"Залетают далеко": военный волонтер рассказал, как насыщается армия и какие новые сюрпризы ждут ВСУ
В зону спецоперации в большом количестве поставляют наблюдательные БПЛА вроде ижевских ZALA или "Орлана". Также МО РФ регулярно поставляет на фронт ударные дроны "Ланцет". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
Касательно ситуации на фронте с БПЛА, то в войсках есть дроны-камикадзе, которые используются как управляемый снаряд. Те дроны, которые раньше только участвовали в соревнованиях, сейчас несут на себе ручную кумулятивную гранату (РКГ), рассказал волонтер.
Также МО РФ регулярно поставляет в зону спецоперации серьезные дроны вроде "Ланцетов". Значительно улучшилась ситуация с наблюдательными БПЛА вроде ижевских ZALA или "Орланов", которые залетают очень далеко, добавил он.
"Мало того, что армия ими (коптерами и БПЛА. - Ред.) насыщается. Каждый квартал у нас в области беспилотников неожиданно появляется новинка, которая становится для ВСУ неприятным сюрпризом", - отметил Алёхин.
По словам волонтера, не до конца решен вопрос с медициной. Вместе с аптечками должен приезжать толковый инструктор, способный обучить всех бойцов медицине. В этом случае не будет возникать ситуаций, когда неаккуратно наложил жгут при небольшом ранении, указал собеседник издания Украина.ру.
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