"Пора признать суровую правду: победа на Украине невозможна" – американский подполковник
Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис
Продолжение военного конфликта на Украине – это лишь бессмысленные смерти личного состава ВСУ. Об этом в видео на своем YouTube-канале заявил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис
Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис считает, что затягивание конфликта на Украине не только приведет к еще большему количеству жертв среди ВСУ, но и может угрожать сдвигом линии фронта в сторону Запада.
"Нам пора признать суровую правду: победа на Украине невозможна. Не имеет значения, как долго будет длиться конфликт, как много мы дадим танков и ракет, сколько денег. [В этом конфликте] невозможно выиграть военным путем, чем дольше мы будем откладывать признание этой истины, тем больше украинских мужчин мы будем приговаривать к бессмысленной смерти. И тем выше вероятность, что мы позволим Путину получит больше территорий Украины. Нам нужно остановить это, прежде чем [фронт] двинется дальше на Запад", – считает Дэвис.
Он напомнил, что США и Европа за 1,5 года потратили десятки миллиардов долларов на военную помощь Украине, рассчитывая на успехи контрнаступления, проводили обучение военных, помогали в разведке и поставляли технику. Но это не переломило ситуацию – линия фронта осталась практически без изменений. Это говорит о том, что не стоит ожидать и в будущем побед от вооруженных сил Украины.
13 ноября, 05:45Финский эксперт объяснил, как Россия разгромит ВСУ и победит в СВО, не доходя до ЛьвоваСейчас наиболее вероятен сценарий, при котором Польша оккупирует западную Украину. В этом случае может повториться вариант с послевоенной Германией, которая была разделена на ФРГ и ГДР между США и СССР. Пока на Западе об этом прямо не говорят. Но такие тайные переговоры ведутся.