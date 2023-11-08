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ВСУшник убил мирного за неправильно произнесенное слово "хлеб" на украинском

ВСУшник убил мирного за неправильно произнесенное слово "хлеб" на украинском - 08.11.2023 Украина.ру

ВСУшник убил мирного за неправильно произнесенное слово "хлеб" на украинском

Военнослужащий ВСУ убил мирного жителя за то, что тот неправильно произнес слово "хлеб" на украинском, и получил 19 лет в колонии строгого режима, сообщил 8 ноября телеграм-канал Zvezdanews

2023-11-08T11:38

2023-11-08T11:38

2023-11-08T11:43

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Антон Чередник в 2016 году добровольно поступил на службу в ВСУ.Источник сообщил, что вечером 27 марта 2022 года в поселке Мирный (Донецкая Народная Республика - ДНР) он остановил двух гражданских, выстрелив из автомата. Затем украинский боевик приказал им лечь на землю, одного ударил стволом автомата в лицо. После чего заставил их встать и раздеться.Третьего апреля 2022 года Чередника взяли в плен военнослужащие ДНР.Суд приговорил боевика ВСУ к 19 годам лишения свобода в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме.Адвокат вэсэушника, Владимир Бакулов, заявил, что подсудимый будет готовить апелляционную жалобу. Также обвиняемый будет ознакомлен с протоколом всех судебных заседаний. Боевик ВСУ, как сообщил его адвокат, подаст ходатайство на дополнительное ознакомление с делом.Приговор пока в законную силу не вступил. У подсудимого есть 15 дней на обжалование, сообщил его адвокат.

https://ukraina.ru/20231028/1050571856.html

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новости, россия, днр, донецкая народная республика, всу, убил, приговор, суд