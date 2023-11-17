Путин: Политика "культурной отмены" России - расистская и антикультурная - 17.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231117/1051129731.html
Путин: Политика "культурной отмены" России - расистская и антикультурная
Путин: Политика "культурной отмены" России - расистская и антикультурная - 17.11.2023 Украина.ру
Путин: Политика "культурной отмены" России - расистская и антикультурная
Отменить русскую культуру невозможно, а сама политика Запада направленная на это - расистская и антикультурная. Об этом 15 ноября заявил президент России Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур
2023-11-17T18:40
2023-11-17T18:41
новости
владимир путин
русская культура
отмена
запад
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/03/1050752262_0:225:3070:1952_1920x0_80_0_0_686bf5946f92206f6202c8ce14ffa46a.jpg
Российский лидер подчеркнул, что в основе русской культуры "подлинная свобода и милосердие, любовь к человеку, духовность". Он добавил, что "отмена России" не удалась, ровно как удар при помощи санкций против РФ. Огромный интерес к Международному музыкальному конкурсу Чайковского, аудитория которого превысила 50 миллионов человек, а это преимущественно жители Европы, подтверждает неудавшуюся попытку курса Запада на "отмену русской культуры". Искусство не знает границ - так было, есть и будет, считает президент.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Киев в угоду западным хозяевам уничтожает всё связанное со всем русским.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/03/1050752262_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_7e79b432e8858847d91e9c4eae05a880.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир путин, русская культура, отмена, запад, сво
Новости, Владимир Путин, русская культура, отмена, Запад, СВО

Путин: Политика "культурной отмены" России - расистская и антикультурная

18:40 17.11.2023 (обновлено: 18:41 17.11.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России В. Путин встретился с членами Общественной палаты РФ нового состава
Президент России В. Путин встретился с членами Общественной палаты РФ нового состава - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Отменить русскую культуру невозможно, а сама политика Запада направленная на это - расистская и антикультурная. Об этом 15 ноября заявил президент России Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур
Российский лидер подчеркнул, что в основе русской культуры "подлинная свобода и милосердие, любовь к человеку, духовность".
"Нашу культуру вообще в последнее время пытаются отменять. Это по определению это невозможно. Политика "отмены России" сама по себе, по сути своей, антикультурна, неоколониальная, расистская по своей структуре", – сказал президент.
Он добавил, что "отмена России" не удалась, ровно как удар при помощи санкций против РФ.
"Правда в том, что с этой пресловутой "отменой", как и с антироссийскими так называемыми санкциями у авторов этих идей, что называется, с самого начала не заладилось", – отметил Путин.
Огромный интерес к Международному музыкальному конкурсу Чайковского, аудитория которого превысила 50 миллионов человек, а это преимущественно жители Европы, подтверждает неудавшуюся попытку курса Запада на "отмену русской культуры". Искусство не знает границ - так было, есть и будет, считает президент.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Киев в угоду западным хозяевам уничтожает всё связанное со всем русским.
 
НовостиВладимир Путинрусская культураотменаЗападСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:01Имеют право: Путин высказался об участии секс-меньшинств в международных конкурсах
19:00Проблемы с вооружением, третий Майдан от Зеленского. Итоги 17 ноября на Украине.
18:52Какую схему хочет реализовать Зеленский на Украине и что Запад готовит в России - Гаспарян
18:42"Важлива Ставка": Зеленский спланировал развитие СВО в 2014 году
18:40Путин: Политика "культурной отмены" России - расистская и антикультурная
18:23Зеленский: без помощи Запада ВСУ будут отступать
18:15Зеленский подписал закон о перенаправлении военного НДФЛ в бюджет Украины
18:10Киев ищет виновного: Подоляк рассказал, как Запад сорвал "математический анализ" контрнаступления ВСУ
17:59Президент Евросовета приедет в Киев праздновать "майдан"
17:57Министерство юстиции требует признать ЛГБТ-движение экстремистским
17:55"Воинственный тон к ЕС": американские СМИ возмутились мнением венгров
17:54Блогер Домбровский отрицает работу на "Химпром" и просит помощи ЦРУ
17:54Европу перекроят как после Первой мировой, ведь Штатам нужны ресурсы - философ
17:53"Потеря Ростова не отменяет Вашу задачу". Как нацисты впервые потерпели поражение в Донбассе
17:50Под ударом. Молдавской митрополии Русской православной церкви грозит судьба УПЦ МП
16:59Долго не продержится. Как Украина будет выживать без денег от США
16:39"Прошло испытание в войне с РФ": генерал ВСУ придумал рекламу для западных оружейников
16:38ЕС движется по инерции, и развала не избежать - философ
16:34Валерий Залужный. Биография
16:17Почему Польша бряцает оружием? О вероятности нападения на Белоруссию и разгроме Украины - Федосова
Лента новостейМолния