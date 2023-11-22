https://ukraina.ru/20231122/1051193504.html

Военный политолог пояснил, как Зеленский готовит отступление ВСУ и почему поставки F-16 не спасут Украину

Военный политолог пояснил, как Зеленский готовит отступление ВСУ и почему поставки F-16 не спасут Украину - 22.11.2023 Украина.ру

Военный политолог пояснил, как Зеленский готовит отступление ВСУ и почему поставки F-16 не спасут Украину

По неофициальной информации, истребители F-16 в разобранном виде уже появились на территории Украины. Но Зеленский прямо заявляет, что планирует отступление ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2023-11-22T04:00

2023-11-22T04:00

2023-11-22T04:00

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Есть информация, что часть пилотов и обслуживающего персонала для F-16 на Украине уже подготовлена, но это не спасет плачевную ситуацию на поле боя, рассказал эксперт.Даже если Киеву поставят новые танки или самолеты, то ВСУ в любом случае будут отступать. Если они растратили основной объем техники, которую поставили перед "контрнаступом", то новые транши будут еще скромнее, рассказал эксперт.Тут есть момент шантажа и перед американскими выборами из Украины постоянно будут поступать компрометирующие материалы по распилу западных траншей со стороны администрации президента Джо Байдена. Это было ожидаемо и политическое руководство РФ просчитывало такой вариант, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231121/1051178123.html

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новости, украина, россия, владимир зеленский, джо байден, сша, выборы, поставки, вооружение, f-16, компромат, военная техника