Пойманы на горячем: украинские мошенники намеревались обокрасть генерала карабинеров
телефонные мошенники
Украинские телефонные мошенники в Италии предприняли попытку обмануть генерала карабинеров, но были обхитрены и арестованы правоохранителями. Об этом 17 ноября сообщила итальянская газета Il Giornale
Уточняется, что украинцы намеревались обмануть генерала Тео Лузи по стандартной схеме мошенников. Прикинувшись его дочерью у которой якобы сломался телефон, группа злоумышленников просила срочно перевести им деньги.
Генерал сразу понял с кем общается, но трубку не бросил, пообещав перевести нужную сумму. Благодаря этому правоохранители быстро вычислили мошенников.
Ими оказались 45-летняя женщина-украинка и ее 21-летний сын, у них нашли 25 тысяч евро наличными, множество телефонов и сим-карт.
Ранее сообщалось как Волынские мошенники прокутили "сборы" на лечение детей и боевиков украинской армии.