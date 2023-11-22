Подполковник Шкурлатов о том, как РФ загнала ВСУ в позиционный тупик и когда падет гарнизон в Авдеевке - 22.11.2023 Украина.ру
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Подполковник Шкурлатов о том, как РФ загнала ВСУ в позиционный тупик и когда падет гарнизон в Авдеевке
Подполковник Шкурлатов о том, как РФ загнала ВСУ в позиционный тупик и когда падет гарнизон в Авдеевке - 22.11.2023 Украина.ру
Подполковник Шкурлатов о том, как РФ загнала ВСУ в позиционный тупик и когда падет гарнизон в Авдеевке
Инициатива по всей линии боевого соприкосновения на стороне России. В ближайшие месяцы может решиться вопрос гарнизона ВСУ в Авдеевке. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов
2023-11-22T04:50
2023-11-22T04:50
новости
вс рф
сво
спецоперация
украина
всу
тупик
военные позиции
авдеевка
владимир зеленский
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Стратегически безусловно Россия выглядит более уверенно в своих позициях, чем ВСУ. Украина и стоящий за ее спиной коллективный Запад сейчас оказались в позиционном тупике, рассказал военный эксперт.Инициатива по всей линии боевого соприкосновения на стороне армии РФ. Войска плотно ее удерживают: где-то идут наступательные действия, на других участках находятся в активной обороне, добавил он.Скорее всего, вопрос с Авдеевкой будет решён в течение нескольких месяцев. ВСУ либо оттуда уйдут, либо Зеленский, опираясь на свои политические амбиции будет пытаться удержать плацдарм и продолжит "бахмутскую мясорубку" уже в Авдеевке, резюмировал собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231121/1051177696.html
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новости, вс рф, сво, спецоперация, украина, всу, тупик, военные позиции, авдеевка, владимир зеленский, оборона, дороги
Новости, ВС РФ, СВО, Спецоперация, Украина, ВСУ, тупик, военные позиции, Авдеевка, Владимир Зеленский, Оборона, дороги

Подполковник Шкурлатов о том, как РФ загнала ВСУ в позиционный тупик и когда падет гарнизон в Авдеевке

04:50 22.11.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов на Запорожском направлении
Боевая работа артиллеристов на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Инициатива по всей линии боевого соприкосновения на стороне России. В ближайшие месяцы может решиться вопрос гарнизона ВСУ в Авдеевке. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов
Стратегически безусловно Россия выглядит более уверенно в своих позициях, чем ВСУ. Украина и стоящий за ее спиной коллективный Запад сейчас оказались в позиционном тупике, рассказал военный эксперт.
Инициатива по всей линии боевого соприкосновения на стороне армии РФ. Войска плотно ее удерживают: где-то идут наступательные действия, на других участках находятся в активной обороне, добавил он.
"С другой стороны, направлений, где мы можем резко усилиться и прорвать оборону противника по линии фронта, я тоже сейчас не вижу. Мы ожидаем, что в ближайшее время падёт гарнизон Авдеевки. Все негрунтовые дороги там находятся под огневым контролем [наших войск]", - подчеркнул Шкурлатов.
Скорее всего, вопрос с Авдеевкой будет решён в течение нескольких месяцев. ВСУ либо оттуда уйдут, либо Зеленский, опираясь на свои политические амбиции будет пытаться удержать плацдарм и продолжит "бахмутскую мясорубку" уже в Авдеевке, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полностью интервью можно прочитать здесь
Ростислав Ищенко интервью
Вчера, 07:56
Ростислав Ищенко: Когда Россия разделается с ВСУ, Польша и США без войны нанесут ей болезненный удар Победа России на Украине — это не победа в войне. Победа на Украине — это победа в сражении. Войну мы ведем с коллективным Западом. Россия пока только собирается сражаться. Но Запад может быстро сломаться, считает политолог Ростислав Ищенко
 
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