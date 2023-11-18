https://ukraina.ru/20231118/1051141410.html

Интернациональная драка в Киеве: наемники из ВСУ устроили пьяные разборки

Интернациональная драка в Киеве: наемники из ВСУ устроили пьяные разборки - 18.11.2023 Украина.ру

Интернациональная драка в Киеве: наемники из ВСУ устроили пьяные разборки

В Киеве в рукопашную сошлись бойцы так называемого Интернационального легиона. Стычка завершилась тяжелыми травмами участников, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в столичной полиции

2023-11-18T14:04

2023-11-18T14:04

2023-11-18T14:17

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Все произошло в Дарницком районе Киева. Побоище устроили британец, американец, канадец и румын после того, как перебрали со спиртным.Причем гражданину Великобритании пришлось отбиваться от трех собутыльников.Драка завершилась в пользу подданного Ее Величества, который ножом исколол конечности двум сослуживцам, а румыну сломал челюсть. Раненых с поля боя эвакуировали в больницу.Как сообщается, британский наемник пока на свободе, мера ответственности участников события будет определена позже, сообщили в полиции.Пленный грузинский снайпер на допросе рассказал, что иностранных наёмников из "второго интернационального легиона" ВСУ размещают в Славянске на съёмных квартирах, чтобы уберечь от российских ракетных ударов.По его же словам приток иностранцев в ряды ВСУ стал заметно меньше в последнее время.

https://ukraina.ru/20231118/1051116784.html

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новости, всу, иностранные наемники, киев, полиция, снайпер, славянск