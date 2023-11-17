https://ukraina.ru/20231117/1051129731.html

Путин: Политика "культурной отмены" России - расистская и антикультурная

Путин: Политика "культурной отмены" России - расистская и антикультурная - 17.11.2023 Украина.ру

Путин: Политика "культурной отмены" России - расистская и антикультурная

Отменить русскую культуру невозможно, а сама политика Запада направленная на это - расистская и антикультурная. Об этом 15 ноября заявил президент России Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур

2023-11-17T18:40

2023-11-17T18:40

2023-11-17T18:41

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Российский лидер подчеркнул, что в основе русской культуры "подлинная свобода и милосердие, любовь к человеку, духовность". Он добавил, что "отмена России" не удалась, ровно как удар при помощи санкций против РФ. Огромный интерес к Международному музыкальному конкурсу Чайковского, аудитория которого превысила 50 миллионов человек, а это преимущественно жители Европы, подтверждает неудавшуюся попытку курса Запада на "отмену русской культуры". Искусство не знает границ - так было, есть и будет, считает президент.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Киев в угоду западным хозяевам уничтожает всё связанное со всем русским.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, владимир путин, русская культура, отмена, запад, сво