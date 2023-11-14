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На дорогах в Херсонской области установлена первая тысяча указателей на русском языке

На дорогах в Херсонской области установлена первая тысяча указателей на русском языке - 14.11.2023 Украина.ру

На дорогах в Херсонской области установлена первая тысяча указателей на русском языке

В регионе реализуется государственная программа по ремонту и благоустройству дорог

2023-11-14T10:14

2023-11-14T10:14

2023-11-14T10:14

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херсонская область

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благоустройство

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На дорогах в Херсонской области установлена первая тысяча дорожных знаков для обозначения населенных пунктов на русском языке. Об этом 14 ноября заявил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем телеграм-канале."Начали наводить порядок и с организацией движения. На херсонских трассах и улицах населенных пунктов установили первую тысячу новых дорожных знаков. Это географические указатели на русском языке и разные виды знаков, управляющих движением", - отметил Алексеенко.По его словам, дорожные знаки – это не только вопрос удобства для водителей и эстетичность современной автотрассы, а в первую очередь безопасность движения.В настоящее время в Херсонской области началась реализация государственных программ по ремонту и благоустройству дорог, обочин, тротуаров и остановок, добавил Алексеенко.Как сообщало издание Украина.ру, работы над восстановлением дорог в Херсонской области и Луганской Народной Республике начались досрочно. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин.

https://ukraina.ru/20231103/1050737730.html

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новости, херсонская область, дороги, русский язык, ремонт, благоустройство