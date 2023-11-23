Певец Шарлот согласился уехать на Украину в чемодане - 23.11.2023 Украина.ру
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Певец Шарлот согласился уехать на Украину в чемодане
Певец Шарлот согласился уехать на Украину в чемодане - 23.11.2023 Украина.ру
Певец Шарлот согласился уехать на Украину в чемодане
Российский блогер-певец Эдуард Шарлот в разговоре с пранкерами согласился уехать на Украину в чемодане. Об этом пранкеры написали в своём Telegram-канале
2023-11-23T18:07
2023-11-23T18:07
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Известные российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) рассказали, как Шарлот в разговорах с "чиновником из Украины" и "Владимиром Зеленским" заявил: "Мне важно быть там, где люди, по факту, противостоят русской тупости, русскому нацизму, этой длительной мордорской русской…".При этом подвергшийся розыгрышу гражданин России продемонстрировал невежество. Шарлот не смог назвать ни одного украинского и даже русского писателя:"Я не читал украинскую поэзию. Я даже русскую не особо читал", - поведал Шарлот.Однако он согласился тайно выехать на Украину в чемодане дипломатического работника. Шарлот согласился на предложение "Зеленского": "Мы спрячем вас в чемодане украинского посла. Он не досматривается, это будет наилучший способ вас вывезти".Шарлот также согласился прыгать, при этом скандируя русофобскую речёвку и петь гимн постсоветской Украины. Вован и Лексус опубликовали полный видео-пранк с розыгрышем незадачливого блогера-певца.Накануне блогер-певец Шарлот был арестован на 13 суток по новой административной статье - за хулиганство: ночью после задержания он устроил дебош у отдела МВД на Обводном канале. До этого Шарлот был задержан в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге по возвращении из Армении. Там он публично сжёг российский паспорт и выложил видео сеть видео с оскорблениями в адрес участников СВО.
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новости, украина, блогер, певец, русофобия, сво, криминал, постсоветское пространство, антикультура, новости культуры, шоу-бизнес, розыгрыш, вован и лексус, пранкеры
Новости, Украина, блогер, певец, Русофобия, СВО, криминал, постсоветское пространство, антикультура, новости культуры, шоу-бизнес, розыгрыш, Вован и Лексус, пранкеры

Певец Шарлот согласился уехать на Украину в чемодане

18:07 23.11.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Российский блогер-певец Эдуард Шарлот в разговоре с пранкерами согласился уехать на Украину в чемодане. Об этом пранкеры написали в своём Telegram-канале
Известные российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) рассказали, как Шарлот в разговорах с "чиновником из Украины" и "Владимиром Зеленским" заявил: "Мне важно быть там, где люди, по факту, противостоят русской тупости, русскому нацизму, этой длительной мордорской русской…".
При этом подвергшийся розыгрышу гражданин России продемонстрировал невежество. Шарлот не смог назвать ни одного украинского и даже русского писателя:
"Я не читал украинскую поэзию. Я даже русскую не особо читал", - поведал Шарлот.
Однако он согласился тайно выехать на Украину в чемодане дипломатического работника. Шарлот согласился на предложение "Зеленского": "Мы спрячем вас в чемодане украинского посла. Он не досматривается, это будет наилучший способ вас вывезти".
Шарлот также согласился прыгать, при этом скандируя русофобскую речёвку и петь гимн постсоветской Украины. Вован и Лексус опубликовали полный видео-пранк с розыгрышем незадачливого блогера-певца.
Накануне блогер-певец Шарлот был арестован на 13 суток по новой административной статье - за хулиганство: ночью после задержания он устроил дебош у отдела МВД на Обводном канале. До этого Шарлот был задержан в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге по возвращении из Армении. Там он публично сжёг российский паспорт и выложил видео сеть видео с оскорблениями в адрес участников СВО.
Вчера, 17:58
"Для меня это честь!": блогер Шарлот спел гимн Украины, плюхнулся на диван и присягнул "Зеленскому"Певец-блогер Эдуард Шарлот созвонился с "Зеленским" и спел гимн Украины для получения гражданства. Однако звонок организовали пранкеры Вован и Лексус
 
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