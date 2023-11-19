https://ukraina.ru/20231119/1051147639.html

ВСУ нанесли удары по Белгородской области: пострадали два обывателя и два трактора

ВСУ нанесли удары по Белгородской области: пострадали два обывателя и два трактора - 19.11.2023 Украина.ру

ВСУ нанесли удары по Белгородской области: пострадали два обывателя и два трактора

Украинская армия 18 ноября неоднократно наносила удары по Белгородской области с использованием артиллерии и беспилотников. Об этом 19 ноября в своём ТГ-канале сообщил губернатор области Вячеслав Гладков

2023-11-19T13:13

2023-11-19T13:13

2023-11-19T13:13

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Согласно опубликованной им сводке за 18 ноября в Белгородском районе ВСУ выпущено 6 артиллерийских снарядов по селу Красный Хутор. По словам Гладкова, "обошлось без последствий"."По селу Щетиновка выпущено 8 артиллерийских снарядов, также в селе с БПЛА сброшено два взрывных устройства. Пострадавших нет, повреждены два трактора", - сказано в официальном сообщении.ВСУ обстреляли из миномёта и гранатомёта окраину хутора Старый в Волоконовском районе: зафиксировано 8 минометных снарядов и 20 гранатометных выстрелов. Здесь также "обошлось без последствий", отметил Гладков."В Грайворонском городском округе атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. В результате детонации 2 человека пострадали – у мужчин осколочные ранения нижних конечностей. Бригадой скорой они доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода, где врачи оказывают им всю необходимую помощь", - рассказал губернатор.Он таже сообщил, что ВСУ выпустили 6 мин по окраине села Сподарюшино выпущено. Оно также было атаковано дронами-камикадзе. Губернатор констатировал: "Пострадавших и разрушений нет".⠀В Ровеньском районе ВСУ нанесли удар по окраине поселка Ровеньки ракетой "Точка-У". Человеческих жертв нет. Однако была повреждения различной степени зафиксированы в 7 частных домовладениях, 3 автомобилях и на территории одного из предприятий. Также повреждена линия электропередачи - её восстанавливают аварийные службы.Также 19 ноября губернатор Белгородской области сообщил об обстреле украинской армией посёлка Ровеньки. Обошлось без человеческих жертв. Повреждено три частных домовладения и линия электропередачи.

https://ukraina.ru/20231118/1051140837.html

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новости, белгородская область, всу, военные преступления, сво, точка-у, бпла