Политолог о том, зачем бундесвер наращивает вооружение и кто готовит Германию на роль военного гегемона - 18.11.2023 Украина.ру
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Политолог о том, зачем бундесвер наращивает вооружение и кто готовит Германию на роль военного гегемона
Политолог о том, зачем бундесвер наращивает вооружение и кто готовит Германию на роль военного гегемона - 18.11.2023 Украина.ру
Политолог о том, зачем бундесвер наращивает вооружение и кто готовит Германию на роль военного гегемона
Берлин планирует увеличение расходов на армию и производство вооружения. С учетом экономического кризиса Германия считает, что военно-промышленный комплекс способен вытянуть экономику из продолжительной рецессии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
2023-11-18T12:27
2023-11-18T12:27
новости
германия
европа
бундесвер
вооружение
армия
оружие
экономика
милитаризация
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Министр обороны Германии Борис Писториус планирует увеличение расходов на бундесвер и численность армии, производство военной техники и снаряжения. При этом тоже самое заявляют и власти Польши, рассказал политолог.Все прекрасно помнят, к чему привели подобные процессы в последние годы Веймарской республики. И сейчас Германия снова "бряцает оружием", отметил германист.Берлин считает, что военно-промышленный комплекс способен вытянуть экономику из рецессии. Но эти процессы говорят о том, что Германию готовят на роль военного гегемона с очевидными последствиями для европейской безопасности, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231118/1051129361.html
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новости, германия, европа, бундесвер, вооружение, армия, оружие, экономика, милитаризация
Новости, Германия, Европа, Бундесвер, вооружение, армия, оружие, экономика, милитаризация

Политолог о том, зачем бундесвер наращивает вооружение и кто готовит Германию на роль военного гегемона

12:27 18.11.2023
 
© commons.wikimedia.org / 7th Army Training Commandтанкисты бундесвера на Leopard 2
танкисты бундесвера на Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© commons.wikimedia.org / 7th Army Training Command
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Берлин планирует увеличение расходов на армию и производство вооружения. С учетом экономического кризиса Германия считает, что военно-промышленный комплекс способен вытянуть экономику из продолжительной рецессии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
Министр обороны Германии Борис Писториус планирует увеличение расходов на бундесвер и численность армии, производство военной техники и снаряжения. При этом тоже самое заявляют и власти Польши, рассказал политолог.
Все прекрасно помнят, к чему привели подобные процессы в последние годы Веймарской республики. И сейчас Германия снова "бряцает оружием", отметил германист.
"С одной стороны, немецкое правительство является заложником ситуации, с другой — пытается найти свою нишу во внешней политике, но это, получается, очень сильно напоминает Германию в последние годы Веймарской республики, когда намечался тренд на милитаризацию", - подчеркнул Камкин.
Берлин считает, что военно-промышленный комплекс способен вытянуть экономику из рецессии. Но эти процессы говорят о том, что Германию готовят на роль военного гегемона с очевидными последствиями для европейской безопасности, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Николаевич Самойлов интервью - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
07:58
Алексей Самойлов: Пока Зеленский угрожает Байдену пистолетом, Россия готовит три условия разгрома ВСУЗеленский сейчас хочет обвинить во всем Запад, а Запад может всё повесить на него. Его обвинят в предательстве и в коррупции. Его окунут в грязь.
 
НовостиГерманияЕвропаБундесвервооружениеармияоружиеэкономикамилитаризация
 
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