Блогера Шарлота арестовали на 13 суток - 22.11.2023 Украина.ру
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Блогера Шарлота арестовали на 13 суток
Блогера Шарлота арестовали на 13 суток - 22.11.2023 Украина.ру
Блогера Шарлота арестовали на 13 суток
Арест он "заслужил", устроил дебош у отдела МВД на Обводном канале, сообщает Телеграм-канал Shot
2023-11-22T19:01
2023-11-22T19:01
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новости украины
блогер
оскорбление
сво
верующие
владимир зеленский
уголовное дело
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Беглый блогер-певец Шарлот был задержан сегодня в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге по возвращении из Армении. Там он публично сжёг российский паспорт и выложил видео сеть видео с оскорблениями в адрес участников СВО.После судебного заседания Шарлот заявил Shot, что хочет "переродиться и смыть позор". Также он сказал, что очень любит Шамана, хочет с ним петь патриотические песни и гордится, что вернулся в Россию.Блогеру вменяют нарушение сразу несколько статей закона. Речь идёт о 19.16 КОАП РФ "Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина", 20.3.3 "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ", а также 20.1 "Мелкое хулиганство". Все эти статьи при однократном нарушении предполагают штраф - от 300 рублей до 500 тысяч.Также есть большая вероятность, что он фигурантом уголовного дела в рамках статьи 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма"). Основанием для привлечения Шарлота к ответственности может стать видео, на котором он рвёт и топчет большую георгиевскую ленту в виде буквы Z.Телеграм-канал Mash сообщил, что на блогера написано заявление об оскорблении чувств верующих. Вместе с другими заявлениями Шарлоту грозит до 10 лет тюрьмы.
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новости, новости украины, блогер, оскорбление, сво, верующие, владимир зеленский, уголовное дело
Новости, Новости Украины, блогер, оскорбление, СВО, верующие, Владимир Зеленский, уголовное дело

Блогера Шарлота арестовали на 13 суток

19:01 22.11.2023
 
© ShotБлогер-певец Шарлот
Блогер-певец Шарлот
© Shot
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Арест он "заслужил", устроил дебош у отдела МВД на Обводном канале, сообщает Телеграм-канал Shot
Беглый блогер-певец Шарлот был задержан сегодня в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге по возвращении из Армении. Там он публично сжёг российский паспорт и выложил видео сеть видео с оскорблениями в адрес участников СВО.
"13 суток ареста Шарлот получил по новой административке за хулиганство — сегодня ночью после задержания он устроил дебош у отдела МВД на Обводном канале: матерился, махал руками, приставал к людям. В суде он заявил, что просто перенервничал из-за задержания в аэропорту. Все остальные административные дела в отношении певца ещё предстоит рассмотреть", – пишет Shot.
После судебного заседания Шарлот заявил Shot, что хочет "переродиться и смыть позор". Также он сказал, что очень любит Шамана, хочет с ним петь патриотические песни и гордится, что вернулся в Россию.
Блогеру вменяют нарушение сразу несколько статей закона. Речь идёт о 19.16 КОАП РФ "Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина", 20.3.3 "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ", а также 20.1 "Мелкое хулиганство". Все эти статьи при однократном нарушении предполагают штраф - от 300 рублей до 500 тысяч.
Также есть большая вероятность, что он фигурантом уголовного дела в рамках статьи 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма"). Основанием для привлечения Шарлота к ответственности может стать видео, на котором он рвёт и топчет большую георгиевскую ленту в виде буквы Z.
Телеграм-канал Mash сообщил, что на блогера написано заявление об оскорблении чувств верующих. Вместе с другими заявлениями Шарлоту грозит до 10 лет тюрьмы.
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