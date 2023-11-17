Пентагон разъяснил двойные стандарты военной помощи Украине и Израилю - 17.11.2023 Украина.ру
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Пентагон разъяснил двойные стандарты военной помощи Украине и Израилю
Пентагон разъяснил двойные стандарты военной помощи Украине и Израилю - 17.11.2023 Украина.ру
Пентагон разъяснил двойные стандарты военной помощи Украине и Израилю
Вашингтон наблюдает быстро меняющийся глобальный баланс военных возможностей и "эскалацию клеветнической деятельности конкурентов", которые вместе с внедрением новых технологий и трансграничными проблемами создают трудности для США. Об этом 16 ноября на брифинге в Пентагоне заявила и.о. замминистра обороны по политике США доктор Мара Карлин
2023-11-17T23:59
2023-11-17T23:59
новости
израиль
пентагон
военная помощь
палестино-израильский конфликт
украина
всу
россия
международные отношения
международная политика
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"Наши усилия по поддержке Украины усилили сдерживание США в Индо-Тихоокеанском регионе и в других местах. Укрепляя нашу позицию против российской агрессии в Европе, мы сигнализируем о нашей решимости противостоять всем формам глобальной агрессии", - заявила чиновница Пентагона.По словам Карлин, в Киев было направлено военной помощи США на более $44 млрд только с начала президентских полномочий Джозефа Байдена. Сделано это было "с беспрецедентной скоростью", отметила она.К этой помощи добавились также десятки миллиардов поддержки Киева по линии союзников США не только по НАТО. По словам Карлин, помощь эта была разнообразной – в том числе военной и финансовой.В ходе брифинга представительнице Пентагона был задан прямой вопрос – о причинах строгих ограничений при оказании военной помощи руководству Украины "по сравнению с Израилем, где не было никаких ограничений".Карлин сообщила, что Израилю военная помощь США была предоставлена "с молниеносной скоростью" в силу традиции и "в соответствии с обычными правилами, положениями и законами", так как с израильской армией "у нас очень давние отношения".Журналист снова напомнил о сути вопроса: "А как насчет разницы? Я просто пытаюсь как бы объединить несоответствие между тем, что у Украины было так много строгих ограничений, а у Израиля их нет, и они оба были союзниками, как вы знаете, подвергшимися нападению".Карлин ответила: "Да, смотрите, есть своего рода набор правил, положений и законов, которые мы всегда применяем, когда оказываем странам помощь в обеспечении безопасности. Они давние. Конечно, многие из них установлены нашим Конгрессом"."Я думаю, что параллели в этих двух конфликтах заходят далеко", - добавила и.о. замминистра обороны по политике США, снова сославшись на конгрессменов.
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новости, израиль, пентагон, военная помощь, палестино-израильский конфликт, украина, всу, россия, международные отношения, международная политика, двойные стандарты, азия, национальная безопасность, нато, украина-нато, сво, джо байден
Новости, Израиль, Пентагон, военная помощь, Палестино-израильский конфликт, Украина, ВСУ, Россия, международные отношения, Международная политика, двойные стандарты, Азия, национальная безопасность, НАТО, Украина-НАТО, СВО, Джо Байден

Пентагон разъяснил двойные стандарты военной помощи Украине и Израилю

23:59 17.11.2023
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости . Антон Денисов
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Вашингтон наблюдает быстро меняющийся глобальный баланс военных возможностей и "эскалацию клеветнической деятельности конкурентов", которые вместе с внедрением новых технологий и трансграничными проблемами создают трудности для США. Об этом 16 ноября на брифинге в Пентагоне заявила и.о. замминистра обороны по политике США доктор Мара Карлин
"Наши усилия по поддержке Украины усилили сдерживание США в Индо-Тихоокеанском регионе и в других местах. Укрепляя нашу позицию против российской агрессии в Европе, мы сигнализируем о нашей решимости противостоять всем формам глобальной агрессии", - заявила чиновница Пентагона.
По словам Карлин, в Киев было направлено военной помощи США на более $44 млрд только с начала президентских полномочий Джозефа Байдена. Сделано это было "с беспрецедентной скоростью", отметила она.
К этой помощи добавились также десятки миллиардов поддержки Киева по линии союзников США не только по НАТО. По словам Карлин, помощь эта была разнообразной – в том числе военной и финансовой.
"Россия остается острой угрозой — это мы обозначили в Стратегии национальной обороны, непосредственной и острой угрозой", - подчеркнула Карлин.
В ходе брифинга представительнице Пентагона был задан прямой вопрос – о причинах строгих ограничений при оказании военной помощи руководству Украины "по сравнению с Израилем, где не было никаких ограничений".
Карлин сообщила, что Израилю военная помощь США была предоставлена "с молниеносной скоростью" в силу традиции и "в соответствии с обычными правилами, положениями и законами", так как с израильской армией "у нас очень давние отношения".
Журналист снова напомнил о сути вопроса: "А как насчет разницы? Я просто пытаюсь как бы объединить несоответствие между тем, что у Украины было так много строгих ограничений, а у Израиля их нет, и они оба были союзниками, как вы знаете, подвергшимися нападению".
Карлин ответила: "Да, смотрите, есть своего рода набор правил, положений и законов, которые мы всегда применяем, когда оказываем странам помощь в обеспечении безопасности. Они давние. Конечно, многие из них установлены нашим Конгрессом".
"Я думаю, что параллели в этих двух конфликтах заходят далеко", - добавила и.о. замминистра обороны по политике США, снова сославшись на конгрессменов.
15 ноября, 13:22
Пушной зверек во власти Украины. Внешние факторы падения неонацизма ЗеленскогоОни, что называется, информационно "выстрелили" по президенту Украины Владимиру Зеленскому почти синхронно — как бы немецко-финский бизнесмен и политический активист с ником Ким Дотком и прагматики в американском Пентагоне
 
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