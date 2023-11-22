https://ukraina.ru/20231122/1051244379.html
Экс-командир нацистского "Азова"* назвал дебильными русофобские высказывания Фарион
Экс-командир нацистского "Азова"* назвал дебильными русофобские высказывания Фарион - 22.11.2023 Украина.ру
Экс-командир нацистского "Азова"* назвал дебильными русофобские высказывания Фарион
В украинской армии нет языкового конфликта, заявил Максим Жорин в интервью для Ютуб-канала "Бомбардир"
2023-11-22T15:42
2023-11-22T15:42
2023-11-22T15:42
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фарион
"азов"
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Максим Жорин, заместитель командира Третьей штурмовой бригады (бывший командир батальона "Азов"*), прокомментировал многочисленные обвинения Ирины Фарион ВС Украины за использование русского языка среди военнослужащих.По мнению Жорина, на Украине якобы нет языкового конфликта, а иллюзию его создала российская сторона."Я не считаю, что на Украине есть языковой конфликт. Уверен, что эта тема разогревается исключительно россиянами. В армии люди разговаривают на русском – да, такое есть. Если ты этого не знал, ну ты тогда дебил. Ты не знал, что на Украине много людей, которым в школе не преподавали украинский язык? Значит ты слабого уровня развития человек", – считает военный.Жорин добавил, что в армии нет жестких требований говорить на украинском языке, тем не менее команды и терминология говорится по-украински.В то же время в украинских соцсетях периодически публикуют видеозаписи скандалов на языковой почве. Обычно подобные инциденты на Украине происходят повсюду: в Киеве уволили таксиста, который отвечал пассажирам по-русски; не обслужили мужчину в магазине из-за того, что он не знал украинского; оскорбили женщину на рынке; военнослужащий убил человека из-за неправильно произнесенного по-украински слова. * Запрещённая в России террористическая организация
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новости, новости украины, фарион, "азов"
Экс-командир нацистского "Азова"* назвал дебильными русофобские высказывания Фарион
В украинской армии нет языкового конфликта, заявил Максим Жорин в интервью для Ютуб-канала "Бомбардир"
Максим Жорин, заместитель командира Третьей штурмовой бригады (бывший командир батальона "Азов"*), прокомментировал многочисленные обвинения Ирины Фарион ВС Украины за использование русского языка среди военнослужащих.
"Я считаю, что она мощный провокатор, поскольку смогла спровоцировать меня на реакцию, хотя мне не очень нравится участвовать в этой дискуссии. Я считаю, что эта пани сделала все на руку нашему врагу на сегодняшний день, помогая подогревать среди украинского общества несуществующие конфликты", – заявил он.
По мнению Жорина, на Украине якобы нет языкового конфликта, а иллюзию его создала российская сторона.
"Я не считаю, что на Украине есть языковой конфликт. Уверен, что эта тема разогревается исключительно россиянами. В армии люди разговаривают на русском – да, такое есть. Если ты этого не знал, ну ты тогда дебил. Ты не знал, что на Украине много людей, которым в школе не преподавали украинский язык? Значит ты слабого уровня развития человек", – считает военный.
Жорин добавил, что в армии нет жестких требований говорить на украинском языке, тем не менее команды и терминология говорится по-украински.
В то же время в украинских соцсетях периодически публикуют видеозаписи скандалов на языковой почве. Обычно подобные инциденты на Украине происходят повсюду: в Киеве уволили таксиста, который отвечал пассажирам по-русски; не обслужили мужчину в магазине из-за того, что он не знал украинского; оскорбили женщину на рынке; военнослужащий убил
человека из-за неправильно произнесенного по-украински слова.
* Запрещённая в России террористическая организация