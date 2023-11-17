https://ukraina.ru/20231117/1051130558.html
Имеют право: Путин высказался об участии секс-меньшинств в международных конкурсах
Имеют право: Путин высказался об участии секс-меньшинств в международных конкурсах - 17.11.2023 Украина.ру
Имеют право: Путин высказался об участии секс-меньшинств в международных конкурсах
Представители сексуальных меньшинств – это тоже часть общества, которая имеет право принимать участие в международных конкурсах. На Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур президент России Владимир Путин высказался за равноправие "везде и во всём"
2023-11-17T19:01
2023-11-17T19:01
2023-11-17T19:01
новости
лгбт
трансгендер
секс-меньшинства
владимир путин
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Российский лидер также отметил, что равноправие должно быть везде и во всем, в том числе и в конкурсах в сфере культуры. Ранее министерство юстиции России потребовало признать ЛГБТ-движение экстремистским. Ведомство отмечает, что в деятельности движения, функционирующего на территории Российской Федерации, выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, лгбт, трансгендер, секс-меньшинства, владимир путин
Новости, ЛГБТ, трансгендер, секс-меньшинства, Владимир Путин
Имеют право: Путин высказался об участии секс-меньшинств в международных конкурсах
Представители сексуальных меньшинств – это тоже часть общества, которая имеет право принимать участие в международных конкурсах. На Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур президент России Владимир Путин высказался за равноправие "везде и во всём"
"Я хотел бы сказать, неожиданную вещь скажу: и они (прим. ред. – представители секс-меньшинств) тоже — эти темы и эти люди — имеют право на то, чтобы выигрывать, показывать, рассказывать, потому что это тоже часть общества. Это тоже то, чем живут люди. Плохо, если только они выигрывают всякие конкурсы", – подчеркнул Владимир Путин.
Российский лидер также отметил, что равноправие должно быть везде и во всем, в том числе и в конкурсах в сфере культуры.
Ранее министерство юстиции России потребовало
признать ЛГБТ-движение экстремистским. Ведомство отмечает, что в деятельности движения, функционирующего на территории Российской Федерации, выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни.