Военный политолог пояснил, как Зеленский готовит отступление ВСУ и почему поставки F-16 не спасут Украину - 22.11.2023 Украина.ру
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Военный политолог пояснил, как Зеленский готовит отступление ВСУ и почему поставки F-16 не спасут Украину
Военный политолог пояснил, как Зеленский готовит отступление ВСУ и почему поставки F-16 не спасут Украину - 22.11.2023 Украина.ру
Военный политолог пояснил, как Зеленский готовит отступление ВСУ и почему поставки F-16 не спасут Украину
По неофициальной информации, истребители F-16 в разобранном виде уже появились на территории Украины. Но Зеленский прямо заявляет, что планирует отступление ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2023-11-22T04:00
2023-11-22T04:00
новости
украина
россия
владимир зеленский
джо байден
сша
выборы
поставки
вооружение
f-16
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Есть информация, что часть пилотов и обслуживающего персонала для F-16 на Украине уже подготовлена, но это не спасет плачевную ситуацию на поле боя, рассказал эксперт.Даже если Киеву поставят новые танки или самолеты, то ВСУ в любом случае будут отступать. Если они растратили основной объем техники, которую поставили перед "контрнаступом", то новые транши будут еще скромнее, рассказал эксперт.Тут есть момент шантажа и перед американскими выборами из Украины постоянно будут поступать компрометирующие материалы по распилу западных траншей со стороны администрации президента Джо Байдена. Это было ожидаемо и политическое руководство РФ просчитывало такой вариант, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231121/1051178123.html
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новости, украина, россия, владимир зеленский, джо байден, сша, выборы, поставки, вооружение, f-16, компромат, военная техника
Новости, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Джо Байден, США, выборы, поставки, вооружение, F-16, компромат, военная техника

Военный политолог пояснил, как Зеленский готовит отступление ВСУ и почему поставки F-16 не спасут Украину

04:00 22.11.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкНачало очередного этапа подготовки подразделений ВСУ во Львовской области
Начало очередного этапа подготовки подразделений ВСУ во Львовской области - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости . Стрингер
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По неофициальной информации, истребители F-16 в разобранном виде уже появились на территории Украины. Но Зеленский прямо заявляет, что планирует отступление ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Есть информация, что часть пилотов и обслуживающего персонала для F-16 на Украине уже подготовлена, но это не спасет плачевную ситуацию на поле боя, рассказал эксперт.
Даже если Киеву поставят новые танки или самолеты, то ВСУ в любом случае будут отступать. Если они растратили основной объем техники, которую поставили перед "контрнаступом", то новые транши будут еще скромнее, рассказал эксперт.
"Зеленский прямо говорит, что отступление планируется. Так что дело тут не в истерике, а в подготовке общественного мнения и попытке свалить на Запад вину за свою собственную суицидальную политику в отношении собственных граждан", - отметил Самойлов.
Тут есть момент шантажа и перед американскими выборами из Украины постоянно будут поступать компрометирующие материалы по распилу западных траншей со стороны администрации президента Джо Байдена. Это было ожидаемо и политическое руководство РФ просчитывало такой вариант, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Владимир Мамонтов интервью
Вчера, 07:34
Владимир Мамонтов: Против нового Майдана у РФ есть оружие, которое сильнее "Авангардов" и "Буревестников"Устраивая Майдан в 2013 году, украинцы мечтали о кружевных трусиках Евросоюза, но стали лишь средством для решения международных проблем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов
 
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