https://ukraina.ru/20231119/1051144908.html
"Мы сможем проломить оборону": политолог объяснил, почему Победа РФ невозможна без большого наступления
"Мы сможем проломить оборону": политолог объяснил, почему Победа РФ невозможна без большого наступления - 19.11.2023 Украина.ру
"Мы сможем проломить оборону": политолог объяснил, почему Победа РФ невозможна без большого наступления
Успехи армии РФ на поле боя сегодня впечатляют. Но чтобы перейти к радикальному изменению ситуацию, командованию ВС РФ придется принять более радикальные решения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру крымский политолог Владимир Джаралла
2023-11-19T05:00
2023-11-19T05:00
2023-11-19T05:00
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Инициатива на поле боя сейчас находится на стороне России. После классической оборонительной операции ВСУ оказались в жалком состоянии. А теперь все внимание мира привлечено к палестино-израильскому конфликту, рассказал эксперт.Нужно понимать, что Украина рассматривается как таран против России. И сама по себе эта ситуация не рассосется. Поэтому нам придется принимать совершенно другие решения, добавил он.Мы сможем проломить оборону ВСУ. Но важно понимать, что переход в наступление не обойдется без потерь. Но ВС РФ учатся на ходу. У России лучшая в мире система ПВО, мы превосходно организовали оборону, появились квалифицированные офицеры, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231118/1051129361.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, вс рф, сво, наступление, освобождение, украина, россия, донбасс, запорожье, решение, пво, оборона
Новости, ВС РФ, СВО, наступление, освобождение, Украина, Россия, Донбасс, Запорожье, решение, ПВО, Оборона
"Мы сможем проломить оборону": политолог объяснил, почему Победа РФ невозможна без большого наступления
Успехи армии РФ на поле боя сегодня впечатляют. Но чтобы перейти к радикальному изменению ситуацию, командованию ВС РФ придется принять более радикальные решения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру крымский политолог Владимир Джаралла