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Украинский военком заявил, что в стране остались только генетические рабы

Украинский военком заявил, что в стране остались только генетические рабы - 21.11.2023 Украина.ру

Украинский военком заявил, что в стране остались только генетические рабы

Украину окончательно и бесповоротно покинула "элита", а потому сегодня в стране живут только генетические рабы. Об этом эфире украинского телеканала "Открытый" заявил представитель территориального центра комплектации (ТЦК) Юрий Семчук

2023-11-21T18:22

2023-11-21T18:22

2023-11-21T18:22

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По его словам оставшаяся часть населения Украины "готова быть под кем угодно", а 99% украинских мужчин — уклонисты. Как сообщал ранее экс-премьер-министр Украины Николай Азаров, население Незалежной сократилось ещё на четыре миллиона человек и достигло 19 миллионов. За последние десять лет, прошедшие после Майдана, Украина потеряла очень много, причём количество населения уменьшилось не только из-за мобилизации, большая часть работоспособных украинцев выехала из страны. По данным главы Института демографии и социальных исследований Эллы Либановой на апрель, в 2030 году на Украине будут проживать от 24 до 32 миллионов человек. Она убеждена, что в 2023 году рождаемость в стране сильно упадет, а смертность будет очень высокой.Позднее сообщалось, что рождаемость на Украине достигла самого низкого уровня за все годы независимости.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, демография, сво, всу, ё-мобили, мобилизация, смертность