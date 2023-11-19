https://ukraina.ru/20231119/1051145815.html

ВСУ обстреляли российский посёлок Ровеньки

ВСУ обстреляли российский посёлок Ровеньки - 19.11.2023 Украина.ру

ВСУ обстреляли российский посёлок Ровеньки

Посёлок Ровеньки обстрелян ВСУ. Об этом 19 ноября в своём ТГ-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

2023-11-19T09:56

2023-11-19T09:56

2023-11-19T09:56

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"Пострадавших нет. По предварительным данным, повреждено три частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады и заборы, также повреждена линия электропередачи. Оперативные и аварийные службы работают на месте", - сообщил губернатор.Гладков также отметил, что в светлое время суток будет продолжен подомовой обход территории пострадавшего посёлка.Гражданские объекты разных населённых пунктов Белгородской области ежедневно подвергаются атакам с украинской территории. ВСУ используют БПЛА, артиллерию и другое вооружение.

https://ukraina.ru/20231113/1050974807.html

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новости, всу, военные преступления, обстрелы, белгородская область, сво, инфраструктура