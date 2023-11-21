"Как можно быть настолько наивной?": пользователи сети пристыдили Бербок за пост о Майдане - 21.11.2023 Украина.ру
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"Как можно быть настолько наивной?": пользователи сети пристыдили Бербок за пост о Майдане
"Как можно быть настолько наивной?": пользователи сети пристыдили Бербок за пост о Майдане - 21.11.2023 Украина.ру
"Как можно быть настолько наивной?": пользователи сети пристыдили Бербок за пост о Майдане
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок опубликовала пост в соцсети X (бывший Twitter) о том, что Украина десять лет назад на Майдане "выбрала путь в Европу". Пользователи раскритиковали её слова
2023-11-21T11:46
2023-11-21T11:46
новости
германия
анналена бербок
украина
ес
евросоюз
зарубежье
twitter
критика
майдан
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"Украинцы тогда выбрали путь в Европу - сегодня мы идем по нему вместе", - написала Бербок. Читатели раскритиковали пост немецкого министра и напомнили ей, кем и как на самом деле был организован Майдан.Другой пользователь напомнил, что ещё до военного конфликта Украина считалась одной из коррумпированных стран. "Никому в ЕС она не нужна", добавил он.Некоторые читатели возмутились тем, что для членства в ЕС любая страна должна соответствовать определенным требованиям. "Тем более важно, чтобы каждое государство, желающее вступить в ЕС, соблюдало правила! Есть страны, которые уже давно ждут вступления в ЕС [...] и есть правила и требования, которым должны соответствовать кандидаты!" — отметил он."Как можно быть настолько наивным?" — удивился еще один пользователь.Ровно десять лет назад, 21 ноября 2013 года, в центре Киева – на площади Независимости (майдане Незалежности) – сторонники евроинтеграции начали акцию протеста. Акция началась сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС.Позже Майдан стал эпицентром кровавого противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв.В феврале 2014 года украинский парламент (Верховная Рада) отстранила занимавшего тогда пост президента Украины Виктора Януковича от власти, он покинул Украину. Его пост потом занял Петр Порошенко.
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новости, германия, анналена бербок, украина, ес, евросоюз, зарубежье, twitter, критика, майдан, евроинтеграция
Новости, Германия, Анналена Бербок, Украина, ЕС, Евросоюз, Зарубежье, Twitter, критика, Майдан, евроинтеграция

"Как можно быть настолько наивной?": пользователи сети пристыдили Бербок за пост о Майдане

11:46 21.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и ФРГ С. Лаврова и А. Бербок
Встреча глав МИД РФ и ФРГ С. Лаврова и А. Бербок - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок опубликовала пост в соцсети X (бывший Twitter) о том, что Украина десять лет назад на Майдане "выбрала путь в Европу". Пользователи раскритиковали её слова
"Украинцы тогда выбрали путь в Европу - сегодня мы идем по нему вместе", - написала Бербок. Читатели раскритиковали пост немецкого министра и напомнили ей, кем и как на самом деле был организован Майдан.
"Майдан был инициирован и профинансирован США, признала Нуланд, Минские соглашения заключались только для того, чтобы модернизировать армию Украины, признала Меркель, и красные линии пересекались несколько раз. Где тут дипломатия?" — написал один из комментаторов.
Другой пользователь напомнил, что ещё до военного конфликта Украина считалась одной из коррумпированных стран. "Никому в ЕС она не нужна", добавил он.
Некоторые читатели возмутились тем, что для членства в ЕС любая страна должна соответствовать определенным требованиям. "Тем более важно, чтобы каждое государство, желающее вступить в ЕС, соблюдало правила! Есть страны, которые уже давно ждут вступления в ЕС [...] и есть правила и требования, которым должны соответствовать кандидаты!" — отметил он.
"Почему вы скрываете влияние США? Вмешательство Вашингтона и его властвование в другой стране? Вы это поддерживаете? Стыдно за то, что вы делаете!" — заключили читатели.
"Как можно быть настолько наивным?" — удивился еще один пользователь.
Ровно десять лет назад, 21 ноября 2013 года, в центре Киева – на площади Независимости (майдане Незалежности) – сторонники евроинтеграции начали акцию протеста. Акция началась сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС.
Позже Майдан стал эпицентром кровавого противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв.
В феврале 2014 года украинский парламент (Верховная Рада) отстранила занимавшего тогда пост президента Украины Виктора Януковича от власти, он покинул Украину. Его пост потом занял Петр Порошенко.
Марш националистов в честь Дня защитника Украины - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
06:53
Смена политической элиты: при чём тут Майдан?Годовщина двух основных Майданов, 2004 и 2013–2014 годов, традиционно отмечается 21 ноября. В этом году как раз 10 лет. И тут есть повод подумать про обновление политической элиты в интересах Запада, которое должно было стать главным результатом майданов, но почему-то не стало
 
НовостиГерманияАнналена БербокУкраинаЕСЕвросоюзЗарубежьеTwitterкритикаМайданевроинтеграция
 
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11:46"Как можно быть настолько наивной?": пользователи сети пристыдили Бербок за пост о Майдане
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