Пленный грузинский снайпер рассказал о сокращении притока наёмников в ВСУ - 18.11.2023 Украина.ру
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Пленный грузинский снайпер рассказал о сокращении притока наёмников в ВСУ
Пленный грузинский снайпер рассказал о сокращении притока наёмников в ВСУ - 18.11.2023 Украина.ру
Пленный грузинский снайпер рассказал о сокращении притока наёмников в ВСУ
Приток наёмников во "второй иностранный легион" ВСУ стал заметно меньше, личный состав интернационального подразделения пополняется всё реже. Об этом со ссылкой на пленного грузинского наёмника Георгия Чубетидзе 18 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-18T06:28
2023-11-18T06:29
новости
россия
сво
украина
грузия
пленный
иностранные наемники
всу
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Чубетидзе в "легионе" был стрелком-снайпером в звании младшего сержанта в третьем взводе первой роты. На днях он с другим грузинским наёмником попал в плен к бойцам российской группировки "Отважные" в лесу под Кременной. Их снайперская пара шла на точку для стрельбы, где они должны были сменить снайперов из Бразилии, но в темноте ошиблась дорогой и попала на российские позиции.По словам Чубетидзе, в его роту "Альфа" входят выходцы из ближнего зарубежья, а в "Чарли" служат иностранцы, которым нужен переводчик. В ней есть граждане Франции, США, Великобритании, Бразилии и других стран. Большая часть этих наёмников получила опыт боевых действий на Ближнем Востоке и в Средней Азии."Я думаю, что меньше людей стало. Потому что пополнение нечасто идёт... Не знаю, почему, но есть факт - меньше их [наёмников] стало. Раньше, в прошлом году, в марте, в апреле – были люди. А потом перестали", - рассказал он.По словам Чубетидзе, он родился в 1983 году в Гори. В 2007 году он был задержан "властью Саакашвили" за кражу и вышел на свободу в 2011 году. Успел поработать в Турции, откуда из-за проблем с законом был депортирован на родину. Из-за отсутствия работы перебрался на Украину, где в 2016 году подписал первый контракт с ВСУ. Жил в Киеве вместе с женой и детьми.В 2022 году Чубетидзе был задержан украинской полицией за драку на улице, после чего он провёл десять месяцев в СИЗО, где был завербован "украинской контрразведкой" и подписал контракт с "интернациональным легионом".
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новости, россия, сво, украина, грузия, пленный, иностранные наемники, всу
Новости, Россия, СВО, Украина, Грузия, пленный, иностранные наемники, ВСУ

Пленный грузинский снайпер рассказал о сокращении притока наёмников в ВСУ

06:28 18.11.2023 (обновлено: 06:29 18.11.2023)
 
скрин из видео минобороны
скрин из видео минобороны
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Приток наёмников во "второй иностранный легион" ВСУ стал заметно меньше, личный состав интернационального подразделения пополняется всё реже. Об этом со ссылкой на пленного грузинского наёмника Георгия Чубетидзе 18 ноября сообщает РИА Новости
Чубетидзе в "легионе" был стрелком-снайпером в звании младшего сержанта в третьем взводе первой роты. На днях он с другим грузинским наёмником попал в плен к бойцам российской группировки "Отважные" в лесу под Кременной. Их снайперская пара шла на точку для стрельбы, где они должны были сменить снайперов из Бразилии, но в темноте ошиблась дорогой и попала на российские позиции.
По словам Чубетидзе, в его роту "Альфа" входят выходцы из ближнего зарубежья, а в "Чарли" служат иностранцы, которым нужен переводчик. В ней есть граждане Франции, США, Великобритании, Бразилии и других стран. Большая часть этих наёмников получила опыт боевых действий на Ближнем Востоке и в Средней Азии.
"Я думаю, что меньше людей стало. Потому что пополнение нечасто идёт... Не знаю, почему, но есть факт - меньше их [наёмников] стало. Раньше, в прошлом году, в марте, в апреле – были люди. А потом перестали", - рассказал он.
По словам Чубетидзе, он родился в 1983 году в Гори. В 2007 году он был задержан "властью Саакашвили" за кражу и вышел на свободу в 2011 году. Успел поработать в Турции, откуда из-за проблем с законом был депортирован на родину. Из-за отсутствия работы перебрался на Украину, где в 2016 году подписал первый контракт с ВСУ. Жил в Киеве вместе с женой и детьми.
В 2022 году Чубетидзе был задержан украинской полицией за драку на улице, после чего он провёл десять месяцев в СИЗО, где был завербован "украинской контрразведкой" и подписал контракт с "интернациональным легионом".
Работа бойцов на передовой в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
05:00
Ползучее наступление. Военный историк о том, как Россия "скучной" тактикой разматывает ВСУ в Авдеевке В зоне спецоперации армии РФ не нужны глубокие охваты и стремительные прорывы. ВС РФ должны продолжать действовать от обороны, закрепляя за собой освобожденные территории. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
 
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