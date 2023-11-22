https://ukraina.ru/20231122/1051253080.html
Блогера Шарлота арестовали на 13 суток
Блогера Шарлота арестовали на 13 суток - 22.11.2023 Украина.ру
Блогера Шарлота арестовали на 13 суток
Арест он "заслужил", устроил дебош у отдела МВД на Обводном канале, сообщает Телеграм-канал Shot
2023-11-22T19:01
2023-11-22T19:01
2023-11-22T19:01
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Беглый блогер-певец Шарлот был задержан сегодня в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге по возвращении из Армении. Там он публично сжёг российский паспорт и выложил видео сеть видео с оскорблениями в адрес участников СВО.После судебного заседания Шарлот заявил Shot, что хочет "переродиться и смыть позор". Также он сказал, что очень любит Шамана, хочет с ним петь патриотические песни и гордится, что вернулся в Россию.Блогеру вменяют нарушение сразу несколько статей закона. Речь идёт о 19.16 КОАП РФ "Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина", 20.3.3 "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ", а также 20.1 "Мелкое хулиганство". Все эти статьи при однократном нарушении предполагают штраф - от 300 рублей до 500 тысяч.Также есть большая вероятность, что он фигурантом уголовного дела в рамках статьи 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма"). Основанием для привлечения Шарлота к ответственности может стать видео, на котором он рвёт и топчет большую георгиевскую ленту в виде буквы Z.Телеграм-канал Mash сообщил, что на блогера написано заявление об оскорблении чувств верующих. Вместе с другими заявлениями Шарлоту грозит до 10 лет тюрьмы.
https://ukraina.ru/20231122/1051251716.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, блогер, оскорбление, сво, верующие, владимир зеленский, уголовное дело
Новости, Новости Украины, блогер, оскорбление, СВО, верующие, Владимир Зеленский, уголовное дело
Блогера Шарлота арестовали на 13 суток
Арест он "заслужил", устроил дебош у отдела МВД на Обводном канале, сообщает Телеграм-канал Shot
Беглый блогер-певец Шарлот был задержан сегодня в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге по возвращении из Армении. Там он публично сжёг российский паспорт и выложил видео сеть видео с оскорблениями в адрес участников СВО.
"13 суток ареста Шарлот получил по новой административке за хулиганство — сегодня ночью после задержания он устроил дебош у отдела МВД на Обводном канале: матерился, махал руками, приставал к людям. В суде он заявил, что просто перенервничал из-за задержания в аэропорту. Все остальные административные дела в отношении певца ещё предстоит рассмотреть", – пишет Shot.
После судебного заседания Шарлот заявил Shot, что хочет "переродиться и смыть позор". Также он сказал, что очень любит Шамана, хочет с ним петь патриотические песни и гордится, что вернулся в Россию.
Блогеру вменяют нарушение сразу несколько статей закона. Речь идёт о 19.16 КОАП РФ "Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина", 20.3.3 "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ", а также 20.1 "Мелкое хулиганство". Все эти статьи при однократном нарушении предполагают штраф - от 300 рублей до 500 тысяч.
Также есть большая вероятность, что он фигурантом уголовного дела в рамках статьи 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма"). Основанием для привлечения Шарлота к ответственности может стать видео, на котором он рвёт и топчет большую георгиевскую ленту в виде буквы Z.
Телеграм-канал Mash сообщил
, что на блогера написано заявление об оскорблении чувств верующих. Вместе с другими заявлениями Шарлоту грозит до 10 лет тюрьмы.