https://ukraina.ru/20231123/1051253203.html

Михаил Амерберг: Россия выбьет ВСУ из Авдеевки, чтобы спасти Приднестровье от хитрого фокуса Майи Санду

Михаил Амерберг: Россия выбьет ВСУ из Авдеевки, чтобы спасти Приднестровье от хитрого фокуса Майи Санду - 23.11.2023 Украина.ру

Михаил Амерберг: Россия выбьет ВСУ из Авдеевки, чтобы спасти Приднестровье от хитрого фокуса Майи Санду

Владимир Путин в своей речи 24 февраля прямо заявил, что виновники массовой гибели людей в Одессе должны понести за свои преступления ответственность. Люди в Одессе этого ждут. Люди в Тирасполе, в Кишиневе и Комрате тоже ждут справедливости. Они же видят, что творят режимы Зеленского и Санду.

2023-11-23T04:29

2023-11-23T04:29

2023-11-23T04:29

интервью

россия

всу

приднестровье

молдавия

одесса

сша

санду

владимир зеленский

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/13/1048108970_66:16:885:476_1920x0_80_0_0_51795e18d1b7a384bbb12dd48ce87feb.jpg

Жители Молдавии пытаются этому противостоять, пока у них еще есть демократические рычаги. Да, с каждым днем этих рычагов все меньше и меньше. Но если Россия начнет освобождать Одессу, мы тоже подтянемся, утверждает эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил АмербергОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от Приднестровья Олег Беляков заявил, что Молдавия на границе с ПМР с помощью инженерной техники начала рыть окопы и возводить бетонные сооружения, а это вызывает в Тирасполе обеспокоенность.- Михаил, сейчас бессмысленно гадать в духе "нападет ли Молдавия на Приднестровье", поэтому задам вопрос иначе. По каким именно военно-техническим признакам мы сможем судить о том, что такое вторжение действительно готовится?- Молдову стали активно накачивать оружием еще до Майи Санду. Просто сейчас этот процесс набрал серьезные обороты. Вообще режим Санду – это самый верный союзник киевского режима во всем восточноевропейском регионе. Санду его поддерживает более активно, чем та же Польша, с которой лично у Зеленского сейчас свои трения.Самолет с западной техникой и боеприпасами, который приземлился в Кишиневе - это лишь малая толика того, что попадает в Молдову наземным транспортом. Это делается подальше от лишних глаз. И мне абсолютно понятно, что готовится какая-то провокация.Расконсервирование приднестровского конфликта сейчас выгодно не столько США, сколько Великобритании.Есть версия, что Лондон хочет сорвать китайский план урегулирования украинского конфликта, о котором Си Цзиньпин сообщил Джо Байдену во время личной встречи. Такое урегулирование невыгодно Британии и частично невыгодно администрации Байдена. А обострение в Приднестровье тотально усугубит эту ситуацию, что приведет к совершенно непредсказуемым последствиям.Что касается инженерных работ, которыми занимается Молдова, то в Кишиневе прекрасно понимают, что это все отслеживается. Это часть психологического давления на Приднестровье, которое оказывается очень давно: и на простых людей, и на чиновников, и на силовиков. К каждой социальной группе ищется свой ключик. Их пытаются деморализовать. А вдруг действительно готовится вооруженная агрессия?Но пока у Молдовы есть одно слабое место. Даже в молдавской армии минимальное количество людей, которые готовы воевать. Следовательно, их придется компенсировать наемниками.- А чисто теоретически Молдавия может собрать 50-60 тысячную группировку для такой агрессии?- Это исключено. По состоянию на мирное время, численность всех силовиков Молдовы составляет всего 12-15 тысяч человек. Что касается призыва, то если Майя Санду ко всему трындецу, которую она устроила в республике, объявит некую мобилизацию, то ей просто придет конец. Во всяком случае, для подготовки к жесткой мобилизации по украинскому образцу потребуется очень много времени.Но даже это Кишиневу не поможет. Общая численность населения Молдовы составляет всего 3 миллиона человек. Это не Украина. Я вас уверяю, что 90% мужчин призывного возраста просто уедут из республики. К тому же, по секрету вам скажу, что лично знаю много этнических молдаван, готовых встать на защиту Приднестровья. Про гагаузов я вообще молчу.