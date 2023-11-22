Военный политолог пояснил, как Зеленский готовит отступление ВСУ и почему поставки F-16 не спасут Украину
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкНачало очередного этапа подготовки подразделений ВСУ во Львовской области
По неофициальной информации, истребители F-16 в разобранном виде уже появились на территории Украины. Но Зеленский прямо заявляет, что планирует отступление ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Есть информация, что часть пилотов и обслуживающего персонала для F-16 на Украине уже подготовлена, но это не спасет плачевную ситуацию на поле боя, рассказал эксперт.
Даже если Киеву поставят новые танки или самолеты, то ВСУ в любом случае будут отступать. Если они растратили основной объем техники, которую поставили перед "контрнаступом", то новые транши будут еще скромнее, рассказал эксперт.
"Зеленский прямо говорит, что отступление планируется. Так что дело тут не в истерике, а в подготовке общественного мнения и попытке свалить на Запад вину за свою собственную суицидальную политику в отношении собственных граждан", - отметил Самойлов.
Тут есть момент шантажа и перед американскими выборами из Украины постоянно будут поступать компрометирующие материалы по распилу западных траншей со стороны администрации президента Джо Байдена. Это было ожидаемо и политическое руководство РФ просчитывало такой вариант, заключил собеседник издания.
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