"Не просто радейки": военный волонтер о том, почему важны межбригадные коммуникации и архитектура связи - 18.11.2023 Украина.ру
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"Не просто радейки": военный волонтер о том, почему важны межбригадные коммуникации и архитектура связи
"Не просто радейки": военный волонтер о том, почему важны межбригадные коммуникации и архитектура связи - 18.11.2023 Украина.ру
"Не просто радейки": военный волонтер о том, почему важны межбригадные коммуникации и архитектура связи
Одной из важных проблем на фронте является выстраивание профессиональной архитектуры связи внутри роты, батальона или бригады. Больше значение также имеет межбригадная связь с другими подразделениями и связь внутри армии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
2023-11-18T15:29
2023-11-18T15:29
новости
вс рф
связь
танк
бригады
оснащение
оборудование
сво
батальон
армия
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К сожалению, рации, которые находятся в технике, неудобны для использования. У них есть некоторые ограничения, бойцы ими почти не пользуются. Чтобы связаться с кем-то из танка, боец пытается это сделать через общевойсковую связь (неплохую и защищенную), рассказал волонтер.Сейчас российская техника оснащена новой цифровой связью. Это не просто радейки. Это система ретрансляторов, также направленные и круговые антенны. Потому что для связи важное значение имеет стабильность, незаметность, защищенность, а также включенность в общую архитектуру, отметил технолог.При этом необходима не только связь внутри роты, батальона или отдельной бригады, но и межбригадная связь с подразделениями беспилотников, разведкой, спецназом, и связь внутри армии. Поэтому сейчас главная проблема – выстраивание профессиональной архитектуры связи, указал собеседник издания Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231118/1051141686.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, вс рф, связь, танк, бригады, оснащение, оборудование, сво, батальон, армия, бпла, бойцы, разведка
Новости, ВС РФ, связь, танк, бригады, оснащение, оборудование, СВО, батальон, Армия, БПЛА, бойцы, разведка

"Не просто радейки": военный волонтер о том, почему важны межбригадные коммуникации и архитектура связи

15:29 18.11.2023
 
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкЭтап конкурса по полевой выучке подразделений радиоэлектронной борьбы
Этап конкурса по полевой выучке подразделений радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости . Денис Абрамов
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Одной из важных проблем на фронте является выстраивание профессиональной архитектуры связи внутри роты, батальона или бригады. Больше значение также имеет межбригадная связь с другими подразделениями и связь внутри армии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
К сожалению, рации, которые находятся в технике, неудобны для использования. У них есть некоторые ограничения, бойцы ими почти не пользуются. Чтобы связаться с кем-то из танка, боец пытается это сделать через общевойсковую связь (неплохую и защищенную), рассказал волонтер.
"Возьмем тот же танк "Алеша". Сначала, когда командир увидел врага, его было слышно, а потом он из эфира пропал. Потому что он залез с рацией в броню и решил не выходить на связь, потому что ВСУ могли его услышать. Вряд ли бы в этом случае экипажу удалось совершить свой подвиг", - указал Алёхин.
Сейчас российская техника оснащена новой цифровой связью. Это не просто радейки. Это система ретрансляторов, также направленные и круговые антенны. Потому что для связи важное значение имеет стабильность, незаметность, защищенность, а также включенность в общую архитектуру, отметил технолог.
При этом необходима не только связь внутри роты, батальона или отдельной бригады, но и межбригадная связь с подразделениями беспилотников, разведкой, спецназом, и связь внутри армии. Поэтому сейчас главная проблема – выстраивание профессиональной архитектуры связи, указал собеседник издания Украина.ру.
Полностью интервью можно прочитать здесь
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14:38
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