От цели до выстрела. Военный волонтер о том, почему на фронте важна скорость реакции и подчинение бойцов
17:10 18.11.2023 (обновлено: 17:56 18.11.2023)
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка штурмовых групп ВДВ на полигоне в южном секторе СВО
На фронте многое зависит от степени доверия командиров своим подчиненным. От грамотного командования подразделением во многом зависит боевой настрой и поведение бойцов на передовой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
Проблема со скоростью реакции на фронте, когда использование авиации или более тяжелого вооружения нужно согласовывать с командованием, на отдельных участках фронта еще не решена. Это вопрос степени доверия командиров своим подчиненным, рассказал волонтер.
В некоторых подразделениях с момента обнаружения цели до выстрела требуется 2,5 минуты. Это очень быстро, потому что своих бойцов так настроил командир бригады, рассказал технолог.
"Он [командир] правильно рассуждает: "зачем мне на передовой подчиненные, которым я не могу доверять? А если у меня есть люди, которые струсят, уснут или выдумают цель ради чего-то, то их я пока буду воспитывать в тылу", - отметил Алёхин.
Очень многое в зоне спецоперации зависит от поведения бойцов. Если они действительно воюют за родину, то смогут успешно выполнить боевые задачи с любым командиром. Они могут выстроить соответствующие горизонтальные связи. А если командир будет ругаться, то надо просто молча согласиться и покивать головой, указал собеседник издания Украина.ру.
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