И у Молдовы все равно недостаточно вооружений. Она не сможет собрать группировку с боевой техникой. Да, у нее есть 16 колесных бронетранспортёров "Пиранья". Но это металлолом 1990х годов. Есть артиллерия. Есть 20 тягачей МТ-ЛБ. Но авиации нет. Танков нет. У нее даже нет БМП-2. У нее есть только БМП-1 с пушкой "Гром". Сил у нее нет.Повторюсь, самая большая угроза для Приднестровья – это "странное" поведение чиновников. Поэтому Кишинев, Украина и Запад продолжат тотальную деморализацию всех институтов власти и общества.Они пытаются сказать: "Не сопротивляйтесь. Мы вас все равно сомнем. Никакая Россия вам не поможет. Одессу она освобождать не пойдет. Она увязла в Донбассе". Где-то у них это получается, где-то нет. Все-таки у приднестровцев есть определенная усталость. Им действительно приходится гадать, придет Россия или не придет.Нам в этой связи нужно проводить более активную агитацию. Надо поддержать людей. Надо им объяснить, что денацификация большей части Украины невозможна без освобождения Одессы с выходом к Приднестровью. Одесса – город-герой. Тирасполь – это тоже город русской славы, который основал Суворов.Причем желательно, чтобы эти слова поддержки звучали со стороны официальной Москвы. Потому что приднестровцам надо жить здесь и сейчас.- А сценарий, при котором Румыния может превентивно занять Одессу, чтобы нас туда не пустить, вы сейчас не рассматриваете в принципе?- Нет. Во всяком случае, открыто свои войска Румыния посылать не будет. Мы же понимаем, к каким результатам это может привести. Но мне кажется, что Бухарест все же планирует аннексировать Молдову без Приднестровья. По крайней мере, подготовка к этому видна.Майя Санду сейчас пытается убедить еврочиновников, что интеграция Молдовы в ЕС возможна без Приднестровья. Ей этот балласт не нужен. Зачем ей 400 тысяч граждан, которые на выборах не пустили бы в республику никакие прозападные силы.Кстати, Майя Санду даже сейчас не может добиться лояльности населения. Она прибегает к тотальным репрессиям. Людей сажают в тюрьму, закрывают телеканалы, запрещают политические силы. Я скептически отношусь к молдавским оппозиционерам вроде Илона Шора и партии "Шанс". Но дело не в моих симпатиях/антипатиях. Я говорю о том, что демократическим способом Санду переломить ситуацию в свою пользу не может.Но вернемся к планам Бухареста. Иногда бывает так, что хвост начинает вилять собакой. И в данном случае возможен эксцесс исполнителя. Майя Санду – импульсивный человек. Она может выкинуть какой-нибудь фокус в отношении Приднестровья, чтобы использовать это в качестве предлога для аннексии Молдовы.В этом случае ПМР окажется в настоящей изоляции. А это приведет к очень серьезным проблемам.- Вопрос еще и в том, готова ли Россия для защиты Приднестровья применить принцип превентивного удара, как это было в случае с СВО.- Это вопрос к российскому руководству.Понимаете, после случая с Карабахом молдавские националисты сильно перевозбудились. Они тычут пальцами в приднестровцев: "Видите. Вот так и с вами будет. Россия сдаст вас, как сдала Карабах". Хотя на самом деле Карабах сдала сама Армения, а не Россия.В чем-то ситуация в Карабахе и в Приднестровье действительно схожа. В том смысле, что Москва тоже не признает независимость ПМР. Но мы понимаем, почему так происходит. Есть же еще фактор Гагаузии. Если Румыния пойдет на аннексию Молдовы, могут закрутиться очень серьезные события, а России придется принимать меры в пожарном порядке.- Вы сказали, что Тирасполь – это город русской славы. А Кишинев хоть сколько-нибудь ощущает себя русским городом?- Я бы сказал, что в Кишиневе полно граждан, которые выступают против западной экспансии в Молдове. Люди говорят: "Какие там НКО? Какая "поддержка демократии"? Нам есть нечего. У нас целые семьи из страны уезжают".Понятно, что Кишинев прямо сейчас не готов стать частью России. И нам тоже не надо мечтать, что мы скоро водрузим там русский флаг. Надо действовать мягче.Пока же многие боятся войны. Плюс, со стороны Запада идет сплошная дезинформация. Многие до сих пор верят в украинские фейки, что российские солдаты на Украине насильничают и мародерствуют. Но симпатии в отношении РФ в Молдове всегда были. Даже в самые смутные времена.