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Власти оккупированной ВСУ Херсонской области сообщили, что усилят отлов уклонистов

Власти оккупированной ВСУ Херсонской области сообщили, что усилят отлов уклонистов - 17.11.2023 Украина.ру

Власти оккупированной ВСУ Херсонской области сообщили, что усилят отлов уклонистов

Во временно подконтрольной Киеву части Херсонской области усилят так называемые мобилизационные мероприятия по отлову уклонистов от службы. Об этом сообщил назначенный украинскими властями глава военной администрации региона Александр Прокудин

2023-11-17T23:54

2023-11-17T23:54

2023-11-17T23:55

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По его словам, Национальной полиции поручено активизировать работу по поиску лиц, которые уклоняются от исполнения воинской обязанности. Помимо этого, с пятницы, 17 ноября, в Херсон не пропустят военных, которые "не выполняют боевые задачи на территории Херсонской общины". Исключение из этого правила составят военнослужащие ВСУ, которые проживают в городе, находятся в командировке, отпуске или проходят лечение. Среди прочего, в 160-ти населённых пунктах, находящихся в 30-километровой зоне от правого берега Днепра, запретили продажу алкоголя. Это ограничение не будет касаться Херсона, Зеленовки, Степановки и Чернобаевки. Ранее сообщалось, что на дорогах в подконтрольной России Херсонской области установлена первая тысяча указателей на русском языке. В регионе реализуется государственная программа по ремонту и благоустройству дорог.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, херсонская область, всу, мобилизация, сво, спецоперация