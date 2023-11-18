https://ukraina.ru/20231118/1051108144.html
Эксперт о том, как Залужный хотел вывести ВСУ из Артемовска, но Зеленский отправлял их в "мясные штурмы"
Эксперт о том, как Залужный хотел вывести ВСУ из Артемовска, но Зеленский отправлял их в "мясные штурмы" - 18.11.2023 Украина.ру
Эксперт о том, как Залужный хотел вывести ВСУ из Артемовска, но Зеленский отправлял их в "мясные штурмы"
Раскол между политической и военной верхушкой в Киеве возник во время боев за Артемовск и "мясных штурмов" ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова Андрей Кошкин
2023-11-18T04:00
2023-11-18T04:00
2023-11-18T04:00
новости
россия
украина
сво
валерий залужный
владимир зеленский
конфликт
политика
артемовск
тупик
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Основные признаки раскола и серьезного конфликта между президентом Владимиром Зеленским и военной верхушкой Украины наблюдались давно. Разногласия начались, когда возникли споры по поводу отвода украинских войск из Артемовска или продолжения мясных штурмов, рассказал политолог."Мясные штурмы" были нужны Зеленскому, чтобы на встрече с представителями Запада заявить, что бои за город продолжаются, Артемовск не взят ВС России, а успех - за Украиной. Залужный настаивал на том, чтобы отвести войска, а Зеленский настаивал продолжат боевые действия, добавил он.Эксперт предположил, что Зеленский может попытаться решить этот конфликт с силовых позиций, используя свои ресурсы. Например, он может уволить Залужного с должности, но тогда это закончится политическим противостоянием, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231117/1051081628.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, сво, валерий залужный, владимир зеленский, конфликт, политика, артемовск, тупик
Новости, Россия, Украина, СВО, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, конфликт, политика, Артемовск, тупик
Эксперт о том, как Залужный хотел вывести ВСУ из Артемовска, но Зеленский отправлял их в "мясные штурмы"
Раскол между политической и военной верхушкой в Киеве возник во время боев за Артемовск и "мясных штурмов" ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова Андрей Кошкин
Основные признаки раскола и серьезного конфликта между президентом Владимиром Зеленским и военной верхушкой Украины наблюдались давно. Разногласия начались, когда возникли споры по поводу отвода украинских войск из Артемовска или продолжения мясных штурмов, рассказал политолог.
"Мясные штурмы" были нужны Зеленскому, чтобы на встрече с представителями Запада заявить, что бои за город продолжаются, Артемовск не взят ВС России, а успех - за Украиной. Залужный настаивал на том, чтобы отвести войска, а Зеленский настаивал продолжат боевые действия, добавил он.
"И вот Залужный готовит серьёзную статью для Economist и не без разрешения определённых сил в Лондоне и Вашингтоне ее публикует, где заявляет, что стратегия и тактика ВСУ зашла в тупик. А Зеленский заявляет, что никакого тупика нет", - отметил Кошкин.
Эксперт предположил, что Зеленский может попытаться решить этот конфликт с силовых позиций, используя свои ресурсы. Например, он может уволить Залужного с должности, но тогда это закончится политическим противостоянием, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь