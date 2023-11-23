https://ukraina.ru/20231123/1051245465.html

Каждый второй будет убит. Украинские эксперты о ситуации в стране

Каждый второй будет убит. Украинские эксперты о ситуации в стране - 23.11.2023 Украина.ру

Каждый второй будет убит. Украинские эксперты о ситуации в стране

Американцы на словах оказывают поддержку Киеву, но не предоставляют оружия, то есть в реальности они "не верят и не хотят, чтобы мы вернули наши территории", считает украинский политолог Дмитрий Корнейчук.

2023-11-23T06:30

2023-11-23T06:30

2023-11-23T06:30

эксклюзив

украина

украинцы

сша

эксперты

дмитрий корнейчук

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"Все выражают глубокую поддержку, но эту поддержку словесную — ее же на фронте не используют", - сказал эксперт в интервью интернет-каналу "Да это так". По его словам, американцы говорят, что у Киева есть все для того, чтобы воевать и побеждать, а если побеждать не получается — "ну, тогда Украина и украинский народ должны принимать какие-то там решения, cогласие на какие-то переговоры"."То есть, делают транзит ответственности на нас. Это на самом деле очень цинично, подло. И лучше бы уж американцы откровенно заявляли, что мы больше вас поддерживать не хотим, чем цинично имитировали эту поддержку, которой в реальности нет", - заявил Корнейчук.По мнению эксперта, реализуется некий согласованный сценарий, "где Украину загоняют в заморозку войны". Никаких шансов на какие-то другие варианты не дают — если Киев не согласится, то ему предложат продолжать долгую войну, но - уже своими силами.А много ли этих своих сил? Находящийся в эмиграции украинский журналист и политик Анатолий Шарий в очередном выпуске своего видеоблога показал молодого украинца, который перешел границу с Молдавией и бросился целовать первую попавшуюся сосну с возгласом: "я выбрался с Украины!".Шарий предложил зрителям задуматься над тем, как можно было за последний год "довести ситуацию до того, что люди вместо патриотического подъема теперь целуют молдавские сосны, вырвавшись, выбравшись, перелазя через эту границу".Он привел данные BBC, согласно которым в период с февраля 2022 по 31 августа 2023 года границы с Молдавией, Румынией, Польшей, Венгрией и Словакией нелегально пересекли 19740 мужчин с Украины, еще 21113 человек пытались это сделать пешком или вплавь, но были пойманы.Шарий отметил, что на самом деле уклоняющихся куда больше — "никто не отслеживает тех, кто получил фуфловые справки, кто, опять-таки, по фуфловым документам выехал и не вернулся — ну нет такой статистики", А если бы такая статистика была, если бы назвали реальные цифры, то и оставшиеся решили бы бежать и "хотя бы на воздушных шариках пересечь границу", уверен блогер.Он добавил — дошло до того, что что украинские пограничники уже "стреляют по своим собственным гражданам, которые хотят покинуть царство демократии и свободы — это же не какая-то там тебе Россия".О чем говорить, если представитель территориального центра комплектования (ТЦК) Юрий Семчук в эфире украинского телеканала заявил, что из страны "элита ушла, остались только генетические рабы, уклонистов — 99%". Это, так сказать, официальное мнение военкома о народе.Тем временем потери ВСУ растут. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии Минобороны сообщил, что "с начала месяца противник потерял свыше 13,7 тысячи человек, порядка 1,8 тысячи единиц различного вооружения и военной техники".Министр также отметил, что много украинских военных сдается в плен, осознавая бессмысленность попыток прорвать оборону российских войск.The Economist прогнозирует, что 2024 год будет для Украины трудным и опасным периодом. Вопрос в том, какая из сторон сумеет быстрее восстановить силы. При этом издание отмечает, что украинским властям придется восполнить потери армии людьми моложе 20 лет, которых призыв еще не коснулся.Украинский военный эксперт Олег Стариков назвал недавний визит главы Пентагона Ллойда Остина в Киев "символическим" - приезжал показать, что бросать Украину никто не будет. Политически не будут бросать, но есть опасность, что помощь оружием сократят, потому что "просто уже все выбрали", а переводить американскую экономику на военные рельсы никто не будет, заявил эксперт в интервью интернет-каналу "Да это так".Да и некому будет работать на военных заводах, если их даже построят, сказал Стариков, добавив, что эта проблема актуальна и для России, где "тоже общество потребления".Что касается Украины, то тут продолжают закручивают гайки. Во Львовской области сотрудникам ТЦК разрешили проверять документы у мужчин призывного возраста (от 18 до 60 лет). А военнообязанные обязаны иметь при себе документы.По мнению Старикова, введение такого порядка в отдельно взятом регионе можно рассматривать как превышение власти и даже как проявление сепаратизма — решили таким образом "область отделить от остальной Украины".Комментируя призывы одного из военных отправлять на фронт молодежь, студентов, Стариков отметил, что военнослужащие имеют право выступать в СМИ только с разрешения главкома ВСУ. Неизвестно, было ли у этого офицера такое разрешение.Что касается самой идеи призывать молодежь, то эксперт заявил, что, по некоторым данным, можно считать так - каждый второй из призванных будет убит. Война закончится, а кто будет строить страну, задал он риторический вопрос.

https://ukraina.ru/20231121/1051211975.html

https://ukraina.ru/20231120/1051163437.html

https://ukraina.ru/20221125/1041207000.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, украинцы, сша, эксперты, дмитрий корнейчук