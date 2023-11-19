ВСУ обстреляли российский посёлок Ровеньки
© Владимир Сальдо телеграм-канал
© Владимир Сальдо телеграм-канал
Посёлок Ровеньки обстрелян ВСУ. Об этом 19 ноября в своём ТГ-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
"Пострадавших нет. По предварительным данным, повреждено три частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады и заборы, также повреждена линия электропередачи. Оперативные и аварийные службы работают на месте", - сообщил губернатор.
Гладков также отметил, что в светлое время суток будет продолжен подомовой обход территории пострадавшего посёлка.
Гражданские объекты разных населённых пунктов Белгородской области ежедневно подвергаются атакам с украинской территории. ВСУ используют БПЛА, артиллерию и другое вооружение.