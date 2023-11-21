https://ukraina.ru/20231121/1051177696.html

Ростислав Ищенко: Когда Россия разделается с ВСУ, Польша и США без войны нанесут ей болезненный удар

Ростислав Ищенко: Когда Россия разделается с ВСУ, Польша и США без войны нанесут ей болезненный удар - 21.11.2023 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Когда Россия разделается с ВСУ, Польша и США без войны нанесут ей болезненный удар

Победа России на Украине – это не победа в войне. Победа на Украине – это победа в сражении. Войну мы ведем с коллективным Западом. Россия пока только собирается сражаться. Но Запад может быстро сломаться, считает политолог Ростислав Ищенко

2023-11-21T07:56

2023-11-21T07:56

2023-11-21T07:56

интервью

россия

всу

польша

сша

запад

китай

тайвань

ближний восток

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/07/1040547115_35:6:866:473_1920x0_80_0_0_8c9c06e906c3f9c6301c2f3b60588d1f.jpg

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее председатель КНР Си Цзиньпин впервые за много лет приехал в США на встречу с американским президентом Джо Байденом. Поначалу визит шел хорошо. В Пекине заявили, что встреча Си и Байдена имеет стратегическое значение и далеко идущие последствия. Но потом Байден в очередной раз назвал Си Цзипьпина диктатором, а китайский МИД назвал это заявление "глубоко ошибочным и безответственным".- Ростислав, как вы прокомментируете этот визит?- Встреча действительно будет иметь далеко идущие последствия. Но это не означает, что она была успешной. У самих китайцев были большие сомнения, что она пройдет успешно. Потому что позиции Пекина и Вашингтона были изначально несопоставимы. Адекватные китайские источники сравнивали эту встречу со встречей Путина и Байдена в декабре 2021 года, когда они встретились, а в феврале 2022 началась СВО.В январе 2024 на Тайване выборы. Сейчас почти декабрь. И я не исключаю, что эта встреча может иметь аналогичные последствия.Понятно, что и России, и Китаю было бы выгоднее потянуть время, поскольку с каждым годом они становятся сильнее, а США – слабее. Сами американцы несколько лет назад посчитали, что после 2025 года они даже в военном плане не смогут рассчитывать на победу в столкновении с Китаем. И чем дольше не происходит столкновение с США и их союзниками в Тихом океане, тем для Пекина лучше. Но американцы устраивали тайваньский кризис не для того, чтобы просто пройти мимо. Они будут заталкивать Китай в боевые действия.То, что на этой встрече в очередной раз не удалось ни о чем договориться, стало понятно сразу после ее окончания. Было сказано: "Встреча прошла очень хорошо, теперь мы надеемся, что конструктивное сотрудничество продолжится и мы в перспективе выйдем на какой-то результат". То есть на результат не вышли. Но если у Китая есть время на переговоры, то у США их нет.Судя по всему, Вашингтон будет делать ставку на усиление конфронтации в акватории Тихого океана. Другое дело, что США сейчас разрываются между своими кризисами. С Ближнего Востока им хотелось бы уйти, но они не могут. А украинский кризис они не могут завершить, потому что они все время предлагают России неудовлетворительные условия перемирия.Москва согласилась бы на мир. Мы согласились бы формально всю Украину не забирать. Но нам нужен российский контроль над Украиной, чтобы Украину нельзя было использовать в качестве тарана против России, а ее остатки использовать в качестве буфера против США.А Вашингтон все время предлагает вариант, при котором он сохраняет контроль над какой-то территорией Украины (половина, две трети, три четверти). Россию это категорически не устраивает.Так что США на Украине не могут закончить, а на Тайване пора начинать. Как они будут выходить из этого положения – я не знаю.В России любят перепечатывать статьи из западной прессы с рассказами о том, что Зеленского вот-вот заставят заключить мир. А как ты его заставишь заключить мир, если этот мир не подходит ни ему, ни американцам? Поэтому переговоры не начинаются. Их предложения не устраивают нас, а принять наши предложения они не готовы.Стамбульские переговоры – это минимум, на что мы были согласны.- Напомните, пожалуйста, суть этих соглашений, если бы они были заключены.- Они предполагали, что Украина признает Крым российским. Это бы сняло вопрос с санкциями, потому что все бы согласились с его переходом под нашу юрисдикцию. Украина должна была признать независимость ДНР/ЛНР, что открыло бы перед ними дорогу к их интеграции в состав РФ. Дальше Украина осталась бы целостной. Но она должна была сократить армию в 4 раза, прекратить сотрудничество с Западом и ликвидировать своих нацистов.