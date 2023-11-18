https://ukraina.ru/20231118/1051141540.html

Политолог Камкин о том, почему вместо миллиона снарядов Европа посадила Украину "под капельницу"

Политолог Камкин о том, почему вместо миллиона снарядов Европа посадила Украину "под капельницу" - 18.11.2023 Украина.ру

Политолог Камкин о том, почему вместо миллиона снарядов Европа посадила Украину "под капельницу"

Производить снаряды в Европе стало очень дорого из-за энергоемкого производства. Поэтому страны Евросоюза смогли поставить Киеву лишь треть обещанных боеприпасов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин

2023-11-18T14:09

2023-11-18T14:09

2023-11-18T14:09

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Нужно понимать, что европейский ВПК с момента окончания холодной войны постепенно сокращал свои мощности, так же как сокращалась и численность вооруженных сил в ЕС. Сейчас выйти на военные рельсы страны Европы не могут по ряду причин, рассказал политолог.Во-первых, данная ниша занята американским ВПК. Все это ресурсоёмкие и энергоемкие производства, производство взрывчатки для снарядов — это природный газ. Поэтому производить снаряды в Европе стало очень дорого, добавил германист.Политическая жизнь в Германии бурлит, а итог выборов в Бундестаг в 2025 году совершенно непредсказуем. В этой ситуации запускать военный режим в экономике для немецкого правительства будет крайне проблематично, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231118/1051129361.html

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новости, германия, снаряды, украина, поставки, танки, вооружение, экономика, европа, впк, ес