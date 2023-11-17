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Имеют право: Путин высказался об участии секс-меньшинств в международных конкурсах

Имеют право: Путин высказался об участии секс-меньшинств в международных конкурсах - 17.11.2023 Украина.ру

Имеют право: Путин высказался об участии секс-меньшинств в международных конкурсах

Представители сексуальных меньшинств – это тоже часть общества, которая имеет право принимать участие в международных конкурсах. На Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур президент России Владимир Путин высказался за равноправие "везде и во всём"

2023-11-17T19:01

2023-11-17T19:01

2023-11-17T19:01

новости

лгбт

трансгендер

секс-меньшинства

владимир путин

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Российский лидер также отметил, что равноправие должно быть везде и во всем, в том числе и в конкурсах в сфере культуры. Ранее министерство юстиции России потребовало признать ЛГБТ-движение экстремистским. Ведомство отмечает, что в деятельности движения, функционирующего на территории Российской Федерации, выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, лгбт, трансгендер, секс-меньшинства, владимир путин