"Это не моя проблема": Фарион убеждена, что русскоязычного населения не существует - 16.11.2023 Украина.ру
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"Это не моя проблема": Фарион убеждена, что русскоязычного населения не существует
"Это не моя проблема": Фарион убеждена, что русскоязычного населения не существует - 16.11.2023 Украина.ру
"Это не моя проблема": Фарион убеждена, что русскоязычного населения не существует
Экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион оправдалась за свои высказывания о русскоговорящем населении Украины, снова оскорбив соотечественников. Видео Фарион выложила 16 ноября на своём YouTube-канале
2023-11-16T15:36
2023-11-16T15:39
новости
украина
ирина фарион
украинский
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Фарион предложила внимательно рассмотреть статьи Уголовного Кодекса Украины, в которых её обвиняют.Начала Фарион с перечисления своих регалий. Служба безопасности Украины посмела открыть дело против "доктора филологических наук, профессора, народного депутата Украины седьмого созыва".Сама же Фарион искренне верит, что дело на неё завели из-за "защиты украинского языка, мировоззрения, национальной позиции". Свою активную деятельность националистка объяснила "глубинной мотивацией, которой обучил её отец, - работать, работать и ещё раз работать".Далее она перешла к интервью с журналисткой Соколовой с её участием. И обвинила в том, что украинское общество посмотрело видео не целиком, а лишь отрывками. Именно один из отрывков интервью и побудил СБУ завести на Фарион уголовное дело, считает она.Журналистка спросила у Фарион о русскоговорящем населении Украины.Она попыталась объясниться, что "болото - это образная идентификация тех людей, которые на 32-м году независимости не могут определиться, кто они есть".Далее Фарион ещё раз повторила, что темы русскоязычного населения не существует.Она решила сослаться на решение Конституционного суда Украины от 2021 года."Решением Конституционного суда чётко определено, что не существует юридического термина "русскоговорящее население". Это политический конструкт", - продолжила оправдываться Фарион.Помимо этого, она решила, что этот термин был введён ни кем иначе, как Кремлём. Фарион располагает информацией, что автором понятия "русскоязычное население" является министр иностранных дел России Андрей Козырев. По мнению экс-нардепа, он употребил этот термин для того, чтоб задержать в сфере влияния Москвы народы.Очередной скандал с Фарион начался, когда экс-депутат в интервью украинскому Пятому каналу заявила, что боевики ВСУ обязаны говорить только на государственном языке, иначе — они не украинцы и им следует называть себя русскими. Фарион также предложила русскоязычным азовцам* переехать в Сибирь.Фарион отличается крайне русофобскими заявлениями и непримиримой позицией к русскому языку и всему, что связано с Россией.Ранее националистка "хвасталась", что ее внук бьет русскоязычных одногруппников в детском саду. А буквально на днях она призвала поставить к стенке всех русскоязычных граждан Украины.Примечательно, что подобные взгляды, по крайней мере публично, Фарион исповедовала не всегда.Так, во львовском архиве до сих пор хранятся документы, которые свидетельствуют, что в советское время будущая украинская националистка состояла в комсомоле, а затем вступила в КПСС.В одной из характеристик для приема в партию сказано, что Фарион поощряла изучение русского языка среди иностранных студентов.* Организация признана террористической, её деятельность запрещена в России
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новости, украина, ирина фарион, украинский, украинский язык, сбу, служба безопасности украины
Новости, Украина, Ирина Фарион, украинский, украинский язык, СБУ, Служба безопасности Украины

"Это не моя проблема": Фарион убеждена, что русскоязычного населения не существует

15:36 16.11.2023 (обновлено: 15:39 16.11.2023)
 
© скриншот видео
© скриншот видео
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Экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион оправдалась за свои высказывания о русскоговорящем населении Украины, снова оскорбив соотечественников. Видео Фарион выложила 16 ноября на своём YouTube-канале
Фарион предложила внимательно рассмотреть статьи Уголовного Кодекса Украины, в которых её обвиняют.
Начала Фарион с перечисления своих регалий. Служба безопасности Украины посмела открыть дело против "доктора филологических наук, профессора, народного депутата Украины седьмого созыва".
Сама же Фарион искренне верит, что дело на неё завели из-за "защиты украинского языка, мировоззрения, национальной позиции". Свою активную деятельность националистка объяснила "глубинной мотивацией, которой обучил её отец, - работать, работать и ещё раз работать".
Далее она перешла к интервью с журналисткой Соколовой с её участием. И обвинила в том, что украинское общество посмотрело видео не целиком, а лишь отрывками. Именно один из отрывков интервью и побудил СБУ завести на Фарион уголовное дело, считает она.
Журналистка спросила у Фарион о русскоговорящем населении Украины.
"Необходимо определить понятия, это основной научный принцип – русскоязычного населения нет. Есть украинцы, есть к***пы и есть болото", - начала свой ответ Фарион.
Она попыталась объясниться, что "болото - это образная идентификация тех людей, которые на 32-м году независимости не могут определиться, кто они есть".
"Моя ли это проблема? Это не моя проблема!" - подчеркнула националистка.
Далее Фарион ещё раз повторила, что темы русскоязычного населения не существует.
Она решила сослаться на решение Конституционного суда Украины от 2021 года.
"Решением Конституционного суда чётко определено, что не существует юридического термина "русскоговорящее население". Это политический конструкт", - продолжила оправдываться Фарион.
Помимо этого, она решила, что этот термин был введён ни кем иначе, как Кремлём. Фарион располагает информацией, что автором понятия "русскоязычное население" является министр иностранных дел России Андрей Козырев. По мнению экс-нардепа, он употребил этот термин для того, чтоб задержать в сфере влияния Москвы народы.
Очередной скандал с Фарион начался, когда экс-депутат в интервью украинскому Пятому каналу заявила, что боевики ВСУ обязаны говорить только на государственном языке, иначе — они не украинцы и им следует называть себя русскими. Фарион также предложила русскоязычным азовцам* переехать в Сибирь.
Фарион отличается крайне русофобскими заявлениями и непримиримой позицией к русскому языку и всему, что связано с Россией.
Ранее националистка "хвасталась", что ее внук бьет русскоязычных одногруппников в детском саду. А буквально на днях она призвала поставить к стенке всех русскоязычных граждан Украины.
Примечательно, что подобные взгляды, по крайней мере публично, Фарион исповедовала не всегда.
Так, во львовском архиве до сих пор хранятся документы, которые свидетельствуют, что в советское время будущая украинская националистка состояла в комсомоле, а затем вступила в КПСС.
В одной из характеристик для приема в партию сказано, что Фарион поощряла изучение русского языка среди иностранных студентов.
* Организация признана террористической, её деятельность запрещена в России
Заседание Верховной Рады Украины - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
10 ноября, 05:59
Фарион способствует Русскому миру в борьбе с украинством. Поэтому пусть продолжает в том же духе!Радикальная украинская националистка из Львова Ирина Фарион наехала на бойцов нацистского "Азова"* за то, что те продолжают говорить на своем родном русском языке, и отказала им на этом основании в украинскости. Ее заявления вызвали нешуточный скандал на Украине. Азовцы* обиделись и в свою очередь наехали на Фарион
 
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