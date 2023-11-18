https://ukraina.ru/20231118/1051141959.html
"Не просто радейки": военный волонтер о том, почему важны межбригадные коммуникации и архитектура связи
"Не просто радейки": военный волонтер о том, почему важны межбригадные коммуникации и архитектура связи - 18.11.2023 Украина.ру
"Не просто радейки": военный волонтер о том, почему важны межбригадные коммуникации и архитектура связи
Одной из важных проблем на фронте является выстраивание профессиональной архитектуры связи внутри роты, батальона или бригады. Больше значение также имеет межбригадная связь с другими подразделениями и связь внутри армии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
2023-11-18T15:29
2023-11-18T15:29
2023-11-18T15:29
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К сожалению, рации, которые находятся в технике, неудобны для использования. У них есть некоторые ограничения, бойцы ими почти не пользуются. Чтобы связаться с кем-то из танка, боец пытается это сделать через общевойсковую связь (неплохую и защищенную), рассказал волонтер.Сейчас российская техника оснащена новой цифровой связью. Это не просто радейки. Это система ретрансляторов, также направленные и круговые антенны. Потому что для связи важное значение имеет стабильность, незаметность, защищенность, а также включенность в общую архитектуру, отметил технолог.При этом необходима не только связь внутри роты, батальона или отдельной бригады, но и межбригадная связь с подразделениями беспилотников, разведкой, спецназом, и связь внутри армии. Поэтому сейчас главная проблема – выстраивание профессиональной архитектуры связи, указал собеседник издания Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231118/1051141686.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, вс рф, связь, танк, бригады, оснащение, оборудование, сво, батальон, армия, бпла, бойцы, разведка
Новости, ВС РФ, связь, танк, бригады, оснащение, оборудование, СВО, батальон, Армия, БПЛА, бойцы, разведка
"Не просто радейки": военный волонтер о том, почему важны межбригадные коммуникации и архитектура связи
Одной из важных проблем на фронте является выстраивание профессиональной архитектуры связи внутри роты, батальона или бригады. Больше значение также имеет межбригадная связь с другими подразделениями и связь внутри армии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
К сожалению, рации, которые находятся в технике, неудобны для использования. У них есть некоторые ограничения, бойцы ими почти не пользуются. Чтобы связаться с кем-то из танка, боец пытается это сделать через общевойсковую связь (неплохую и защищенную), рассказал волонтер.
"Возьмем тот же танк "Алеша". Сначала, когда командир увидел врага, его было слышно, а потом он из эфира пропал. Потому что он залез с рацией в броню и решил не выходить на связь, потому что ВСУ могли его услышать. Вряд ли бы в этом случае экипажу удалось совершить свой подвиг", - указал Алёхин.
Сейчас российская техника оснащена новой цифровой связью. Это не просто радейки. Это система ретрансляторов, также направленные и круговые антенны. Потому что для связи важное значение имеет стабильность, незаметность, защищенность, а также включенность в общую архитектуру, отметил технолог.
При этом необходима не только связь внутри роты, батальона или отдельной бригады, но и межбригадная связь с подразделениями беспилотников, разведкой, спецназом, и связь внутри армии. Поэтому сейчас главная проблема – выстраивание профессиональной архитектуры связи, указал собеседник издания Украина.ру.
Полностью интервью можно прочитать здесь