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Украинский военком заявил, что в стране остались только генетические рабы
Украинский военком заявил, что в стране остались только генетические рабы - 21.11.2023 Украина.ру
Украинский военком заявил, что в стране остались только генетические рабы
Украину окончательно и бесповоротно покинула "элита", а потому сегодня в стране живут только генетические рабы. Об этом эфире украинского телеканала "Открытый" заявил представитель территориального центра комплектации (ТЦК) Юрий Семчук
2023-11-21T18:22
2023-11-21T18:22
2023-11-21T18:22
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По его словам оставшаяся часть населения Украины "готова быть под кем угодно", а 99% украинских мужчин — уклонисты. Как сообщал ранее экс-премьер-министр Украины Николай Азаров, население Незалежной сократилось ещё на четыре миллиона человек и достигло 19 миллионов. За последние десять лет, прошедшие после Майдана, Украина потеряла очень много, причём количество населения уменьшилось не только из-за мобилизации, большая часть работоспособных украинцев выехала из страны. По данным главы Института демографии и социальных исследований Эллы Либановой на апрель, в 2030 году на Украине будут проживать от 24 до 32 миллионов человек. Она убеждена, что в 2023 году рождаемость в стране сильно упадет, а смертность будет очень высокой.Позднее сообщалось, что рождаемость на Украине достигла самого низкого уровня за все годы независимости.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, демография, сво, всу, ё-мобили, мобилизация, смертность
Новости, Украина, демография, СВО, ВСУ, ё-мобили, мобилизация, смертность
Украинский военком заявил, что в стране остались только генетические рабы
Украину окончательно и бесповоротно покинула "элита", а потому сегодня в стране живут только генетические рабы. Об этом эфире украинского телеканала "Открытый" заявил представитель территориального центра комплектации (ТЦК) Юрий Семчук
По его словам оставшаяся часть населения Украины "готова быть под кем угодно", а 99% украинских мужчин — уклонисты.
"Элита ушла, остались только генетические рабы. Уклонистов – 99%. Вчера только одного добровольца видел, который сказал, что его жена достала. Бывает так, что мужчины-садисты бьют женщин, а они говорят, чтобы мы его забрали. Бывает, что соседи жалуются на таких и просят забрать. У нас в обществе, как бы так помягче сказать, мы истощаемся. Элита ушла и не вернулась, а остались те, которые, ну генетически рабы. Это беда", – заявил спикер ТЦК.
Как сообщал ранее экс-премьер-министр Украины Николай Азаров, население Незалежной сократилось ещё на четыре миллиона человек и достигло 19 миллионов. За последние десять лет, прошедшие после Майдана, Украина потеряла очень много, причём количество населения уменьшилось не только из-за мобилизации, большая часть работоспособных украинцев выехала из страны.
По данным главы Института демографии и социальных исследований Эллы Либановой на апрель, в 2030 году на Украине будут проживать от 24 до 32 миллионов человек. Она убеждена, что в 2023 году рождаемость в стране сильно упадет, а смертность будет очень высокой.
Позднее сообщалось, что рождаемость на Украине достигла самого низкого уровня за все годы независимости.