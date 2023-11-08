ВСУшник убил мирного за неправильно произнесенное слово "хлеб" на украинском - 08.11.2023 Украина.ру
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ВСУшник убил мирного за неправильно произнесенное слово "хлеб" на украинском
ВСУшник убил мирного за неправильно произнесенное слово "хлеб" на украинском - 08.11.2023 Украина.ру
ВСУшник убил мирного за неправильно произнесенное слово "хлеб" на украинском
Военнослужащий ВСУ убил мирного жителя за то, что тот неправильно произнес слово "хлеб" на украинском, и получил 19 лет в колонии строгого режима, сообщил 8 ноября телеграм-канал Zvezdanews
2023-11-08T11:38
2023-11-08T11:43
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россия
днр
донецкая народная республика
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приговор
суд
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Антон Чередник в 2016 году добровольно поступил на службу в ВСУ.Источник сообщил, что вечером 27 марта 2022 года в поселке Мирный (Донецкая Народная Республика - ДНР) он остановил двух гражданских, выстрелив из автомата. Затем украинский боевик приказал им лечь на землю, одного ударил стволом автомата в лицо. После чего заставил их встать и раздеться.Третьего апреля 2022 года Чередника взяли в плен военнослужащие ДНР.Суд приговорил боевика ВСУ к 19 годам лишения свобода в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме.Адвокат вэсэушника, Владимир Бакулов, заявил, что подсудимый будет готовить апелляционную жалобу. Также обвиняемый будет ознакомлен с протоколом всех судебных заседаний. Боевик ВСУ, как сообщил его адвокат, подаст ходатайство на дополнительное ознакомление с делом.Приговор пока в законную силу не вступил. У подсудимого есть 15 дней на обжалование, сообщил его адвокат.
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новости, россия, днр, донецкая народная республика, всу, убил, приговор, суд
Новости, Россия, ДНР, Донецкая Народная Республика, ВСУ, убил, приговор, Суд

ВСУшник убил мирного за неправильно произнесенное слово "хлеб" на украинском

11:38 08.11.2023 (обновлено: 11:43 08.11.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкОглашение приговора по делу об убийстве жителя Мариуполя украинским военным А. Чередником
Оглашение приговора по делу об убийстве жителя Мариуполя украинским военным А. Чередником - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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Военнослужащий ВСУ убил мирного жителя за то, что тот неправильно произнес слово "хлеб" на украинском, и получил 19 лет в колонии строгого режима, сообщил 8 ноября телеграм-канал Zvezdanews
Антон Чередник в 2016 году добровольно поступил на службу в ВСУ.
Источник сообщил, что вечером 27 марта 2022 года в поселке Мирный (Донецкая Народная Республика - ДНР) он остановил двух гражданских, выстрелив из автомата. Затем украинский боевик приказал им лечь на землю, одного ударил стволом автомата в лицо. После чего заставил их встать и раздеться.
"Он потребовал от обнаженного потерпевшего правильно произнести слово "хлеб" на украинском языке. По мнению Чередника, мирный житель не смог правильно произнести слово, за это боевик выстрелил в него из автомата. Потерпевший скончался", - пишет издание.
Третьего апреля 2022 года Чередника взяли в плен военнослужащие ДНР.
Суд приговорил боевика ВСУ к 19 годам лишения свобода в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме.
Адвокат вэсэушника, Владимир Бакулов, заявил, что подсудимый будет готовить апелляционную жалобу. Также обвиняемый будет ознакомлен с протоколом всех судебных заседаний. Боевик ВСУ, как сообщил его адвокат, подаст ходатайство на дополнительное ознакомление с делом.
Приговор пока в законную силу не вступил. У подсудимого есть 15 дней на обжалование, сообщил его адвокат.
Мариупольский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
28 октября, 11:20
Расстрелявший мирного жителя "азовец"* приговорён к 25 годамСуд ДНР вынес обвинительный приговор санитару отдельного отряда специального назначения "Азов"* Национальной гвардии Украины Евгению Савельеву. Он признан виновным в расстреле мирного жителя Мариуполя.
 
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