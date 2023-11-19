https://ukraina.ru/20231119/1051144908.html

"Мы сможем проломить оборону": политолог объяснил, почему Победа РФ невозможна без большого наступления

"Мы сможем проломить оборону": политолог объяснил, почему Победа РФ невозможна без большого наступления - 19.11.2023 Украина.ру

"Мы сможем проломить оборону": политолог объяснил, почему Победа РФ невозможна без большого наступления

Успехи армии РФ на поле боя сегодня впечатляют. Но чтобы перейти к радикальному изменению ситуацию, командованию ВС РФ придется принять более радикальные решения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру крымский политолог Владимир Джаралла

2023-11-19T05:00

2023-11-19T05:00

2023-11-19T05:00

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Инициатива на поле боя сейчас находится на стороне России. После классической оборонительной операции ВСУ оказались в жалком состоянии. А теперь все внимание мира привлечено к палестино-израильскому конфликту, рассказал эксперт.Нужно понимать, что Украина рассматривается как таран против России. И сама по себе эта ситуация не рассосется. Поэтому нам придется принимать совершенно другие решения, добавил он.Мы сможем проломить оборону ВСУ. Но важно понимать, что переход в наступление не обойдется без потерь. Но ВС РФ учатся на ходу. У России лучшая в мире система ПВО, мы превосходно организовали оборону, появились квалифицированные офицеры, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231118/1051129361.html

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новости, вс рф, сво, наступление, освобождение, украина, россия, донбасс, запорожье, решение, пво, оборона