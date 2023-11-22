https://ukraina.ru/20231122/1051244379.html

Экс-командир нацистского "Азова"* назвал дебильными русофобские высказывания Фарион

Экс-командир нацистского "Азова"* назвал дебильными русофобские высказывания Фарион - 22.11.2023 Украина.ру

Экс-командир нацистского "Азова"* назвал дебильными русофобские высказывания Фарион

В украинской армии нет языкового конфликта, заявил Максим Жорин в интервью для Ютуб-канала "Бомбардир"

2023-11-22T15:42

2023-11-22T15:42

2023-11-22T15:42

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Максим Жорин, заместитель командира Третьей штурмовой бригады (бывший командир батальона "Азов"*), прокомментировал многочисленные обвинения Ирины Фарион ВС Украины за использование русского языка среди военнослужащих.По мнению Жорина, на Украине якобы нет языкового конфликта, а иллюзию его создала российская сторона."Я не считаю, что на Украине есть языковой конфликт. Уверен, что эта тема разогревается исключительно россиянами. В армии люди разговаривают на русском – да, такое есть. Если ты этого не знал, ну ты тогда дебил. Ты не знал, что на Украине много людей, которым в школе не преподавали украинский язык? Значит ты слабого уровня развития человек", – считает военный.Жорин добавил, что в армии нет жестких требований говорить на украинском языке, тем не менее команды и терминология говорится по-украински.В то же время в украинских соцсетях периодически публикуют видеозаписи скандалов на языковой почве. Обычно подобные инциденты на Украине происходят повсюду: в Киеве уволили таксиста, который отвечал пассажирам по-русски; не обслужили мужчину в магазине из-за того, что он не знал украинского; оскорбили женщину на рынке; военнослужащий убил человека из-за неправильно произнесенного по-украински слова. * Запрещённая в России террористическая организация

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