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"Пора признать суровую правду: победа на Украине невозможна" – американский подполковник

"Пора признать суровую правду: победа на Украине невозможна" – американский подполковник - 19.11.2023 Украина.ру

"Пора признать суровую правду: победа на Украине невозможна" – американский подполковник

Продолжение военного конфликта на Украине – это лишь бессмысленные смерти личного состава ВСУ. Об этом в видео на своем YouTube-канале заявил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис

2023-11-19T16:17

2023-11-19T16:17

2023-11-19T16:17

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Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис считает, что затягивание конфликта на Украине не только приведет к еще большему количеству жертв среди ВСУ, но и может угрожать сдвигом линии фронта в сторону Запада.Он напомнил, что США и Европа за 1,5 года потратили десятки миллиардов долларов на военную помощь Украине, рассчитывая на успехи контрнаступления, проводили обучение военных, помогали в разведке и поставляли технику. Но это не переломило ситуацию – линия фронта осталась практически без изменений. Это говорит о том, что не стоит ожидать и в будущем побед от вооруженных сил Украины.

https://ukraina.ru/20231113/1050950836.html

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