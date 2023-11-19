"Пора признать суровую правду: победа на Украине невозможна" – американский подполковник - 19.11.2023 Украина.ру
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"Пора признать суровую правду: победа на Украине невозможна" – американский подполковник
"Пора признать суровую правду: победа на Украине невозможна" – американский подполковник - 19.11.2023 Украина.ру
"Пора признать суровую правду: победа на Украине невозможна" – американский подполковник
Продолжение военного конфликта на Украине – это лишь бессмысленные смерти личного состава ВСУ. Об этом в видео на своем YouTube-канале заявил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис
2023-11-19T16:17
2023-11-19T16:17
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Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис считает, что затягивание конфликта на Украине не только приведет к еще большему количеству жертв среди ВСУ, но и может угрожать сдвигом линии фронта в сторону Запада.Он напомнил, что США и Европа за 1,5 года потратили десятки миллиардов долларов на военную помощь Украине, рассчитывая на успехи контрнаступления, проводили обучение военных, помогали в разведке и поставляли технику. Но это не переломило ситуацию – линия фронта осталась практически без изменений. Это говорит о том, что не стоит ожидать и в будущем побед от вооруженных сил Украины.
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"Пора признать суровую правду: победа на Украине невозможна" – американский подполковник

16:17 19.11.2023
 
Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис
Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис
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Продолжение военного конфликта на Украине – это лишь бессмысленные смерти личного состава ВСУ. Об этом в видео на своем YouTube-канале заявил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис
Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис считает, что затягивание конфликта на Украине не только приведет к еще большему количеству жертв среди ВСУ, но и может угрожать сдвигом линии фронта в сторону Запада.
"Нам пора признать суровую правду: победа на Украине невозможна. Не имеет значения, как долго будет длиться конфликт, как много мы дадим танков и ракет, сколько денег. [В этом конфликте] невозможно выиграть военным путем, чем дольше мы будем откладывать признание этой истины, тем больше украинских мужчин мы будем приговаривать к бессмысленной смерти. И тем выше вероятность, что мы позволим Путину получит больше территорий Украины. Нам нужно остановить это, прежде чем [фронт] двинется дальше на Запад", – считает Дэвис.
Он напомнил, что США и Европа за 1,5 года потратили десятки миллиардов долларов на военную помощь Украине, рассчитывая на успехи контрнаступления, проводили обучение военных, помогали в разведке и поставляли технику. Но это не переломило ситуацию – линия фронта осталась практически без изменений. Это говорит о том, что не стоит ожидать и в будущем побед от вооруженных сил Украины.
Йохан Бекман - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
13 ноября, 05:45
Финский эксперт объяснил, как Россия разгромит ВСУ и победит в СВО, не доходя до ЛьвоваСейчас наиболее вероятен сценарий, при котором Польша оккупирует западную Украину. В этом случае может повториться вариант с послевоенной Германией, которая была разделена на ФРГ и ГДР между США и СССР. Пока на Западе об этом прямо не говорят. Но такие тайные переговоры ведутся.
 
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