По сути, Москва бы контролировала внешнюю и внутреннюю политику Украины. Экономическую политику контролировать не надо было бы, потому что украинская экономика может существовать только как часть российской.Это был минимум, на что мы были готовы. С тех пор прошло почти два года. Ситуация изменилась. Сейчас наш минимум включает Донбасс, Запорожье и Херсон. Пройдет еще какое-то время, и этот минимум будет включать в себя еще какие-то территории. Максимум будет еще более суровый.Но вопрос не в том, каким образом Россия будет контролировать Украину. Ее можно включить в состав РФ, хотя это будет дорого и напряженно (при определенных обстоятельствах США на это пойдут). А можно ее контролировать как ДНР/ЛНР. Они были независимые и у себя творили что хотели. Но их внешнеполитическая и военная деятельность была полностью подконтрольна Москве.- Вы сказали, что США могут согласиться с тем, что Россия полностью раздавит Украину и займет все ее территории. При каких условиях это возможно?- Это будет означать, что США организуют эмиграцию украинского правительства за пределы страны. Никто с Россией никакого перемирия заключать не будет. Война сама собой прекратится, но мира тоже не будет. США будут продолжать раскачивать тему "агрессии против независимого государства", а под это дело на всех наших новых и старых границах будет происходить дальнейшее развертывание войск НАТО.У Запада уже есть в планах развернуть там дополнительную польскую, американскую и германскую дивизии. Это уже много, а будет еще больше.Расчет будет делаться на то, что Россия захлебнется вытаскивать Украину экономически (санкции будут действовать и на украинскую территорию, а экономика там убита). А в придачу на границах будут развертываться войска НАТО. Следовательно, Россия будет вынуждена держать свою основную группировку на западе. Потому что эту угрозу все равно надо будет парировать.Задача США состоит в том, чтобы сохранить концентрацию российских сил и ресурсов на западном направлении, а свои высвободить. Украины нет – платить за нее не надо. И войны тоже не надо. Достаточно лишь военной угрозы. Потому что войну можно выиграть, а можно проиграть. А военная угроза может измотать так же, как война. Потому что ты тратишь деньги на усиление армии, а победить не можешь.Если у США совсем ничего не получится с мирными соглашениями, они могут ликвидировать военную помощь Украине и позволить ее добить, а потом запереть Россию на западе, не дав ей возможность принять участия в урегулировании дальневосточного и ближневосточного кризиса.Это то, что США пытаются сделать десяток лет. Сковать ресурсы России и высвободить свои. Пока у них не получается. Надеюсь, что дальше тоже не выйдет.Резюмирую. Если вы хотите понять, как будут действовать американцы, не надо думать, что они убьют Залужного или Зеленского. Они могут убить обоих. А могут обоим по шоколадке выдать. Главная их цель – сковать наши ресурсы, а свои – высвободить.- Кстати, Польша на своих восточных границах сформировала новый танковый батальон. На границе с Белоруссией поляки давно наращивают свои группировки. В Кремле это расценили как шаг к нагнетанию обстановки. К чему именно готовятся поляки?- В свое время поляки готовились оккупировать Белоруссию. Но теперь оккупировать Белоруссию они не могут. Для этого надо у России выиграть войну, а этого Польша сделать не может (ни с НАТО, ни без НАТО). Поэтому Польша просто будет играть в общей американской системе.По сути на наших границах Польша разворачивает хороший армейский корпус. Она давно усиливает группировку под предлогом "Мы боимся Россию, она вот-вот нападет". Поляки создают виртуальную угрозу Калининграду, Белоруссии, а также угрозу вторжения на Украину. И они вместе с прибалтами и финнами создают угрозу Питеру. И вместе с прибалтами рассуждают о том, что надо бы закрыть для России Балтийское море. Это заставляет Россию напрягаться и отвечать созданием дополнительных войсковых группировок. Если мы это делать не будем, рано или поздно Запад получит солидный перевес на этом направлении, и у него возникнет иллюзия, что нас можно победить.Но демографические ресурсы России небезграничные. Рано или поздно, добровольцы для увеличения армии закончатся. Можно увеличить ее до 3 миллионов, но рано или поздно это удовольствие закончится. И Запад делает ставку на то, что его ресурсы исчерпаются медленнее российских. Нас хотят победить не только экономически, но и демографически. Тем более, что военная угроза психологически давит на общество.