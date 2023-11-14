https://ukraina.ru/20231114/1051006016.html
На дорогах в Херсонской области установлена первая тысяча указателей на русском языке
На дорогах в Херсонской области установлена первая тысяча указателей на русском языке - 14.11.2023 Украина.ру
На дорогах в Херсонской области установлена первая тысяча указателей на русском языке
В регионе реализуется государственная программа по ремонту и благоустройству дорог
2023-11-14T10:14
2023-11-14T10:14
2023-11-14T10:14
новости
херсонская область
дороги
русский язык
ремонт
благоустройство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102300/86/1023008602_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_2524b12cf769c1ad82eaabfcf90fffd5.jpg
На дорогах в Херсонской области установлена первая тысяча дорожных знаков для обозначения населенных пунктов на русском языке. Об этом 14 ноября заявил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем телеграм-канале."Начали наводить порядок и с организацией движения. На херсонских трассах и улицах населенных пунктов установили первую тысячу новых дорожных знаков. Это географические указатели на русском языке и разные виды знаков, управляющих движением", - отметил Алексеенко.По его словам, дорожные знаки – это не только вопрос удобства для водителей и эстетичность современной автотрассы, а в первую очередь безопасность движения.В настоящее время в Херсонской области началась реализация государственных программ по ремонту и благоустройству дорог, обочин, тротуаров и остановок, добавил Алексеенко.Как сообщало издание Украина.ру, работы над восстановлением дорог в Херсонской области и Луганской Народной Республике начались досрочно. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин.
https://ukraina.ru/20231103/1050737730.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102300/86/1023008602_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d481fc163a09a6abf208e347e593c54e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, херсонская область, дороги, русский язык, ремонт, благоустройство
Новости, Херсонская область, дороги, Русский язык, ремонт, благоустройство
На дорогах в Херсонской области установлена первая тысяча указателей на русском языке
В регионе реализуется государственная программа по ремонту и благоустройству дорог
На дорогах в Херсонской области установлена первая тысяча дорожных знаков для обозначения населенных пунктов на русском языке. Об этом 14 ноября заявил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем телеграм-канале.
"Начали наводить порядок и с организацией движения. На херсонских трассах и улицах населенных пунктов установили первую тысячу новых дорожных знаков. Это географические указатели на русском языке и разные виды знаков, управляющих движением", - отметил Алексеенко.
По его словам, дорожные знаки – это не только вопрос удобства для водителей и эстетичность современной автотрассы, а в первую очередь безопасность движения.
В настоящее время в Херсонской области началась реализация государственных программ по ремонту и благоустройству дорог, обочин, тротуаров и остановок, добавил Алексеенко.
Как сообщало издание Украина.ру, работы над восстановлением дорог в Херсонской области и Луганской Народной Республике начались досрочно. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин.