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Пойманы на горячем: украинские мошенники намеревались обокрасть генерала карабинеров

Пойманы на горячем: украинские мошенники намеревались обокрасть генерала карабинеров - 17.11.2023 Украина.ру

Пойманы на горячем: украинские мошенники намеревались обокрасть генерала карабинеров

Украинские телефонные мошенники в Италии предприняли попытку обмануть генерала карабинеров, но были обхитрены и арестованы правоохранителями. Об этом 17 ноября сообщила итальянская газета Il Giornale

2023-11-17T21:02

2023-11-17T21:02

2023-11-17T21:02

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Уточняется, что украинцы намеревались обмануть генерала Тео Лузи по стандартной схеме мошенников. Прикинувшись его дочерью у которой якобы сломался телефон, группа злоумышленников просила срочно перевести им деньги. Генерал сразу понял с кем общается, но трубку не бросил, пообещав перевести нужную сумму. Благодаря этому правоохранители быстро вычислили мошенников. Ими оказались 45-летняя женщина-украинка и ее 21-летний сын, у них нашли 25 тысяч евро наличными, множество телефонов и сим-карт. Ранее сообщалось как Волынские мошенники прокутили "сборы" на лечение детей и боевиков украинской армии.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, мошенники, италия