https://ukraina.ru/20231122/1051233500.html

Паника Зеленского, подбитый танк, сбежавшие мужчины. Главное на Украине на 13:00 22 ноября

Паника Зеленского, подбитый танк, сбежавшие мужчины. Главное на Украине на 13:00 22 ноября - 22.11.2023 Украина.ру

Паника Зеленского, подбитый танк, сбежавшие мужчины. Главное на Украине на 13:00 22 ноября

Украина.ру, 22.11.2023

2023-11-22T13:00

2023-11-22T13:00

2023-11-22T14:01

эксклюзив

хроники

спецоперация

владимир зеленский

военное положение

мужчины

танк

"азов"

дональд трамп

переговоры

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Информационные вбросы Зеленского по миру на Украине называют паникой. Раненый российский офицер подбил вражеский танк из гранатомета. Украинские мужчины призывного возраста бегут в ЕС.Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет назвал паникой и пусканием пыли в глаза заявления президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта.«Во-первых, Зеленский не в том положении, чтобы выдвигать какие-либо условия, во-вторых, его мнение не имеет абсолютно никакого значения. У Зеленского паника, поэтому он последние дни делает информационные вбросы и сыплет абсурдными измышлениями. Он находится у разбитого корыта, поэтому начинает методично пускать пыль в глаза, набивая себе цену», — сказал Шеремет.По его мнению, дни нахождения Зеленского у власти сочтены, а вот Крым, Запорожская и Херсонская области, ДНР и ЛНР навсегда останутся территорией России, что бы ни говорили "украинские политические проходимцы и их кураторы".Накануне Зеленский в интервью Fox News заявил, что украинские власти могут обсудить с экс-президентом США Дональдом Трампом его предложение по мирному урегулированию конфликта. При этом он добавил, что мир взамен на признание Донбасса и Крыма российскими недопустим для Украины.Трамп неоднократно заявлял, что в случае избрания на пост президента США в 2024 году он якобы сможет урегулировать конфликт на Украине за 24 часа. При этом в начале ноября Зеленский в интервью телекомпании NBC пригласил Трампа на Украину и заявил, что за 24 минуты объяснит ему, что тот не сможет добиться мирного урегулирования за сутки. Экс-президент Соединенных Штатов позднее отверг это предложение, объяснив, что не хочет создавать конфликт интересов.Зеленский постоянно высказывает противоречивые мысли насчет завершения конфликта. Накануне в интервью газете The Sun он признал тяжелое положение украинских военных в зоне боевых действий, однако отверг мирные переговоры с Россией."Трудно ли на поле боя? Да. Но дружить или садиться за стол переговоров с Россией? Нет", — сказал Зеленский.По его словам, Москва якобы не хочет закончить конфликт.За день до этого Зеленский указал, что украинский конфликт завершится не так быстро, как хотелось бы. Он посетовал, что в мире относятся к ситуации на Украине, как к кино: ждут быстро сменяющих друг друга событий, сюрпризов и отсутствия долгих пауз.Российские власти неоднократно подчеркивали, что цели спецоперации на Украине будут достигнуты. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Киеву пора понять, что ему не удастся победить Россию на поле боя. Только после этого могут возникнуть предпосылки для урегулирования ситуации "политико-дипломатическими средствами". Сейчас таких предпосылок нет, в связи с чем Россия продолжает спецоперацию, отмечал он.Подбитый танк ВСУОфицер группировки "Отважные" подбил украинский танк из гранатомета во время боя с бригадой "Азов"*. Об этом сообщил разведчик Центрального военного округа (ЦВО) с позывным Фокс.По его словам, этот танк националисты использовали как укрытие для снайпера и пулеметчика.Полк "Азов" 15 ноября собирался прорваться к оборонительной линии ВС России в лесах у города Кременная. До этого там активно действовали несколько украинских диверсионно-разведывательных групп. Некоторые из них оказались в окружении "Отважных" и отступили с потерями, рассказали военные из группировки ЦВО.Только на этом участке Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились двух танков, одного бронетранспортера и еще одной неопознанной единицы техники — вероятно, БМП или танка. Также азовцы потеряли больше 60 бойцов.Ранее начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук сообщил о поражении 12-й бригады спецназначения "Азов". Российские подразделения при поддержке артиллерии и армейской авиации наносили удары по противнику в районе Торского и Серебрянского лесничеств.Их целью, помимо "Азова", стали штурмовые группы 47-й механизированной бригады ВСУ и 15-го полка Национальной гвардии Украины. Всего было вскрыто и подавлено до 30 артиллерийских расчетов националистов. Также ВСУ лишились около 100 военнослужащих.ВСУ в сентябре задействовали в боях два британских танка Challenger 2, и российские бойцы нанесли по ним удар с помощью противотанкового ракетного комплекса "Корнет"."Ребята наши отработали два танка. Они там стоят, их потом дожали", — рассказывал врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.Он также сообщил, что всего на вооружении у ВСУ есть около семи танков Challenger 2, часть из них стоит под Степногорском, вторая часть — в Орехове."Наши "птички" видят их", — отмечал врио главы региона.Украинские военные не справляются с ВС РФ. Это признал в среду и Зеленский. В интервью американскому телеканалу Fox News он заявил, что ВСУ трудно оставаться сильными на поле боя. Они демонстрируют недостаточные результаты в контрнаступлении.В ответ на вопрос журналиста о том, является ли отсутствие продвижения ВСУ плохим сигналом, глава государства признал, что украинской армии нужно демонстрировать больше достижений в бою.Побег мужчинС начала спецоперации 24 февраля 2022 года с Украины в Европейский союз (ЕС) приехали 650 тысяч мужчин призывного возраста. Об этом со ссылкой на данные Евростата сообщило австрийское издание Еxxpress.Отмечается, что это только число официально зарегистрированных мужчин, покинувших республику после начала СВО. 190 тысяч из них приняла Германия, а еще 100 тысяч находятся в ФРГ нелегально, то есть без регистрации.В СМИ предположили, что потеря такого количества годных к военной службе мужчин является для Украины серьезной проблемой.В сентябре глава Государственной миграционной службы Украины Наталья Науменко сообщала, что украинские власти попросили западные страны не создавать программы для интеграции беженцев из республики.Журналисты bbc.com пообщались с несколькими мужчинами, нелегально покинувшими страну во время военного положения."Не каждый из нас — воин, и вовсе не обязательно всю страну закрывать на замок. Нельзя мешать всех в одну кучу", - сказал один из них.По данным издания, некоторые примеры бегства украинцев были "весьма впечатляющими". "Так, на одном из видео мужчина плывет по Днестру в сторону Молдовы, а молдавские пограничники призывают его двигаться в их сторону, чтобы не утонуть. Другое видео демонстрирует потенциально трагические последствия таких попыток: на берег вытаскивают тела двух мужчин, утонувших в реке Тисе, по которой проходит граница между Украиной и Румынией", - говорится в материале.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ukraina.ru/20231122/1051222621.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, спецоперация, владимир зеленский, военное положение, мужчины, танк, "азов", дональд трамп, переговоры, конфликт