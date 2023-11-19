https://ukraina.ru/20231119/1051112155.html

Эксперт рассказал, почему "укусила себя за хвост" Украина и до какого года Запад будет спонсировать ВСУ

Эксперт рассказал, почему "укусила себя за хвост" Украина и до какого года Запад будет спонсировать ВСУ - 19.11.2023 Украина.ру

Эксперт рассказал, почему "укусила себя за хвост" Украина и до какого года Запад будет спонсировать ВСУ

Для информационной войны у Киева есть технологии и обученный персонал, но провал наступления стал мощным ударом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова Андрей Кошкин

2023-11-19T04:00

2023-11-19T04:00

2023-11-19T04:00

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Безусловно что западные страны делятся технологиями с Украиной. Россия здесь имеет дело с хорошо оснащенным противником в информационном пространстве. Но провал украинского контрнаступления стал серьезным поражением для Киева, рассказал эксперт.Общество на Украине находилось в абсолютном неведении о реальном положении на фронте, как и мировое сообщество, пребывающее в плену создаваемых СМИ иллюзий. Теперь данные, которые были предназначены для внутреннего пользования, стали общеизвестны, добавил он.Западные спонсоры будут продолжать финансировать Украину до ноября 2024 года, в этом нет сомнений. А вот размеры денежных вливаний будут существенно снижаться. При этом США хотелось бы переложить бремя поддержки Украины на плечи других стран, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231117/1051097410.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, запад, сша, киев, спонсоры, военная помощь, финансирование, всу, контрнаступление