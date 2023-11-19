Эксперт рассказал, почему "укусила себя за хвост" Украина и до какого года Запад будет спонсировать ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащие ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Для информационной войны у Киева есть технологии и обученный персонал, но провал наступления стал мощным ударом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова Андрей Кошкин
Безусловно что западные страны делятся технологиями с Украиной. Россия здесь имеет дело с хорошо оснащенным противником в информационном пространстве. Но провал украинского контрнаступления стал серьезным поражением для Киева, рассказал эксперт.
Общество на Украине находилось в абсолютном неведении о реальном положении на фронте, как и мировое сообщество, пребывающее в плену создаваемых СМИ иллюзий. Теперь данные, которые были предназначены для внутреннего пользования, стали общеизвестны, добавил он.
"Сейчас прежняя победная информация, успешно технологически оформленная, играет против Киева. Получается, что Украина сама себя укусила за хвост. Но долго надеяться на это нет смысла, нам нужно наращивать свой потенциал в информационном противоборстве", - отметил Кошкин.
Западные спонсоры будут продолжать финансировать Украину до ноября 2024 года, в этом нет сомнений. А вот размеры денежных вливаний будут существенно снижаться. При этом США хотелось бы переложить бремя поддержки Украины на плечи других стран, резюмировал собеседник Украина.ру.
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17 ноября, 09:47Роман Шкурлатов: Когда ВСУ полягут в Авдеевке, Россия может выступить с интересным предложениемВозможно, у нас сейчас нет ресурсов прорваться до Львова и взять Одессу — пока это остаётся за гранью военной целесообразности и разумности. Но мы можем отодвинуть линию фронта от многострадального Донецка и взять Авдеевку. А дальше, возможно, кое-кто на Украине дозреет до диалога с Россией