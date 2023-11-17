Пойманы на горячем: украинские мошенники намеревались обокрасть генерала карабинеров - 17.11.2023 Украина.ру
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Пойманы на горячем: украинские мошенники намеревались обокрасть генерала карабинеров
Пойманы на горячем: украинские мошенники намеревались обокрасть генерала карабинеров - 17.11.2023 Украина.ру
Пойманы на горячем: украинские мошенники намеревались обокрасть генерала карабинеров
Украинские телефонные мошенники в Италии предприняли попытку обмануть генерала карабинеров, но были обхитрены и арестованы правоохранителями. Об этом 17 ноября сообщила итальянская газета Il Giornale
2023-11-17T21:02
2023-11-17T21:02
новости
украина
мошенники
италия
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Уточняется, что украинцы намеревались обмануть генерала Тео Лузи по стандартной схеме мошенников. Прикинувшись его дочерью у которой якобы сломался телефон, группа злоумышленников просила срочно перевести им деньги. Генерал сразу понял с кем общается, но трубку не бросил, пообещав перевести нужную сумму. Благодаря этому правоохранители быстро вычислили мошенников. Ими оказались 45-летняя женщина-украинка и ее 21-летний сын, у них нашли 25 тысяч евро наличными, множество телефонов и сим-карт. Ранее сообщалось как Волынские мошенники прокутили "сборы" на лечение детей и боевиков украинской армии.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, мошенники, италия
Новости, Украина, мошенники, Италия

Пойманы на горячем: украинские мошенники намеревались обокрасть генерала карабинеров

21:02 17.11.2023
 
телефонные мошенники
телефонные мошенники
Читать в
Украинские телефонные мошенники в Италии предприняли попытку обмануть генерала карабинеров, но были обхитрены и арестованы правоохранителями. Об этом 17 ноября сообщила итальянская газета Il Giornale
Уточняется, что украинцы намеревались обмануть генерала Тео Лузи по стандартной схеме мошенников. Прикинувшись его дочерью у которой якобы сломался телефон, группа злоумышленников просила срочно перевести им деньги.
Генерал сразу понял с кем общается, но трубку не бросил, пообещав перевести нужную сумму. Благодаря этому правоохранители быстро вычислили мошенников.
Ими оказались 45-летняя женщина-украинка и ее 21-летний сын, у них нашли 25 тысяч евро наличными, множество телефонов и сим-карт.
Ранее сообщалось как Волынские мошенники прокутили "сборы" на лечение детей и боевиков украинской армии.
 
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