https://ukraina.ru/20231118/1051141410.html
Интернациональная драка в Киеве: наемники из ВСУ устроили пьяные разборки
Интернациональная драка в Киеве: наемники из ВСУ устроили пьяные разборки - 18.11.2023 Украина.ру
Интернациональная драка в Киеве: наемники из ВСУ устроили пьяные разборки
В Киеве в рукопашную сошлись бойцы так называемого Интернационального легиона. Стычка завершилась тяжелыми травмами участников, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в столичной полиции
2023-11-18T14:04
2023-11-18T14:04
2023-11-18T14:17
новости
всу
иностранные наемники
киев
полиция
снайпер
славянск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103405/35/1034053504_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_0d85b8e9fd01188ac9e1608994b38a82.jpg
Все произошло в Дарницком районе Киева. Побоище устроили британец, американец, канадец и румын после того, как перебрали со спиртным.Причем гражданину Великобритании пришлось отбиваться от трех собутыльников.Драка завершилась в пользу подданного Ее Величества, который ножом исколол конечности двум сослуживцам, а румыну сломал челюсть. Раненых с поля боя эвакуировали в больницу.Как сообщается, британский наемник пока на свободе, мера ответственности участников события будет определена позже, сообщили в полиции.Пленный грузинский снайпер на допросе рассказал, что иностранных наёмников из "второго интернационального легиона" ВСУ размещают в Славянске на съёмных квартирах, чтобы уберечь от российских ракетных ударов.По его же словам приток иностранцев в ряды ВСУ стал заметно меньше в последнее время.
https://ukraina.ru/20231118/1051116784.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103405/35/1034053504_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8670e9f4aff1a19890ca043a641ef8df.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, иностранные наемники, киев, полиция, снайпер, славянск
Новости, ВСУ, иностранные наемники, Киев, полиция, снайпер, Славянск
Интернациональная драка в Киеве: наемники из ВСУ устроили пьяные разборки
14:04 18.11.2023 (обновлено: 14:17 18.11.2023)
В Киеве в рукопашную сошлись бойцы так называемого Интернационального легиона. Стычка завершилась тяжелыми травмами участников, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в столичной полиции
Все произошло в Дарницком районе Киева. Побоище устроили британец, американец, канадец и румын после того, как перебрали со спиртным.
Причем гражданину Великобритании пришлось отбиваться от трех собутыльников.
Драка завершилась в пользу подданного Ее Величества, который ножом исколол конечности двум сослуживцам, а румыну сломал челюсть. Раненых с поля боя эвакуировали в больницу.
Как сообщается, британский наемник пока на свободе, мера ответственности участников события будет определена позже, сообщили в полиции.
Пленный грузинский снайпер на допросе рассказал, что иностранных наёмников из "второго интернационального легиона" ВСУ размещают в Славянске на съёмных квартирах, чтобы уберечь от российских ракетных ударов.
По его же словам приток иностранцев в ряды ВСУ стал заметно меньше в последнее время.