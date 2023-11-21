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"Как можно быть настолько наивной?": пользователи сети пристыдили Бербок за пост о Майдане

"Как можно быть настолько наивной?": пользователи сети пристыдили Бербок за пост о Майдане - 21.11.2023 Украина.ру

"Как можно быть настолько наивной?": пользователи сети пристыдили Бербок за пост о Майдане

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок опубликовала пост в соцсети X (бывший Twitter) о том, что Украина десять лет назад на Майдане "выбрала путь в Европу". Пользователи раскритиковали её слова

2023-11-21T11:46

2023-11-21T11:46

2023-11-21T11:46

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"Украинцы тогда выбрали путь в Европу - сегодня мы идем по нему вместе", - написала Бербок. Читатели раскритиковали пост немецкого министра и напомнили ей, кем и как на самом деле был организован Майдан.Другой пользователь напомнил, что ещё до военного конфликта Украина считалась одной из коррумпированных стран. "Никому в ЕС она не нужна", добавил он.Некоторые читатели возмутились тем, что для членства в ЕС любая страна должна соответствовать определенным требованиям. "Тем более важно, чтобы каждое государство, желающее вступить в ЕС, соблюдало правила! Есть страны, которые уже давно ждут вступления в ЕС [...] и есть правила и требования, которым должны соответствовать кандидаты!" — отметил он."Как можно быть настолько наивным?" — удивился еще один пользователь.Ровно десять лет назад, 21 ноября 2013 года, в центре Киева – на площади Независимости (майдане Незалежности) – сторонники евроинтеграции начали акцию протеста. Акция началась сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС.Позже Майдан стал эпицентром кровавого противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв.В феврале 2014 года украинский парламент (Верховная Рада) отстранила занимавшего тогда пост президента Украины Виктора Януковича от власти, он покинул Украину. Его пост потом занял Петр Порошенко.

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новости, германия, анналена бербок, украина, ес, евросоюз, зарубежье, twitter, критика, майдан, евроинтеграция