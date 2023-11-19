"Мы сможем проломить оборону": политолог объяснил, почему Победа РФ невозможна без большого наступления - 19.11.2023 Украина.ру
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"Мы сможем проломить оборону": политолог объяснил, почему Победа РФ невозможна без большого наступления
"Мы сможем проломить оборону": политолог объяснил, почему Победа РФ невозможна без большого наступления - 19.11.2023 Украина.ру
"Мы сможем проломить оборону": политолог объяснил, почему Победа РФ невозможна без большого наступления
Успехи армии РФ на поле боя сегодня впечатляют. Но чтобы перейти к радикальному изменению ситуацию, командованию ВС РФ придется принять более радикальные решения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру крымский политолог Владимир Джаралла
2023-11-19T05:00
2023-11-19T05:00
новости
вс рф
сво
наступление
освобождение
украина
россия
донбасс
запорожье
решение
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Инициатива на поле боя сейчас находится на стороне России. После классической оборонительной операции ВСУ оказались в жалком состоянии. А теперь все внимание мира привлечено к палестино-израильскому конфликту, рассказал эксперт.Нужно понимать, что Украина рассматривается как таран против России. И сама по себе эта ситуация не рассосется. Поэтому нам придется принимать совершенно другие решения, добавил он.Мы сможем проломить оборону ВСУ. Но важно понимать, что переход в наступление не обойдется без потерь. Но ВС РФ учатся на ходу. У России лучшая в мире система ПВО, мы превосходно организовали оборону, появились квалифицированные офицеры, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231118/1051129361.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, вс рф, сво, наступление, освобождение, украина, россия, донбасс, запорожье, решение, пво, оборона
Новости, ВС РФ, СВО, наступление, освобождение, Украина, Россия, Донбасс, Запорожье, решение, ПВО, Оборона

"Мы сможем проломить оборону": политолог объяснил, почему Победа РФ невозможна без большого наступления

05:00 19.11.2023
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота танков Т-72Б в южном секторе специальной военной операции
Работа танков Т-72Б в южном секторе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости
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Читать в
Успехи армии РФ на поле боя сегодня впечатляют. Но чтобы перейти к радикальному изменению ситуацию, командованию ВС РФ придется принять более радикальные решения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру крымский политолог Владимир Джаралла
Инициатива на поле боя сейчас находится на стороне России. После классической оборонительной операции ВСУ оказались в жалком состоянии. А теперь все внимание мира привлечено к палестино-израильскому конфликту, рассказал эксперт.
Нужно понимать, что Украина рассматривается как таран против России. И сама по себе эта ситуация не рассосется. Поэтому нам придется принимать совершенно другие решения, добавил он.
"Сейчас наше положение благополучное. Но военная теория гласит, что победа невозможна без наступления. И мы еще не освободили территории Донбасса, Херсона и Запорожья, которые теперь входят в состав РФ. Нарушения Конституции мы не можем допустить", - отметил Джаралла.
Мы сможем проломить оборону ВСУ. Но важно понимать, что переход в наступление не обойдется без потерь. Но ВС РФ учатся на ходу. У России лучшая в мире система ПВО, мы превосходно организовали оборону, появились квалифицированные офицеры, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь
Алексей Николаевич Самойлов интервью - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
Вчера, 07:58
Алексей Самойлов: Пока Зеленский угрожает Байдену пистолетом, Россия готовит три условия разгрома ВСУЗеленский сейчас хочет обвинить во всем Запад, а Запад может всё повесить на него. Его обвинят в предательстве и в коррупции. Его окунут в грязь.
 
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Заголовок открываемого материала
05:00"Мы сможем проломить оборону": политолог объяснил, почему Победа РФ невозможна без большого наступления
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