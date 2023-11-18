https://ukraina.ru/20231118/1051141959.html

"Не просто радейки": военный волонтер о том, почему важны межбригадные коммуникации и архитектура связи

"Не просто радейки": военный волонтер о том, почему важны межбригадные коммуникации и архитектура связи - 18.11.2023 Украина.ру

"Не просто радейки": военный волонтер о том, почему важны межбригадные коммуникации и архитектура связи

Одной из важных проблем на фронте является выстраивание профессиональной архитектуры связи внутри роты, батальона или бригады. Больше значение также имеет межбригадная связь с другими подразделениями и связь внутри армии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин

2023-11-18T15:29

2023-11-18T15:29

2023-11-18T15:29

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К сожалению, рации, которые находятся в технике, неудобны для использования. У них есть некоторые ограничения, бойцы ими почти не пользуются. Чтобы связаться с кем-то из танка, боец пытается это сделать через общевойсковую связь (неплохую и защищенную), рассказал волонтер.Сейчас российская техника оснащена новой цифровой связью. Это не просто радейки. Это система ретрансляторов, также направленные и круговые антенны. Потому что для связи важное значение имеет стабильность, незаметность, защищенность, а также включенность в общую архитектуру, отметил технолог.При этом необходима не только связь внутри роты, батальона или отдельной бригады, но и межбригадная связь с подразделениями беспилотников, разведкой, спецназом, и связь внутри армии. Поэтому сейчас главная проблема – выстраивание профессиональной архитектуры связи, указал собеседник издания Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231118/1051141686.html

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новости, вс рф, связь, танк, бригады, оснащение, оборудование, сво, батальон, армия, бпла, бойцы, разведка