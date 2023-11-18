https://ukraina.ru/20231118/1051142924.html

От цели до выстрела. Военный волонтер о том, почему на фронте важна скорость реакции и подчинение бойцов

От цели до выстрела. Военный волонтер о том, почему на фронте важна скорость реакции и подчинение бойцов - 18.11.2023 Украина.ру

От цели до выстрела. Военный волонтер о том, почему на фронте важна скорость реакции и подчинение бойцов

На фронте многое зависит от степени доверия командиров своим подчиненным. От грамотного командования подразделением во многом зависит боевой настрой и поведение бойцов на передовой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин

2023-11-18T17:10

2023-11-18T17:10

2023-11-18T17:56

новости

вс рф

командование

россия

сво

бойцы

реакция

передовая

поведение

фронт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/16/1047488958_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1dca6b23fe788d42056fb43b5dc8ec44.jpg

Проблема со скоростью реакции на фронте, когда использование авиации или более тяжелого вооружения нужно согласовывать с командованием, на отдельных участках фронта еще не решена. Это вопрос степени доверия командиров своим подчиненным, рассказал волонтер.В некоторых подразделениях с момента обнаружения цели до выстрела требуется 2,5 минуты. Это очень быстро, потому что своих бойцов так настроил командир бригады, рассказал технолог.Очень многое в зоне спецоперации зависит от поведения бойцов. Если они действительно воюют за родину, то смогут успешно выполнить боевые задачи с любым командиром. Они могут выстроить соответствующие горизонтальные связи. А если командир будет ругаться, то надо просто молча согласиться и покивать головой, указал собеседник издания Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231118/1051075475.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вс рф, командование, россия, сво, бойцы, реакция, передовая, поведение, фронт