Запад действует по своей стандартной схеме. Везде, где что-то получается, он будет расшатывать. И поляки в этой схеме задействованы. США дешевле это оплачивать за счет поляков. Тем более, что кредиты Варшаве дают даже не они, а южнокорейцы. К тому же, дополнительное развертывание американских сил в Европе сразу же вызовет соответствующие демарши России: "Вы что, к войне готовитесь?". И Москва попытается ответить, создав давление у американских границ.К Польше в этом смысле претензий быть не может. "Они ваши соседи, на Украину напали, они испугались. Теперь они усиливают свою обороноспособность. А мы тут не при чем. Мы только мимо проходили. Да, мы их союзники по НАТО. Но мы им только слегка помогаем. А так они даже танки и гаубицы у корейцев закупили".Но нам все равно, поляки, прибалты или финны. Это НАТО. А от НАТО надо защищаться.- Вы несколько раз сказали про экономику. Как раз в Еврокомиссии посчитали, что по итогам 2023 года в 10 странах ЕС будет зафиксирован спад (Эстония, Германия, Швеция). При этом в ЕК этот спад не связывают с антироссийскими санкциями. В какой степени именно санкции на это повлияли?- Сразу отмечу, что спад фиксируется в наиболее успешных экономиках Евросоюза. (Даже Эстония была самой успешной из всех прибалтийских экономик). Это связано с тем, что в остальных экономиках уже давным-давно нечему расти. Они упали до самого дна, а дальше можно нарисовать 0,5% роста. Было бы смешно утверждать, что германская экономика в кризисе, а болгарская растет.Евросоюз скатился в системный кризис. Те экономики, которые раньше хоть как-то работали и поддерживали его наплаву, в результате санкций оказались в глубочайшем кризисе. Об этом говорили все, кому не лень, задолго до того, как ЕС ввел санкции. Потому что европейская экономика была конкурентоспособной на мировых рынках за счет российских дешевых энергоносителей и российского рынка, который потреблял большое количество европейской продукции с высокой добавленной стоимостью. ЕС сам закрыл для себя богатый и перспективный рынок и сам отрезал себя от относительно дешевых энергоносителей. Продавать некуда. Выпускать нечего. Экономика начинает схлопываться.- Как долго еще европейские страны будут самоубиваться и продолжать санкционную политику?- Это зависит от результатов их внутриполитической борьбы. Нынешние элиты Европы (как и Украины) привязаны к войне с Россией (горячей или холодной), которую они либо выиграют, либо проиграют вместе со своими государствами.Государство может заключить выгодный для него мир, который позволил бы возобновить взаимовыгодное сотрудничество и компенсировать потери от санкций. Но эти политики уйдут навсегда. В лучшем случае у кого-то из них откроется литературный дар, они напишут мемуары и смогут за счет этого жить. А кто-то может сесть. Поэтому они держатся за власть зубами, хвостами и когтями. Вы же помните, какая в европейских странах во время выборов начиналась истерика. Все, кто выступал с альтернативной нынешним европейским властям программой, объявлялись фашистами.Другое дело, что эти элиты слабеют. Им сложнее удерживать власть оголтелой пропагандой и угрозой гражданской войны. Гражданскую войну они могут быстро начать, но она быстро закончится не в их пользу. Свет в конце туннеля виден. Но сколько до него еще идти не знает никто.Так что победа России на Украине – это не победа в войне. Победа на Украине – это победа в сражении. Войну мы ведем с коллективным Западом. Украина пока собирается сражаться. Но Запад может быстро сломаться. Украина тоже сопротивляется. Но на Западе понимают, что украинский фронт может рухнуть в любой момент. Еще полгода назад они думали, что ВСУ могут в наступление перейти. А сейчас они готовятся к тому, что сегодня Украина есть, а завтра ее нет.К Западу это тоже относится. Да, это произойдет в отдаленной перспективе. Но Запад тоже находится на тонкой грани. Если через пару лет дополнительно активизируется ближневосточный кризис и активизируется тайваньский, а на Украине Россия перейдет в наступление, то надо будет что-то решать. Запад может этого не выдержать и по швам порваться.Пока же на Западе делают ставку на продолжение конфликта даже после фиксации поражения на Украине. Они будут наращивать напряжение, чтобы сдерживать Россию на европейском направлении. Кое-что у них получилось. На Украине они нам организовали знатные проблемы. В перспективе Евросоюз может перейти к адекватной политике. Но надо, чтобы для этого звезды удачно для нас сошлись.

https://ukraina.ru/20231104/1050749206.html

https://ukraina.ru/20231118/1051129361.html

https://ukraina.ru/20231117/1051096824.html

https://ukraina.ru/20231114/1051020103.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Татьяна Чугаенко

Татьяна Чугаенко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Чугаенко

интервью, россия, всу, польша, сша, запад, китай, тайвань, ближний восток, евросоюз, экономика