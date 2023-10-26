МИД РФ: Киев в угоду западным хозяевам уничтожает всё связанное со всем русским - 26.10.2023 Украина.ру
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МИД РФ: Киев в угоду западным хозяевам уничтожает всё связанное со всем русским
МИД РФ: Киев в угоду западным хозяевам уничтожает всё связанное со всем русским - 26.10.2023 Украина.ру
МИД РФ: Киев в угоду западным хозяевам уничтожает всё связанное со всем русским
Русофобия на Украине распространилась задолго до начала СВО и процесс этот планомерный. Об этом на брифинге 26 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
2023-10-26T21:57
2023-10-26T21:57
новости
мария захарова
мид рф
русофобия
вандализм
украинский неонацизм
ревизионизм
вандализм
украина
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"На Украине продолжается агрессивная русофобская кампания", - констатировала официальный представитель МИД РФ.Она обратила внимание: на текущей неделе в Днепропетровске с фасада здания Днепропетровской академии музыки демонтировали барельеф с изображением русского композитора Михаила Глинки – при том, что академия была названа в его честь. Нынешним летом городские власти переименовали академию, убрав из названия имя композитора."Киев в угоду своим западным хозяевам не прекращает вести курс на уничтожение всего, что связано с русской культурой, со всем русским, - подчеркнула Захарова. - Это ещё одно свидетельство нацистской сути сегодняшней власти в Киеве. И не верьте тем, кто говорит о том, что это из-за болезненного отношения всех украинцев к тем событиям, которые начались в 2022 году"."Это началось задолго до 2022 года. Планомерно, год за годом они делали именно это, не разрешая говорить на языке, переименовывая людей и детей, не давая возможности развивать культуру, искусство людям, которые исповедовали именно всё это на базе собственной истории, собственного народа. Переписывали историю, сносили памятники, переделывали эти памятники", - напомнила официальный представитель МИД России.Также на нынешней неделе стало известно о штрафах, которые получили родители школьниц Полтавской области за прослушивание и исполнение русскоязычных песен на остановке общественного транспорта. Родители трёх девушек получили протоколы об административном правонарушении за якобы ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.До этого во многих городах Украины были изъяты библиотечные книги на русском языке, отменено преподавание русского языка (а также белорусского и фарси), переименованы улицы, названные в честь русских деятелей культуры, политиков и героев Великой Отечественной войны. Сам термин "Великая Отечественная война" был запрещён ещё ранее. Украинские телеканалы сообщали об актах вандализма – порче памятников красноармейцев и эксгумации их останков для освобождения места под захоронения солдат ВСУ.
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новости, мария захарова, мид рф, русофобия, вандализм, украинский неонацизм, ревизионизм, вандализм, украина, украинские националисты, музыка, днепропетровск
Новости, Мария Захарова, МИД РФ, Русофобия, вандализм, украинский неонацизм, Ревизионизм, вандализм, Украина, украинские националисты, музыка, Днепропетровск

МИД РФ: Киев в угоду западным хозяевам уничтожает всё связанное со всем русским

21:57 26.10.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД РФ М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД РФ М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
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Русофобия на Украине распространилась задолго до начала СВО и процесс этот планомерный. Об этом на брифинге 26 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На Украине продолжается агрессивная русофобская кампания", - констатировала официальный представитель МИД РФ.
Она обратила внимание: на текущей неделе в Днепропетровске с фасада здания Днепропетровской академии музыки демонтировали барельеф с изображением русского композитора Михаила Глинки – при том, что академия была названа в его честь. Нынешним летом городские власти переименовали академию, убрав из названия имя композитора.

"Киев в угоду своим западным хозяевам не прекращает вести курс на уничтожение всего, что связано с русской культурой, со всем русским, - подчеркнула Захарова. -
Это ещё одно свидетельство нацистской сути сегодняшней власти в Киеве. И не верьте тем, кто говорит о том, что это из-за болезненного отношения всех украинцев к тем событиям, которые начались в 2022 году".
"Это началось задолго до 2022 года. Планомерно, год за годом они делали именно это, не разрешая говорить на языке, переименовывая людей и детей, не давая возможности развивать культуру, искусство людям, которые исповедовали именно всё это на базе собственной истории, собственного народа. Переписывали историю, сносили памятники, переделывали эти памятники", - напомнила официальный представитель МИД России.
Также на нынешней неделе стало известно о штрафах, которые получили родители школьниц Полтавской области за прослушивание и исполнение русскоязычных песен на остановке общественного транспорта. Родители трёх девушек получили протоколы об административном правонарушении за якобы ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
До этого во многих городах Украины были изъяты библиотечные книги на русском языке, отменено преподавание русского языка (а также белорусского и фарси), переименованы улицы, названные в честь русских деятелей культуры, политиков и героев Великой Отечественной войны. Сам термин "Великая Отечественная война" был запрещён ещё ранее. Украинские телеканалы сообщали об актах вандализма – порче памятников красноармейцев и эксгумации их останков для освобождения места под захоронения солдат ВСУ.
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"Ненависть к России их ослепляет": профессор Сакс рассказал, где русофобия берёт своё началоРусофобия пустила корни в американской культуре под влиянием Британской империи, заявил 5 октября профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom
 
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