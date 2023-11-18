https://ukraina.ru/20231118/1051140705.html
Политолог о том, зачем бундесвер наращивает вооружение и кто готовит Германию на роль военного гегемона
Политолог о том, зачем бундесвер наращивает вооружение и кто готовит Германию на роль военного гегемона - 18.11.2023 Украина.ру
Политолог о том, зачем бундесвер наращивает вооружение и кто готовит Германию на роль военного гегемона
Берлин планирует увеличение расходов на армию и производство вооружения. С учетом экономического кризиса Германия считает, что военно-промышленный комплекс способен вытянуть экономику из продолжительной рецессии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
2023-11-18T12:27
2023-11-18T12:27
2023-11-18T12:27
новости
германия
европа
бундесвер
вооружение
армия
оружие
экономика
милитаризация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/17/1049647966_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_72bf71a25071223ceadae1c321ba55b3.jpg
Министр обороны Германии Борис Писториус планирует увеличение расходов на бундесвер и численность армии, производство военной техники и снаряжения. При этом тоже самое заявляют и власти Польши, рассказал политолог.Все прекрасно помнят, к чему привели подобные процессы в последние годы Веймарской республики. И сейчас Германия снова "бряцает оружием", отметил германист.Берлин считает, что военно-промышленный комплекс способен вытянуть экономику из рецессии. Но эти процессы говорят о том, что Германию готовят на роль военного гегемона с очевидными последствиями для европейской безопасности, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231118/1051129361.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/17/1049647966_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4be5dee12c0affcf8c22498bf92d3dc0.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, германия, европа, бундесвер, вооружение, армия, оружие, экономика, милитаризация
Новости, Германия, Европа, Бундесвер, вооружение, армия, оружие, экономика, милитаризация
Политолог о том, зачем бундесвер наращивает вооружение и кто готовит Германию на роль военного гегемона
Берлин планирует увеличение расходов на армию и производство вооружения. С учетом экономического кризиса Германия считает, что военно-промышленный комплекс способен вытянуть экономику из продолжительной рецессии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин