Власти оккупированной ВСУ Херсонской области сообщили, что усилят отлов уклонистов - 17.11.2023 Украина.ру
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Власти оккупированной ВСУ Херсонской области сообщили, что усилят отлов уклонистов
Власти оккупированной ВСУ Херсонской области сообщили, что усилят отлов уклонистов - 17.11.2023 Украина.ру
Власти оккупированной ВСУ Херсонской области сообщили, что усилят отлов уклонистов
Во временно подконтрольной Киеву части Херсонской области усилят так называемые мобилизационные мероприятия по отлову уклонистов от службы. Об этом сообщил назначенный украинскими властями глава военной администрации региона Александр Прокудин
2023-11-17T23:54
2023-11-17T23:55
новости
херсонская область
всу
мобилизация
сво
спецоперация
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По его словам, Национальной полиции поручено активизировать работу по поиску лиц, которые уклоняются от исполнения воинской обязанности. Помимо этого, с пятницы, 17 ноября, в Херсон не пропустят военных, которые "не выполняют боевые задачи на территории Херсонской общины". Исключение из этого правила составят военнослужащие ВСУ, которые проживают в городе, находятся в командировке, отпуске или проходят лечение. Среди прочего, в 160-ти населённых пунктах, находящихся в 30-километровой зоне от правого берега Днепра, запретили продажу алкоголя. Это ограничение не будет касаться Херсона, Зеленовки, Степановки и Чернобаевки. Ранее сообщалось, что на дорогах в подконтрольной России Херсонской области установлена первая тысяча указателей на русском языке. В регионе реализуется государственная программа по ремонту и благоустройству дорог.
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новости, херсонская область, всу, мобилизация, сво, спецоперация
Новости, Херсонская область, ВСУ, мобилизация, СВО, Спецоперация

Власти оккупированной ВСУ Херсонской области сообщили, что усилят отлов уклонистов

23:54 17.11.2023 (обновлено: 23:55 17.11.2023)
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© AP / Evgeniy Maloletka
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Во временно подконтрольной Киеву части Херсонской области усилят так называемые мобилизационные мероприятия по отлову уклонистов от службы. Об этом сообщил назначенный украинскими властями глава военной администрации региона Александр Прокудин
По его словам, Национальной полиции поручено активизировать работу по поиску лиц, которые уклоняются от исполнения воинской обязанности.

"Провёл заседание совета обороны региона(...)Решили усилить работу по мобилизации (...) На блокпостах будут проверять, не проигнорировал ли военнообязанный полученную ранее повестку", – сказал Проскудин.

Помимо этого, с пятницы, 17 ноября, в Херсон не пропустят военных, которые "не выполняют боевые задачи на территории Херсонской общины". Исключение из этого правила составят военнослужащие ВСУ, которые проживают в городе, находятся в командировке, отпуске или проходят лечение.
Среди прочего, в 160-ти населённых пунктах, находящихся в 30-километровой зоне от правого берега Днепра, запретили продажу алкоголя. Это ограничение не будет касаться Херсона, Зеленовки, Степановки и Чернобаевки.
Ранее сообщалось, что на дорогах в подконтрольной России Херсонской области установлена первая тысяча указателей на русском языке. В регионе реализуется государственная программа по ремонту и благоустройству дорог.
 
НовостиХерсонская областьВСУмобилизацияСВОСпецоперация
 
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