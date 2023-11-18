https://ukraina.ru/20231118/1051108144.html

Эксперт о том, как Залужный хотел вывести ВСУ из Артемовска, но Зеленский отправлял их в "мясные штурмы"

Эксперт о том, как Залужный хотел вывести ВСУ из Артемовска, но Зеленский отправлял их в "мясные штурмы" - 18.11.2023 Украина.ру

Эксперт о том, как Залужный хотел вывести ВСУ из Артемовска, но Зеленский отправлял их в "мясные штурмы"

Раскол между политической и военной верхушкой в Киеве возник во время боев за Артемовск и "мясных штурмов" ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова Андрей Кошкин

2023-11-18T04:00

2023-11-18T04:00

2023-11-18T04:00

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Основные признаки раскола и серьезного конфликта между президентом Владимиром Зеленским и военной верхушкой Украины наблюдались давно. Разногласия начались, когда возникли споры по поводу отвода украинских войск из Артемовска или продолжения мясных штурмов, рассказал политолог."Мясные штурмы" были нужны Зеленскому, чтобы на встрече с представителями Запада заявить, что бои за город продолжаются, Артемовск не взят ВС России, а успех - за Украиной. Залужный настаивал на том, чтобы отвести войска, а Зеленский настаивал продолжат боевые действия, добавил он.Эксперт предположил, что Зеленский может попытаться решить этот конфликт с силовых позиций, используя свои ресурсы. Например, он может уволить Залужного с должности, но тогда это закончится политическим противостоянием, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231117/1051081628.html

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новости, россия, украина, сво, валерий залужный, владимир зеленский, конфликт, политика, артемовск, тупик