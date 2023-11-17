https://ukraina.ru/20231117/1051081628.html

Роман Алехин: Если Россия не решит новые проблемы на ожившем фронте, ей придется крушить ВСУ "кувалдой"

Роман Алехин: Если Россия не решит новые проблемы на ожившем фронте, ей придется крушить ВСУ "кувалдой" - 17.11.2023 Украина.ру

Роман Алехин: Если Россия не решит новые проблемы на ожившем фронте, ей придется крушить ВСУ "кувалдой"

Сейчас командиров в основном учат по боевым уставам, но там нет ни слова про управление. Там есть только команды.

2023-11-17T09:16

2023-11-17T09:16

2023-11-17T09:16

интервью

россия

всу

связь

артиллерия

беспилотники

авдеевка

артемовск

психология

война

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Но этот устав был написан очень давно, когда еще интернета не было, а ЦИПСО так не пытались давить на наши умы. Теперь же в армии у нас полно бывших заключенных и мобилизованных. Теперь одними командами не обойтись, считает социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин/Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее один из известных украинских волонтеров заявил, что ВСУ не нужны самолеты F-16, потому что они сложны в эксплуатации и уязвимы, зато нужны минометы со снарядами, американские штурмовые винтовки вместо ржавых АК и много-много дешевых дронов.- Роман, если говорить однозначно, российской армии нужны новые технологии или много простого оружия?- Последние три месяца я занимаюсь вопросами связи на уровне армии как подразделения (20-25 тысяч человек). Мы нащупали серьезную технологию не только для связи между бойцами или между бойцом и командиром, но и для связи с техникой.К сожалению, наши рации, которые находятся в технике, неудобны для использования. У них есть некоторые ограничения, бойцы ими почти не пользуются. Чтобы связаться с кем-то из танка, боец вылезает на броню и пытается это сделать через общевойсковую связь (неплохую и защищенную).Возьмем тот же танк "Алеша". Сначала, когда командир увидел врага, его было слышно, а потом он из эфира пропал. Потому что он залез с рацией в броню и решил не выходить на связь, потому что ВСУ могли его услышать. Вряд ли бы в этом случае экипажу удалось совершить свой подвиг.Сейчас мы смогли оснастить технику новой цифровой связью. Это не просто радейки. Это система ретрансляторов, также направленные и круговые антенны. Что важно для связи? Стабильность, расстояние, незаметность, защищенность, а также включенность в общую архитектуру. Не только внутри роты, батальонов или бригад, но и межбригадная связь с подразделениями БПЛА, разведкой, спецназом, и связь внутри армии.Раньше нам нужны были хоть какие-то рации. С рациями мы вышли на более качественный уровень. Потом нашей главной проблемой стали тепловизоры и коптеры. А сейчас наша главная проблема – создание профессиональной архитектуры связи.Со снарядами у нас все в порядке. ВСУ в Авдеевке это чувствуют на себе. Правда, местами к этому вопросу у нас подходят непрофессионально. Есть проблемы с наведением, потому что разные пороха и разный вес самого снаряда. Но ребята осваиваются.Касательно, коптеров и БПЛА, то у нас уже есть дроны-камикадзе, которые используются как управляемый снаряд. Есть дроны, которые раньше только участвовали в соревнованиях, то сейчас они несут РКГ (ручная кумулятивная граната). Их много не бывает. Зато серьезные дроны вроде "Ланцетов" Минобороны поставляет регулярно.Кроме того, у нас улучшилась ситуация с наблюдательными БПЛА вроде ZALAили "Орлана", которые залетают очень далеко.Мало того, что армия ими насыщается. Каждый квартал у нас в области беспилотников неожиданно появляется новинка, которая становится для ВСУ неприятным сюрпризом.Теперь насчет всего остального. Недавно "Калашников" отчитался, что полностью закрыл контракт на десятки тысяч новых АК-12. Единственное, что узкие специалисты иногда точечно просят более легкие бронежилеты.Последнее, что я хотел бы отметить. Мы не до конца решили вопрос с медициной (индивидуальная аптечка и групповой рюкзак). Дело в том, что боевые действия ускорились, и недостаточно просто раздать аптечки. Проблема решается тогда, когда мы привозим 300 аптечек на батальон, а вместе с аптечками приезжает толковый инструктор, способный обучить всех бойцов медицине. В этом случае у нас не будет ситуаций, когда кто-то неаккуратно наложил жгут при небольшом ранении, а потом пришлось ногу ампутировать.Но все эти проблемы носят организационный характер.