https://ukraina.ru/20231117/1051129731.html
Путин: Политика "культурной отмены" России - расистская и антикультурная
Путин: Политика "культурной отмены" России - расистская и антикультурная - 17.11.2023 Украина.ру
Путин: Политика "культурной отмены" России - расистская и антикультурная
Отменить русскую культуру невозможно, а сама политика Запада направленная на это - расистская и антикультурная. Об этом 15 ноября заявил президент России Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур
2023-11-17T18:40
2023-11-17T18:40
2023-11-17T18:41
новости
владимир путин
русская культура
отмена
запад
сво
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Российский лидер подчеркнул, что в основе русской культуры "подлинная свобода и милосердие, любовь к человеку, духовность". Он добавил, что "отмена России" не удалась, ровно как удар при помощи санкций против РФ. Огромный интерес к Международному музыкальному конкурсу Чайковского, аудитория которого превысила 50 миллионов человек, а это преимущественно жители Европы, подтверждает неудавшуюся попытку курса Запада на "отмену русской культуры". Искусство не знает границ - так было, есть и будет, считает президент.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Киев в угоду западным хозяевам уничтожает всё связанное со всем русским.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, русская культура, отмена, запад, сво
Новости, Владимир Путин, русская культура, отмена, Запад, СВО
Путин: Политика "культурной отмены" России - расистская и антикультурная
18:40 17.11.2023 (обновлено: 18:41 17.11.2023)
Отменить русскую культуру невозможно, а сама политика Запада направленная на это - расистская и антикультурная. Об этом 15 ноября заявил президент России Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур
Российский лидер подчеркнул, что в основе русской культуры "подлинная свобода и милосердие, любовь к человеку, духовность".
"Нашу культуру вообще в последнее время пытаются отменять. Это по определению это невозможно. Политика "отмены России" сама по себе, по сути своей, антикультурна, неоколониальная, расистская по своей структуре", – сказал президент.
Он добавил, что "отмена России" не удалась, ровно как удар при помощи санкций против РФ.
"Правда в том, что с этой пресловутой "отменой", как и с антироссийскими так называемыми санкциями у авторов этих идей, что называется, с самого начала не заладилось", – отметил Путин.
Огромный интерес к Международному музыкальному конкурсу Чайковского, аудитория которого превысила 50 миллионов человек, а это преимущественно жители Европы, подтверждает неудавшуюся попытку курса Запада на "отмену русской культуры". Искусство не знает границ - так было, есть и будет, считает президент.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла
, что Киев в угоду западным хозяевам уничтожает всё связанное со всем русским.