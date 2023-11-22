https://ukraina.ru/20231122/1051253080.html

Блогера Шарлота арестовали на 13 суток

Блогера Шарлота арестовали на 13 суток - 22.11.2023 Украина.ру

Блогера Шарлота арестовали на 13 суток

Арест он "заслужил", устроил дебош у отдела МВД на Обводном канале, сообщает Телеграм-канал Shot

2023-11-22T19:01

2023-11-22T19:01

2023-11-22T19:01

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Беглый блогер-певец Шарлот был задержан сегодня в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге по возвращении из Армении. Там он публично сжёг российский паспорт и выложил видео сеть видео с оскорблениями в адрес участников СВО.После судебного заседания Шарлот заявил Shot, что хочет "переродиться и смыть позор". Также он сказал, что очень любит Шамана, хочет с ним петь патриотические песни и гордится, что вернулся в Россию.Блогеру вменяют нарушение сразу несколько статей закона. Речь идёт о 19.16 КОАП РФ "Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина", 20.3.3 "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ", а также 20.1 "Мелкое хулиганство". Все эти статьи при однократном нарушении предполагают штраф - от 300 рублей до 500 тысяч.Также есть большая вероятность, что он фигурантом уголовного дела в рамках статьи 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма"). Основанием для привлечения Шарлота к ответственности может стать видео, на котором он рвёт и топчет большую георгиевскую ленту в виде буквы Z.Телеграм-канал Mash сообщил, что на блогера написано заявление об оскорблении чувств верующих. Вместе с другими заявлениями Шарлоту грозит до 10 лет тюрьмы.

https://ukraina.ru/20231122/1051251716.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, блогер, оскорбление, сво, верующие, владимир зеленский, уголовное дело