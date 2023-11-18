Экс-помощник госсекретаря спрогнозировал поражение США в возможной мировой войне - 18.11.2023 Украина.ру
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Экс-помощник госсекретаря спрогнозировал поражение США в возможной мировой войне
Экс-помощник госсекретаря спрогнозировал поражение США в возможной мировой войне - 18.11.2023 Украина.ру
Экс-помощник госсекретаря спрогнозировал поражение США в возможной мировой войне
Мировая война – это не теоретическая случайность, а реальность, которая может оказаться не по силам США. Об этом в статье для журнала Foreign Policy написал бывший помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл
2023-11-18T15:12
2023-11-18T15:12
новости
сша
война
украина
китай
израиль
пентагон
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По его словам, Соединенные Штаты Америки находятся в шаге от мирового конфликта, который они могут проиграть. Причиной мировой войны может стать нападение Китая на Тайвань, полагает Митчелл.Ранее США рассчитывали навязать России огромные издержки в виде конфликта на Украине и заняться проблемами Тихоокеанского региона. Однако с каждым днем ​​эта стратегия становится все менее жизнеспособной, поскольку Россия мобилизует силы для завершения СВО на Украине, а на Ближнем Востоке разгорается новый конфликт.Ранее представитель Госдепа Мэтью Миллер заявил, что Пентагон уже на 95% исчерпал средства, выделенные на военную помощь Украине. По его словам, США находятся в критической точке поддержки киевского режима.
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новости, сша, война, украина, китай, израиль, пентагон
Новости, США, война, Украина, Китай, Израиль, Пентагон

Экс-помощник госсекретаря спрогнозировал поражение США в возможной мировой войне

15:12 18.11.2023
 
© РИА Новости . Александр Имедашвили, STF / Перейти в фотобанкСовместные военные учения вооруженных сил Грузии и США "Достойный партнёр"
Совместные военные учения вооруженных сил Грузии и США Достойный партнёр - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости . Александр Имедашвили, STF
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Мировая война – это не теоретическая случайность, а реальность, которая может оказаться не по силам США. Об этом в статье для журнала Foreign Policy написал бывший помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл
По его словам, Соединенные Штаты Америки находятся в шаге от мирового конфликта, который они могут проиграть. Причиной мировой войны может стать нападение Китая на Тайвань, полагает Митчелл.
Ранее США рассчитывали навязать России огромные издержки в виде конфликта на Украине и заняться проблемами Тихоокеанского региона. Однако с каждым днем ​​эта стратегия становится все менее жизнеспособной, поскольку Россия мобилизует силы для завершения СВО на Украине, а на Ближнем Востоке разгорается новый конфликт.
"Сегодняшняя армия США не предназначена для ведения войн против двух основных соперников одновременно. В случае нападения Китая на Тайвань Соединенным Штатам будет трудно отразить нападение, продолжая при этом поток поддержки Украине и Израилю", - полагает автор статьи.
Ранее представитель Госдепа Мэтью Миллер заявил, что Пентагон уже на 95% исчерпал средства, выделенные на военную помощь Украине. По его словам, США находятся в критической точке поддержки киевского режима.
- РИА Новости, 1920, 18.11.2023
08:12
Зеленский шантажирует Запад. Эксперты в Киеве о том, почему США могут быть заинтересованы в МайданеНа Украине экспертное сообщество занято обсуждением итогов встречи лидеров Китая и США, говорят о возможном новом Майдане и ломают голову над тем, каким образом можно продолжать боевые действия и обеспечивать жизнедеятельность страны без американской помощи.
 
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