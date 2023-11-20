Украина готовится к зиме: объекты инфраструктуры укрепляют бетоном и мешками с песком - 20.11.2023 Украина.ру
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Украина готовится к зиме: объекты инфраструктуры укрепляют бетоном и мешками с песком
Украина готовится к зиме: объекты инфраструктуры укрепляют бетоном и мешками с песком - 20.11.2023 Украина.ру
Украина готовится к зиме: объекты инфраструктуры укрепляют бетоном и мешками с песком
Новые энергетические объекты будут строиться с учетом американских и британских стандартов
2023-11-20T17:36
2023-11-20T17:36
новости
украина
сад
великобритания
энергетика
строительство
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Защита энергетических объектов является приоритетом для Агентства по восстановлению и развитию Украины. Об этом говорилось 20 ноября на встрече в Киеве, в которой участвовали посол США на Украине Бриджит Бринк, представители американской и британской дипломатической миссии, глава агентства Мустафа Найем, вице-премьер Украины по вопросам восстановления Александр Кубраков, генеральный директор "УкрЭнерго" Владимир Кудрицкий и представители Генштаба Украины.В ходе встречи обсуждались технические решения, которые обеспечат надежную защиту энергетическим объектам Украины от обстрелов ВС РФ, сроки строительства и потенциальная финансовая поддержка со стороны партнеров, отмечается в сообщении, опубликованном на странице агентства в соцсетях.По словам главы агентства Мустафы Найема, на Украине разработана трехступенчатая система защиты объектов энергетической инфраструктуры Украины от российских атак.Первый уровень предполагает сооружение габионов и мешков с песком, которые защищать объекты он обломков беспилотников и ракет.Второй уровень защиты направлен на устранение угроз, исходящих от беспилотных летательных аппаратов и ракет "Шахед", отметил глава украинского Агентства по восстановлению. Этому уровню защиты соответствуют бетонные конструкции, которые в марте этого года были возведены вокруг первичной сети "Укрэнерго". Результатом этих усилий стала защита 22 подстанций и 63 автотрансформаторов в 14 регионах, сказал Найем.Третий уровень подразумевает защиту от ракетных атак. В 14 регионах Украины активно защищаются 22 подстанции от прямых попаданий самых мощных ракет, добавил он.Также Найем рассказал, что агентство получает задания на проектирование и строительство энергетических объектов, которые согласовываются с Генштабом ВСУ и Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям."На протяжении всего этапа проектирования Агентство опирается на данные Генерального штаба, руководство для инженерных войск и международные нормативные документы. Эти документы получены от экспертов, которые прошли обучение в Великобритании и придерживаются британских и американских стандартов", - отмечается на сайте украинского Агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украинцы массово готовятся к отключению электричества в период "самой ужасной зимы в истории", скупая в магазинах свечи. Он сказал, что Украина "закроет глаза", если не получит немецкие ракеты Taurus, но получит системы ПВО, чтобы защищать свои энергетические объекты.
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новости, украина, сад, великобритания, энергетика, строительство
Новости, Украина, сад, Великобритания, энергетика, Строительство

Украина готовится к зиме: объекты инфраструктуры укрепляют бетоном и мешками с песком

17:36 20.11.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкУкраина тестирует отключение своей энергосистемы от сетей России и Белоруссии
Украина тестирует отключение своей энергосистемы от сетей России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Новые энергетические объекты будут строиться с учетом американских и британских стандартов
Защита энергетических объектов является приоритетом для Агентства по восстановлению и развитию Украины. Об этом говорилось 20 ноября на встрече в Киеве, в которой участвовали посол США на Украине Бриджит Бринк, представители американской и британской дипломатической миссии, глава агентства Мустафа Найем, вице-премьер Украины по вопросам восстановления Александр Кубраков, генеральный директор "УкрЭнерго" Владимир Кудрицкий и представители Генштаба Украины.
В ходе встречи обсуждались технические решения, которые обеспечат надежную защиту энергетическим объектам Украины от обстрелов ВС РФ, сроки строительства и потенциальная финансовая поддержка со стороны партнеров, отмечается в сообщении, опубликованном на странице агентства в соцсетях.
По словам главы агентства Мустафы Найема, на Украине разработана трехступенчатая система защиты объектов энергетической инфраструктуры Украины от российских атак.
Первый уровень предполагает сооружение габионов и мешков с песком, которые защищать объекты он обломков беспилотников и ракет.
Второй уровень защиты направлен на устранение угроз, исходящих от беспилотных летательных аппаратов и ракет "Шахед", отметил глава украинского Агентства по восстановлению. Этому уровню защиты соответствуют бетонные конструкции, которые в марте этого года были возведены вокруг первичной сети "Укрэнерго". Результатом этих усилий стала защита 22 подстанций и 63 автотрансформаторов в 14 регионах, сказал Найем.
Третий уровень подразумевает защиту от ракетных атак. В 14 регионах Украины активно защищаются 22 подстанции от прямых попаданий самых мощных ракет, добавил он.
Также Найем рассказал, что агентство получает задания на проектирование и строительство энергетических объектов, которые согласовываются с Генштабом ВСУ и Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям.
"На протяжении всего этапа проектирования Агентство опирается на данные Генерального штаба, руководство для инженерных войск и международные нормативные документы. Эти документы получены от экспертов, которые прошли обучение в Великобритании и придерживаются британских и американских стандартов", - отмечается на сайте украинского Агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украинцы массово готовятся к отключению электричества в период "самой ужасной зимы в истории", скупая в магазинах свечи. Он сказал, что Украина "закроет глаза", если не получит немецкие ракеты Taurus, но получит системы ПВО, чтобы защищать свои энергетические объекты.
 
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