https://ukraina.ru/20231122/1051204922.html

Подполковник Шкурлатов о том, как РФ загнала ВСУ в позиционный тупик и когда падет гарнизон в Авдеевке

Подполковник Шкурлатов о том, как РФ загнала ВСУ в позиционный тупик и когда падет гарнизон в Авдеевке - 22.11.2023 Украина.ру

Подполковник Шкурлатов о том, как РФ загнала ВСУ в позиционный тупик и когда падет гарнизон в Авдеевке

Инициатива по всей линии боевого соприкосновения на стороне России. В ближайшие месяцы может решиться вопрос гарнизона ВСУ в Авдеевке. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов

2023-11-22T04:50

2023-11-22T04:50

2023-11-22T04:50

новости

вс рф

сво

спецоперация

украина

всу

тупик

военные позиции

авдеевка

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1f/1050631876_0:273:2987:1953_1920x0_80_0_0_76b7246a5e6977106cbba858922e6bb6.jpg

Стратегически безусловно Россия выглядит более уверенно в своих позициях, чем ВСУ. Украина и стоящий за ее спиной коллективный Запад сейчас оказались в позиционном тупике, рассказал военный эксперт.Инициатива по всей линии боевого соприкосновения на стороне армии РФ. Войска плотно ее удерживают: где-то идут наступательные действия, на других участках находятся в активной обороне, добавил он.Скорее всего, вопрос с Авдеевкой будет решён в течение нескольких месяцев. ВСУ либо оттуда уйдут, либо Зеленский, опираясь на свои политические амбиции будет пытаться удержать плацдарм и продолжит "бахмутскую мясорубку" уже в Авдеевке, резюмировал собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231121/1051177696.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вс рф, сво, спецоперация, украина, всу, тупик, военные позиции, авдеевка, владимир зеленский, оборона, дороги