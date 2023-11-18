https://ukraina.ru/20231118/1051140705.html

Политолог о том, зачем бундесвер наращивает вооружение и кто готовит Германию на роль военного гегемона

Политолог о том, зачем бундесвер наращивает вооружение и кто готовит Германию на роль военного гегемона - 18.11.2023 Украина.ру

Политолог о том, зачем бундесвер наращивает вооружение и кто готовит Германию на роль военного гегемона

Берлин планирует увеличение расходов на армию и производство вооружения. С учетом экономического кризиса Германия считает, что военно-промышленный комплекс способен вытянуть экономику из продолжительной рецессии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин

2023-11-18T12:27

2023-11-18T12:27

2023-11-18T12:27

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Министр обороны Германии Борис Писториус планирует увеличение расходов на бундесвер и численность армии, производство военной техники и снаряжения. При этом тоже самое заявляют и власти Польши, рассказал политолог.Все прекрасно помнят, к чему привели подобные процессы в последние годы Веймарской республики. И сейчас Германия снова "бряцает оружием", отметил германист.Берлин считает, что военно-промышленный комплекс способен вытянуть экономику из рецессии. Но эти процессы говорят о том, что Германию готовят на роль военного гегемона с очевидными последствиями для европейской безопасности, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231118/1051129361.html

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новости, германия, европа, бундесвер, вооружение, армия, оружие, экономика, милитаризация