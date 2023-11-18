Интернациональная драка в Киеве: наемники из ВСУ устроили пьяные разборки - 18.11.2023 Украина.ру
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Интернациональная драка в Киеве: наемники из ВСУ устроили пьяные разборки
Интернациональная драка в Киеве: наемники из ВСУ устроили пьяные разборки - 18.11.2023 Украина.ру
Интернациональная драка в Киеве: наемники из ВСУ устроили пьяные разборки
В Киеве в рукопашную сошлись бойцы так называемого Интернационального легиона. Стычка завершилась тяжелыми травмами участников, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в столичной полиции
2023-11-18T14:04
2023-11-18T14:17
новости
всу
иностранные наемники
киев
полиция
снайпер
славянск
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Все произошло в Дарницком районе Киева. Побоище устроили британец, американец, канадец и румын после того, как перебрали со спиртным.Причем гражданину Великобритании пришлось отбиваться от трех собутыльников.Драка завершилась в пользу подданного Ее Величества, который ножом исколол конечности двум сослуживцам, а румыну сломал челюсть. Раненых с поля боя эвакуировали в больницу.Как сообщается, британский наемник пока на свободе, мера ответственности участников события будет определена позже, сообщили в полиции.Пленный грузинский снайпер на допросе рассказал, что иностранных наёмников из "второго интернационального легиона" ВСУ размещают в Славянске на съёмных квартирах, чтобы уберечь от российских ракетных ударов.По его же словам приток иностранцев в ряды ВСУ стал заметно меньше в последнее время.
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новости, всу, иностранные наемники, киев, полиция, снайпер, славянск
Новости, ВСУ, иностранные наемники, Киев, полиция, снайпер, Славянск

Интернациональная драка в Киеве: наемники из ВСУ устроили пьяные разборки

14:04 18.11.2023 (обновлено: 14:17 18.11.2023)
 
© ТМ МілітаристВСУ украинский военнослужащий флаг оружие
ВСУ украинский военнослужащий флаг оружие
© ТМ Мілітарист
Читать в
В Киеве в рукопашную сошлись бойцы так называемого Интернационального легиона. Стычка завершилась тяжелыми травмами участников, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в столичной полиции
Все произошло в Дарницком районе Киева. Побоище устроили британец, американец, канадец и румын после того, как перебрали со спиртным.
Причем гражданину Великобритании пришлось отбиваться от трех собутыльников.
Драка завершилась в пользу подданного Ее Величества, который ножом исколол конечности двум сослуживцам, а румыну сломал челюсть. Раненых с поля боя эвакуировали в больницу.
Как сообщается, британский наемник пока на свободе, мера ответственности участников события будет определена позже, сообщили в полиции.
Пленный грузинский снайпер на допросе рассказал, что иностранных наёмников из "второго интернационального легиона" ВСУ размещают в Славянске на съёмных квартирах, чтобы уберечь от российских ракетных ударов.
По его же словам приток иностранцев в ряды ВСУ стал заметно меньше в последнее время.
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НовостиВСУиностранные наемникиКиевполицияснайперСлавянск
 
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