Более того, я сам знаю людей, которые в 1992 году воевали против Приднестровья, а- сейчас симпатизируют России. И это вполне объяснимо. Кто бы мог в 1996 году подумать, что русские плечом к плечу с чеченцами (причем целыми подразделениями) будут сражаться против нацистов на Украине? С молдаванами произошло то же самое. И я надеюсь, что через какое-то время мы найдем общий язык и с солдатами ВСУ.- Вы сказали, что мы Одессу обязательно освободим и в Донбассе не увязнем. Какие сейчас у нас есть аргументы в пользу того, что это случится?- Это зависит от того, насколько Россия сейчас готовится к генеральному наступлению, о котором мы постоянно говорим.Да, Шойгу и Герасимов не докладывают нам о своих планах. Но Владимир Путин в своей речи 24 февраля прямо заявил, что виновники массовой гибели людей в Одессе должны понести за это ответственность. Люди в Одессе этого ждут.Люди в Тирасполе, в Кишиневе и Комрате тоже ждут справедливости. Они же видят, что творят режимы Зеленского и Санду. Жители Молдавии пытаются этому противостоять, пока у них еще есть демократические рычаги. Да, с каждым днем у нас этих рычагов все меньше и меньше. Но если Россия начнет освобождать Одессу, мы тоже подтянемся.Но сделать это будет сложно. Черноморский флот пока что немножко вне игры по определенным причинам. Все-таки у ВСУ хватает противокорабельных ракет. ПВО у противника уже не такая мощная, но она все же есть. Нам ее еще выбивать и выбивать.А на суше. Надо брать Николаев. Для этого возможен авиамост. Но это все должно происходить в комплексе. Да, ВС РФ – это не Советская Армия образца 1979 года. Должно быть много людей и техники. Два отвлекающих удара, один – генеральный.Повторюсь, пока не будет решен вопрос с Одессой, победы в СВО никак не достичь. Потому что то же зерно продолжает поставляться через ее порты.Кстати, вот вам пища для размышления. В открытых источниках есть информация, что недавно открылось сухопутное сообщение между Молдовой и Украиной через Приднестровье. Идут поезда, чтобы логистическое плечо было покороче. Об этом мало кто говорит, но это факт. И это притом, что удары по портовой инфраструктуре Одессы наносятся.Может быть, лучше так решить вопрос, чем не открытое вторжение в Приднестровье. Все-таки оно находится в уязвимом положении. Но мне все равно хотелось бы понимать ситуацию.- Если Приднестровье в уязвимом положении, сохраняется ли еще опасность, что Украина может снять с фронта крупную группировку для вторжения? Или ее все же поприжали?- Нет, мы ВСУ поприжали очень хорошо. В Приднестровье все выдохнули. Другое дело, что Киеву для захвата Приднестровья не нужно выделять большую группировку. Учитывая не очень хорошую ситуацию среди местных силовиков.Но даже 10 тысяч вэсэушников вопрос не решат. Все-таки протяженность с украинской границей большая. Да и местность там хорошо просматривается. Нанести неожиданный удар у них не получится. А со стороны Молдовы у нас есть естественная преграда в виде Днестра.Резюмирую. Непосредственной угрозы ПМР здесь и сейчас нет. Но она постоянно витает в воздухе.- Чтобы подготовиться к широкомасштабному наступлению, надо научиться решать тактические задачи. Какая у нас задача минимум на фронте до конца года?- Надо разобраться с Авдеевкой. Раз уж начали, надо закончить. И надо разобраться с Купянском. До него рукой подать.Южное направление может активизироваться только в рамках генерального наступления. Может быть, в промежутке между Харьковом и Одессой. Вдруг, кто-то монетку подбросит. Но даже с Харьковом решить вопрос будет сложно. Вспомним Великую Отечественную войну. Шесть штурмов Харькова – 600 тысяч погибших солдат и офицеров.Но давайте хотя бы закрепимся в Авдеевке и Купянске. А дальше посмотрим.

https://ukraina.ru/20231010/1050054394.html

https://ukraina.ru/20231122/1051229956.html

https://ukraina.ru/20231121/1051179460.html

https://ukraina.ru/20231122/1051213056.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, всу, приднестровье, молдавия, одесса, сша, санду, владимир зеленский, сво, украина