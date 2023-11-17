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ЕС движется по инерции, и развала не избежать - философ

ЕС движется по инерции, и развала не избежать - философ - 17.11.2023 Украина.ру

ЕС движется по инерции, и развала не избежать - философ

Европе не избежать передела границ в самое ближайшее время, считает донецкий философ, эксперт "Изборского клуба" Андрей Коновалов. Так эксперт прокомментировал результаты европейского опроса о будущем Евросоюза

2023-11-17T16:38

2023-11-17T16:38

2023-11-17T16:38

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сша

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Евросоюзу пророчат развал - такие данные Европейскому совету по международным отношением показал соцопрос. Большинство респондентов из числа жителей Европы считают, что распад ЕС может произойти в течение ближайших 20 лет. Каждый третий опрошенный европеец считает, что это может произойти до 2043 года.Донецкий философ, эксперт "Изборского клуба" Андрей Коновалов относится к будущему Европейского Союза пессимистично. По его словам, изначально в состав ЕС включили страны по политическим расчетам, но не экономическим, Во-вторых, по мнению философа, элиты западноевропейских стран, представляющих рушащийся на глазах мир, деградируют."Попытки удержать и сохранить доминирование проявились в тех событиях, свидетелями и участниками которых мы являемся. Это война на Украине, Ближнем Востоке. Возможно, будут напряженности с боевыми столкновениями в Юго-Восточной Азии. Америка будет перемещаться туда, потому что нет выхода - нет ресурсов для дальнейшего развития и сохранения своей мощи.Сегодня Америка очень успешно осваивает Европу, высасывая оттуда все питательные соки. Это для Европы может кончиться очень плохо и очень-очень быстро. Мое отношение к тому опросу и мои прогнозы пессимистичны. Конечно, как территория Европа никуда не денется, но в том виде, в котором она сегодня существует, ее не будет - однозначно. Я думаю, что и Европе не избежать передела границ в самое ближайшее время", - сказал Коновалов в комментарии для "Украина.ру".Любая система имеет некую инерционность, объяснил Коновалов. Евросоюз пытается двигаться по инерции и диктовать другим странам свое видение существующих проблем. Однако Францию выгнали из Африки, а отношения Германии и арабского мира напряжены. И это - две основные экономики, которые позволяли Евросоюзу существовать."У Европы нет ресурсов. У нее был ресурс - Российская Федерация, но, как мы все понимаем, Америка сделала все возможное, чтобы эти ресурсы перекрыть. Это непременное условие для продажи Европе своих ресурсов по более высоким ценам", - заключил Коновалов.

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Алексей Туманов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Туманов

новости, евросоюз, распад, развал, европа, сша