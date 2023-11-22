Подполковник Шкурлатов о том, как РФ загнала ВСУ в позиционный тупик и когда падет гарнизон в Авдеевке
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов на Запорожском направлении
Инициатива по всей линии боевого соприкосновения на стороне России. В ближайшие месяцы может решиться вопрос гарнизона ВСУ в Авдеевке. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов
Стратегически безусловно Россия выглядит более уверенно в своих позициях, чем ВСУ. Украина и стоящий за ее спиной коллективный Запад сейчас оказались в позиционном тупике, рассказал военный эксперт.
Инициатива по всей линии боевого соприкосновения на стороне армии РФ. Войска плотно ее удерживают: где-то идут наступательные действия, на других участках находятся в активной обороне, добавил он.
"С другой стороны, направлений, где мы можем резко усилиться и прорвать оборону противника по линии фронта, я тоже сейчас не вижу. Мы ожидаем, что в ближайшее время падёт гарнизон Авдеевки. Все негрунтовые дороги там находятся под огневым контролем [наших войск]", - подчеркнул Шкурлатов.
Скорее всего, вопрос с Авдеевкой будет решён в течение нескольких месяцев. ВСУ либо оттуда уйдут, либо Зеленский, опираясь на свои политические амбиции будет пытаться удержать плацдарм и продолжит "бахмутскую мясорубку" уже в Авдеевке, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полностью интервью можно прочитать здесь
Вчера, 07:56Ростислав Ищенко: Когда Россия разделается с ВСУ, Польша и США без войны нанесут ей болезненный удар Победа России на Украине — это не победа в войне. Победа на Украине — это победа в сражении. Войну мы ведем с коллективным Западом. Россия пока только собирается сражаться. Но Запад может быстро сломаться, считает политолог Ростислав Ищенко