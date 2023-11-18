Политолог Камкин о том, почему вместо миллиона снарядов Европа посадила Украину "под капельницу" - 18.11.2023 Украина.ру
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Политолог Камкин о том, почему вместо миллиона снарядов Европа посадила Украину "под капельницу"
Политолог Камкин о том, почему вместо миллиона снарядов Европа посадила Украину "под капельницу" - 18.11.2023 Украина.ру
Политолог Камкин о том, почему вместо миллиона снарядов Европа посадила Украину "под капельницу"
Производить снаряды в Европе стало очень дорого из-за энергоемкого производства. Поэтому страны Евросоюза смогли поставить Киеву лишь треть обещанных боеприпасов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
2023-11-18T14:09
2023-11-18T14:09
новости
германия
снаряды
украина
поставки
танки
вооружение
экономика
европа
впк
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Нужно понимать, что европейский ВПК с момента окончания холодной войны постепенно сокращал свои мощности, так же как сокращалась и численность вооруженных сил в ЕС. Сейчас выйти на военные рельсы страны Европы не могут по ряду причин, рассказал политолог.Во-первых, данная ниша занята американским ВПК. Все это ресурсоёмкие и энергоемкие производства, производство взрывчатки для снарядов — это природный газ. Поэтому производить снаряды в Европе стало очень дорого, добавил германист.Политическая жизнь в Германии бурлит, а итог выборов в Бундестаг в 2025 году совершенно непредсказуем. В этой ситуации запускать военный режим в экономике для немецкого правительства будет крайне проблематично, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231118/1051129361.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, германия, снаряды, украина, поставки, танки, вооружение, экономика, европа, впк, ес
Новости, Германия, снаряды, Украина, поставки, танки, вооружение, экономика, Европа, ВПК, ЕС

Политолог Камкин о том, почему вместо миллиона снарядов Европа посадила Украину "под капельницу"

14:09 18.11.2023
 
© AP / Ivan Sekretarev
- РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© AP / Ivan Sekretarev
Читать в
Производить снаряды в Европе стало очень дорого из-за энергоемкого производства. Поэтому страны Евросоюза смогли поставить Киеву лишь треть обещанных боеприпасов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
Нужно понимать, что европейский ВПК с момента окончания холодной войны постепенно сокращал свои мощности, так же как сокращалась и численность вооруженных сил в ЕС. Сейчас выйти на военные рельсы страны Европы не могут по ряду причин, рассказал политолог.
Во-первых, данная ниша занята американским ВПК. Все это ресурсоёмкие и энергоемкие производства, производство взрывчатки для снарядов — это природный газ. Поэтому производить снаряды в Европе стало очень дорого, добавил германист.
"Европейский ВПК не способен выдать сразу на гора миллион или два снарядов [для поставок на Украину], поэтому будет режим капельницы: сегодня 10 танков, через месяц — еще пять. Но это будут символические поставки киевскому режиму, чтобы там окончательно все не заглохло", - отметил Камкин.
Политическая жизнь в Германии бурлит, а итог выборов в Бундестаг в 2025 году совершенно непредсказуем. В этой ситуации запускать военный режим в экономике для немецкого правительства будет крайне проблематично, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Николаевич Самойлов интервью - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
07:58
Алексей Самойлов: Пока Зеленский угрожает Байдену пистолетом, Россия готовит три условия разгрома ВСУЗеленский сейчас хочет обвинить во всем Запад, а Запад может всё повесить на него. Его обвинят в предательстве и в коррупции. Его окунут в грязь.
 
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Заголовок открываемого материала
14:38Закрытие проекта "Украина": политолог раскрыл, почему РФ нужна капитуляция Киева, а не война на истощение
14:09Политолог Камкин о том, почему вместо миллиона снарядов Европа посадила Украину "под капельницу"
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