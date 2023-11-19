ВСУ обстреляли российский посёлок Ровеньки - 19.11.2023 Украина.ру
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ВСУ обстреляли российский посёлок Ровеньки
ВСУ обстреляли российский посёлок Ровеньки - 19.11.2023 Украина.ру
ВСУ обстреляли российский посёлок Ровеньки
Посёлок Ровеньки обстрелян ВСУ. Об этом 19 ноября в своём ТГ-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
2023-11-19T09:56
2023-11-19T09:56
новости
всу
военные преступления
обстрелы
белгородская область
сво
инфраструктура
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"Пострадавших нет. По предварительным данным, повреждено три частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады и заборы, также повреждена линия электропередачи. Оперативные и аварийные службы работают на месте", - сообщил губернатор.Гладков также отметил, что в светлое время суток будет продолжен подомовой обход территории пострадавшего посёлка.Гражданские объекты разных населённых пунктов Белгородской области ежедневно подвергаются атакам с украинской территории. ВСУ используют БПЛА, артиллерию и другое вооружение.
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новости, всу, военные преступления, обстрелы, белгородская область, сво, инфраструктура
Новости, ВСУ, Военные преступления, обстрелы, Белгородская область, СВО, инфраструктура

ВСУ обстреляли российский посёлок Ровеньки

09:56 19.11.2023
 
© Владимир Сальдо телеграм-канал
© Владимир Сальдо телеграм-канал
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Посёлок Ровеньки обстрелян ВСУ. Об этом 19 ноября в своём ТГ-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
"Пострадавших нет. По предварительным данным, повреждено три частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады и заборы, также повреждена линия электропередачи. Оперативные и аварийные службы работают на месте", - сообщил губернатор.
Гладков также отметил, что в светлое время суток будет продолжен подомовой обход территории пострадавшего посёлка.
Гражданские объекты разных населённых пунктов Белгородской области ежедневно подвергаются атакам с украинской территории. ВСУ используют БПЛА, артиллерию и другое вооружение.
Президент РФ В. Путин встретился с губернатором Белгородской области В. Гладковым - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
13 ноября, 10:32
Гладков опроверг информацию о попытке прорыва ДРГ в Белгородскую областьГубернатор считает сообщение телеграм-каналах о попытке прорыва ДРГ на территорию Белгородской области очередной фейковой информацией
 
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