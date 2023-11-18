Экс-помощник госсекретаря спрогнозировал поражение США в возможной мировой войне
© РИА Новости . Александр Имедашвили, STF / Перейти в фотобанкСовместные военные учения вооруженных сил Грузии и США "Достойный партнёр"
Мировая война – это не теоретическая случайность, а реальность, которая может оказаться не по силам США. Об этом в статье для журнала Foreign Policy написал бывший помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл
По его словам, Соединенные Штаты Америки находятся в шаге от мирового конфликта, который они могут проиграть. Причиной мировой войны может стать нападение Китая на Тайвань, полагает Митчелл.
Ранее США рассчитывали навязать России огромные издержки в виде конфликта на Украине и заняться проблемами Тихоокеанского региона. Однако с каждым днем эта стратегия становится все менее жизнеспособной, поскольку Россия мобилизует силы для завершения СВО на Украине, а на Ближнем Востоке разгорается новый конфликт.
"Сегодняшняя армия США не предназначена для ведения войн против двух основных соперников одновременно. В случае нападения Китая на Тайвань Соединенным Штатам будет трудно отразить нападение, продолжая при этом поток поддержки Украине и Израилю", - полагает автор статьи.
Ранее представитель Госдепа Мэтью Миллер заявил, что Пентагон уже на 95% исчерпал средства, выделенные на военную помощь Украине. По его словам, США находятся в критической точке поддержки киевского режима.
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