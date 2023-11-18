"Залетают далеко": военный волонтер рассказал, как насыщается армия и какие новые сюрпризы ждут ВСУ - 18.11.2023 Украина.ру
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"Залетают далеко": военный волонтер рассказал, как насыщается армия и какие новые сюрпризы ждут ВСУ
"Залетают далеко": военный волонтер рассказал, как насыщается армия и какие новые сюрпризы ждут ВСУ - 18.11.2023 Украина.ру
"Залетают далеко": военный волонтер рассказал, как насыщается армия и какие новые сюрпризы ждут ВСУ
В зону спецоперации в большом количестве поставляют наблюдательные БПЛА вроде ижевских ZALA или "Орлана". Также МО РФ регулярно поставляет на фронт ударные дроны "Ланцет". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
2023-11-18T16:30
2023-11-18T16:30
новости
бпла
орлан-10 (бпла)
дроны
"ланцет"
вооружение
снаряды
медицина
сво
волонтер
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Касательно ситуации на фронте с БПЛА, то в войсках есть дроны-камикадзе, которые используются как управляемый снаряд. Те дроны, которые раньше только участвовали в соревнованиях, сейчас несут на себе ручную кумулятивную гранату (РКГ), рассказал волонтер.Также МО РФ регулярно поставляет в зону спецоперации серьезные дроны вроде "Ланцетов". Значительно улучшилась ситуация с наблюдательными БПЛА вроде ижевских ZALA или "Орланов", которые залетают очень далеко, добавил он.По словам волонтера, не до конца решен вопрос с медициной. Вместе с аптечками должен приезжать толковый инструктор, способный обучить всех бойцов медицине. В этом случае не будет возникать ситуаций, когда неаккуратно наложил жгут при небольшом ранении, указал собеседник издания Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231118/1051141686.html
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, бпла, орлан-10 (бпла), дроны, "ланцет", вооружение, снаряды, медицина, сво, волонтер, фронт
Новости, БПЛА, Орлан-10 (БПЛА), дроны, "Ланцет", вооружение, снаряды, медицина, СВО, волонтер, фронт

"Залетают далеко": военный волонтер рассказал, как насыщается армия и какие новые сюрпризы ждут ВСУ

16:30 18.11.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкШкола БПЛА спецназа "Ахмат" в зоне СВО
Школа БПЛА спецназа Ахмат в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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В зону спецоперации в большом количестве поставляют наблюдательные БПЛА вроде ижевских ZALA или "Орлана". Также МО РФ регулярно поставляет на фронт ударные дроны "Ланцет". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
Касательно ситуации на фронте с БПЛА, то в войсках есть дроны-камикадзе, которые используются как управляемый снаряд. Те дроны, которые раньше только участвовали в соревнованиях, сейчас несут на себе ручную кумулятивную гранату (РКГ), рассказал волонтер.
Также МО РФ регулярно поставляет в зону спецоперации серьезные дроны вроде "Ланцетов". Значительно улучшилась ситуация с наблюдательными БПЛА вроде ижевских ZALA или "Орланов", которые залетают очень далеко, добавил он.
"Мало того, что армия ими (коптерами и БПЛА. - Ред.) насыщается. Каждый квартал у нас в области беспилотников неожиданно появляется новинка, которая становится для ВСУ неприятным сюрпризом", - отметил Алёхин.
По словам волонтера, не до конца решен вопрос с медициной. Вместе с аптечками должен приезжать толковый инструктор, способный обучить всех бойцов медицине. В этом случае не будет возникать ситуаций, когда неаккуратно наложил жгут при небольшом ранении, указал собеседник издания Украина.ру.
Полностью интервью можно прочитать здесь
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
14:38
Закрытие проекта "Украина": политолог раскрыл, почему РФ нужна капитуляция Киева, а не война на истощениеГермания не заинтересована в прямой военной конфронтации с Россией, но ведение агрессии против РФ с помощью украинский режима входит в логику Берлина. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
 
НовостиБПЛАОрлан-10 (БПЛА)дроны"Ланцет"вооружениеснарядымедицинаСВОволонтерфронт
 
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Заголовок открываемого материала
16:30"Залетают далеко": военный волонтер рассказал, как насыщается армия и какие новые сюрпризы ждут ВСУ
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15:42Старый конь борозды не испортит: как "пашут" "Грады" в зоне СВО
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14:38Закрытие проекта "Украина": политолог раскрыл, почему РФ нужна капитуляция Киева, а не война на истощение
14:09Политолог Камкин о том, почему вместо миллиона снарядов Европа посадила Украину "под капельницу"
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