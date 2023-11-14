На дорогах в Херсонской области установлена первая тысяча указателей на русском языке - 14.11.2023 Украина.ру
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На дорогах в Херсонской области установлена первая тысяча указателей на русском языке
На дорогах в Херсонской области установлена первая тысяча указателей на русском языке - 14.11.2023 Украина.ру
На дорогах в Херсонской области установлена первая тысяча указателей на русском языке
В регионе реализуется государственная программа по ремонту и благоустройству дорог
2023-11-14T10:14
2023-11-14T10:14
новости
херсонская область
дороги
русский язык
ремонт
благоустройство
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На дорогах в Херсонской области установлена первая тысяча дорожных знаков для обозначения населенных пунктов на русском языке. Об этом 14 ноября заявил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем телеграм-канале."Начали наводить порядок и с организацией движения. На херсонских трассах и улицах населенных пунктов установили первую тысячу новых дорожных знаков. Это географические указатели на русском языке и разные виды знаков, управляющих движением", - отметил Алексеенко.По его словам, дорожные знаки – это не только вопрос удобства для водителей и эстетичность современной автотрассы, а в первую очередь безопасность движения.В настоящее время в Херсонской области началась реализация государственных программ по ремонту и благоустройству дорог, обочин, тротуаров и остановок, добавил Алексеенко.Как сообщало издание Украина.ру, работы над восстановлением дорог в Херсонской области и Луганской Народной Республике начались досрочно. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин.
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новости, херсонская область, дороги, русский язык, ремонт, благоустройство
Новости, Херсонская область, дороги, Русский язык, ремонт, благоустройство

На дорогах в Херсонской области установлена первая тысяча указателей на русском языке

10:14 14.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОткрытие движения по первой очереди трассы "Таврида"
Открытие движения по первой очереди трассы Таврида - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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В регионе реализуется государственная программа по ремонту и благоустройству дорог
На дорогах в Херсонской области установлена первая тысяча дорожных знаков для обозначения населенных пунктов на русском языке. Об этом 14 ноября заявил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем телеграм-канале.
"Начали наводить порядок и с организацией движения. На херсонских трассах и улицах населенных пунктов установили первую тысячу новых дорожных знаков. Это географические указатели на русском языке и разные виды знаков, управляющих движением", - отметил Алексеенко.
По его словам, дорожные знаки – это не только вопрос удобства для водителей и эстетичность современной автотрассы, а в первую очередь безопасность движения.
В настоящее время в Херсонской области началась реализация государственных программ по ремонту и благоустройству дорог, обочин, тротуаров и остановок, добавил Алексеенко.
Как сообщало издание Украина.ру, работы над восстановлением дорог в Херсонской области и Луганской Народной Республике начались досрочно. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин.
Брифинг вице-премьера РФ Марата Хуснуллина - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
3 ноября, 11:55
Хуснуллин: в новых регионах началось досрочное восстановление автодорогДосрочный ремонт начался в Херсонской области и Луганской Народной Республике
 
НовостиХерсонская областьдорогиРусский языкремонтблагоустройство
 
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