- Кстати, улучшилась ли у нас ситуация с бережливым производством, о котором мы в предыдущих интервью говорили?- В свое время мы очень хвалили "Вагнер" за фишки, связанные с качественным управлением. Сейчас командиров в основном учат по боевым уставам, но там нет ни слова про управление. Там есть только команды. Но этот устав был написан очень давно, когда еще интернета не было, а ЦИПСО так не пытались давить на наши умы. Теперь же в армии у нас полно бывших заключенных и мобилизованных. Теперь одними командами не обойтись.Так что с командованием ситуация стала лучше, а с управлением ничего не изменилось. Потому что этому не учат. Нельзя стать управленцем по щелчку пальцев. Лично я профессиональным управлением занимаюсь больше 20 лет. Я в свое обучение и совершенствование вложил в разы больше денег, чем врачи или учителя с 20 летним стажем. Это новая профессия, которая пополняется новыми теоретическими исследованиями и аспектами, связанными с психологией.Пока эта проблема не решается.- Правду ли говорят, что у нас до сих пор остается проблема со скоростью реакции, когда, грубо говоря, использование авиации или чего-то тяжелого нужно согласовывать с Москвой?- На отдельных участках эта проблема не решена. Это вопрос доверия командиров своим подчиненным.Я видел подразделения, когда с момента обнаружения цели до выстрела требуется 2,5 минуты. Это очень быстро. Потому что своих бойцов так настроил командир бригады. Он правильно рассуждает: "зачем мне на передовой подчиненные, которым я не могу доверять? А если у меня есть люди, которые струсят, уснут или выдумают цель ради чего-то, то их я пока буду воспитывать в тылу".А есть подразделения, где с момента обнаружения цели до выстрела начинаются переговоры в рацию в духе "пришли видео и фото подтверждение", которые занимают 20-40 минут. Какой-нибудь "Краб" за это время раз пять сделает пять выстрелов и уедет.И тут уже многое зависеть от поведения бойцов. Если они действительно воюют за родину, они смогут выполнить боевые задачи и с таким командиром. Они могут выстроить соответствующие горизонтальные связи. А если командир будет ругаться, то надо просто молча покивать головой. В одно ухо влетело, в другое вылетело.- Существует ли еще разрыв в управлении и оснащении бывших ополченцев Донбасса и подразделений Минобороны РФ?- Нельзя сказать, что во всех частях бывшей Народной милиции все плохо, а в частях Минобороны все хорошо.У бывших ополченцев выше боевой дух, потому что они воюют за свою землю. И в чем-то они более профессиональнее. Хотя до 2022 война была другая. Тогда не была такого массового использования авиации и артиллерии.Я скажу так. На одном и том же участке могут стоять две бригады. Одна бригада может воевать с минимальными потерями и максимальным результатам, а другая бригада воюет с точностью до наоборот.Я лично четыре дня пробыл в расположении одной бригады, которая уничтожила 100 всушников, имея при этом потерю в одного раненого бойца. Но потом у этой бригады сменился командир, и она стала нести потери.Я всегда говорил и повторю еще раз. У России есть все возможности побеждать, но все наши проблемы на фронте исключительно связаны с конкретными командирами на уровне бригады, полка, армии или округа.- Надо же еще сделать так, чтобы хороший командир не забронзовел или не стал хуже командовать.- Конечно, выгорание и деформация существует в каждой профессии. Чтобы этого избежать, нужна система переподготовки и наставничества.Кроме того, в армии и силовых структурах забронзоветь сложнее, потому что существует ротация. У нас могут перекинуть генерала с одной армии на другую. Личный состав тоже меняется. Командирам приходится работать с новыми людьми и заново применять свои управленческие навыки.Повторюсь, жизнь управленца – это постоянное обучение. В 2024 году у нас будет выпуск новых лейтенантов. Я когда-то одному из генералов на фронте сказал, что я хотел бы передать свои знания и навыки командирам. Я ему стал рассказывать про Сунь-цзы, Макиавелли, Фон Клаузевица, бережливое производство. Он ответил: "Если бы нам это преподавали в академии Генштаба, было бы вообще идеально".Так что сейчас этим будущим лейтенантам надо что-то дать за эти полгода. Потому что они обучаются по тонким учебничкам по работе с личным составом 1970х годов. Там очень мало о психологии. Вы же понимаете, как за 70 лет изменилось общество.Нам еще над этим надо работать. Пока кроме этих тонких учебников у нас ничего нет.- Если говорить о ситуации на фронте, на каких направлениях у нас лучше всего ситуация с точки зрения боевого управления?- Сейчас у нас проблемы по всему фронту, потому что фронт пришел движение. Никакая атака не может пройти по задуманному сценарию.Кстати, у самих бойцов складывается впечатление, что их гонят.Давайте посмотрим, что писал Суворов в своей "Науке побеждать" и как он действовал на поле боя. У него в сражениях участвовало в среднем 10-20 тысяч бойцов (по нынешним меркам это дивизия-армия). Причем иногда отряд в 2000 человек в наступлении ломал противника, который превосходил их по численности в 10 раз. И потери были в нашу пользу 1:10. В частности, он блестяще провел операцию по взятию Измаила.Сейчас ВС РФ действуют по советским принципам и принципам Сунь-цзы, которые сегодня не работают (мол, для наступления нужно иметь в 10 раз больше людей). Мы идем широким фронтом. А Суворовы у нас не могут родиться, потому что нет свободы действий. Мол, мы должны взять до 15 декабря Авдеевку, и все спешат, несмотря на то, что где-то надо разминировать местность, где-то подготовленные позиции, а где-то провести ротацию.- Так наша пропаганда наоборот говорит, как мы бережем личный состав и как мы медленно продвигаемся.- На юге и на севере мы действительно никуда не ломимся. ВСУ приходят, мы их выщелкиваем. Но у бойцов в Авдеевке есть ощущения, что мы там не проводим операцию, когда хирург тонко работает скальпелем. А почему нет? Потому что нет системного подхода в части связи, медицины, БПЛА и артиллерии. Грубо говоря, мы как русский мужик взяли в руку кувалду и начали там все крушить. Хотя могли бы действовать тоньше, затратив на это меньше энергии.- Как вернуть бойцу ощущение, что его никуда не гонят?- У нас не было и нет института замполитства. Каждый из бойцов действительно пошел на фронт не только со своими бронежилетами, но и со своей идеологией. У нас замполит по-прежнему занимается бумажной работой. Он не решает вопросы идеологии, взаимодействия и даже кадрового отбора. Хотя еще у Сунь-цзы было сказано, что каждый воин должен быть расставлен на поле боя по своим способностям.Во время мобилизации были случаи, когда хороший электронщик (который мог наладить связь лучше, чем большинство связистов в армии), попал в штурмовую группу. Я лично знаю человека в 20-й армии, который лучше всех исполняет казачьи песни. После его пения тебе действительно не жаль отдать жизнь за Родину. Он мог бы заниматься психологической работой. Но он занимается чем-то другим.Бойцы должны чувствовать, что ими руководит отец-командир, чтобы он по-отечески мог их отчихвостить или подбодрить. Но этого нет, потому что у нас управленческая технократия во всем. У нас мало таких людей, как командир 15-й бригады, который, объясняя солдатам правила ведения боя, полностью падал в лужи и в грязь. Ребята просто в восторге были. Видео с его работой всю страну облетело.Кроме него таких больше нет. Если бы они были, мы бы о них сразу узнали.- Учитывая все эти проблемы, какие тактически задачи мы все же сможем решить в ближайшее время?- Мы все равно закроем вопрос с Авдеевкой.Украинская пропаганда злорадствовала над нашим с вами прошлым интервью, где мы говорили, что ее возьмут через месяц. Я имел в виду, что Авдеевку мы в любом случае возьмем быстрее Артемовска. Да, нам сложно и тяжело. Но и с российской, и с украинской стороны задействованы гораздо большие силы, чем в Артемовске. А когда мы возьмем Авдеевку, потерь ВСУ будет гораздо больше.Плюс, ценность Авдеевки гораздо выше, чем Артемовска. Взяв ее, мы защитим Донецк от обстрелов, а ВСУ угодят в котел. Это будет огромное количество сдавшихся в плен. Сами понимаете, какой психологический удар по киевскому режиму это нанесет. От Авдеевки мы не должны отказываться. Это задача номер один.Если говорить об усилении наших войск, то главное – связь. Мы потратили всего 22-24 миллиона, чтобы обеспечить ей целую армию. Это копейки. Эта связь не прослушивается, не видится и работает на 20 километров. А без связи у нас эвакуация может не приехать туда, куда нужно, возникают проблемы с колоннами, медленно работает артиллерия по целям, а также случается "дружественный огонь".Мы можем решить эту проблему быстро. И получить от этого огромный положительный эффект.

https://ukraina.ru/20231012/1050122681.html

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https://ukraina.ru/20231115/1051047996.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, всу, связь, артиллерия, беспилотники, авдеевка, артемовск, психология, война, управление