали поставки военного снаряжения
Польские перевозчики блокировали поставки военного снаряжения
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Топливо, беспилотники, аптечки и другое военное оборудование не могут быть доставлены на Украину из-за протестов польских перевозчиков на контрольно-пропускных пунктах. Об этом сообщает телеграм-канал "Страна.ua"
Среди критически важного импорта на границе "застряли" комплектующие для детекторов приближения беспилотников "Ланцет". Указывается, что из-за протестов на Украину также не могут завести гумпомощь.

"Мы зафиксировали многочисленные факты, когда цистерны с топливом и гуманитарка стоят в очередях. Передаём информацию об этих случаях польским коллегам. Ждём ответа, как это коррелируется с заявлениями о беспрепятственном пересечении таких грузов", – отмечал ранее в этот день замминистра инфраструктуры Украины Сергей Деркач.

Польская сторона обвинения отрицает.
Ранее посольство Украины направило официальную ноту в МИД Польши с требованием разблокировать границу. Причиной обращения стала смерть второго водителя в очереди на КПП.
 
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