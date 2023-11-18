https://ukraina.ru/20231118/1051142788.html

"Залетают далеко": военный волонтер рассказал, как насыщается армия и какие новые сюрпризы ждут ВСУ

"Залетают далеко": военный волонтер рассказал, как насыщается армия и какие новые сюрпризы ждут ВСУ - 18.11.2023 Украина.ру

"Залетают далеко": военный волонтер рассказал, как насыщается армия и какие новые сюрпризы ждут ВСУ

В зону спецоперации в большом количестве поставляют наблюдательные БПЛА вроде ижевских ZALA или "Орлана". Также МО РФ регулярно поставляет на фронт ударные дроны "Ланцет". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин

2023-11-18T16:30

2023-11-18T16:30

2023-11-18T16:30

новости

бпла

орлан-10 (бпла)

дроны

"ланцет"

вооружение

снаряды

медицина

сво

волонтер

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Касательно ситуации на фронте с БПЛА, то в войсках есть дроны-камикадзе, которые используются как управляемый снаряд. Те дроны, которые раньше только участвовали в соревнованиях, сейчас несут на себе ручную кумулятивную гранату (РКГ), рассказал волонтер.Также МО РФ регулярно поставляет в зону спецоперации серьезные дроны вроде "Ланцетов". Значительно улучшилась ситуация с наблюдательными БПЛА вроде ижевских ZALA или "Орланов", которые залетают очень далеко, добавил он.По словам волонтера, не до конца решен вопрос с медициной. Вместе с аптечками должен приезжать толковый инструктор, способный обучить всех бойцов медицине. В этом случае не будет возникать ситуаций, когда неаккуратно наложил жгут при небольшом ранении, указал собеседник издания Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231118/1051141686.html

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новости, бпла, орлан-10 (бпла), дроны, "ланцет", вооружение, снаряды, медицина, сво, волонтер, фронт