Политолог Камкин о том, почему вместо миллиона снарядов Европа посадила Украину "под капельницу"
© AP / Ivan Sekretarev
© AP / Ivan Sekretarev
Производить снаряды в Европе стало очень дорого из-за энергоемкого производства. Поэтому страны Евросоюза смогли поставить Киеву лишь треть обещанных боеприпасов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
Нужно понимать, что европейский ВПК с момента окончания холодной войны постепенно сокращал свои мощности, так же как сокращалась и численность вооруженных сил в ЕС. Сейчас выйти на военные рельсы страны Европы не могут по ряду причин, рассказал политолог.
Во-первых, данная ниша занята американским ВПК. Все это ресурсоёмкие и энергоемкие производства, производство взрывчатки для снарядов — это природный газ. Поэтому производить снаряды в Европе стало очень дорого, добавил германист.
"Европейский ВПК не способен выдать сразу на гора миллион или два снарядов [для поставок на Украину], поэтому будет режим капельницы: сегодня 10 танков, через месяц — еще пять. Но это будут символические поставки киевскому режиму, чтобы там окончательно все не заглохло", - отметил Камкин.
Политическая жизнь в Германии бурлит, а итог выборов в Бундестаг в 2025 году совершенно непредсказуем. В этой ситуации запускать военный режим в экономике для немецкого правительства будет крайне проблематично, резюмировал собеседник Украина.ру.
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