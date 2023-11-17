ЕС движется по инерции, и развала не избежать - философ - 17.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231117/1051124927.html
ЕС движется по инерции, и развала не избежать - философ
ЕС движется по инерции, и развала не избежать - философ - 17.11.2023 Украина.ру
ЕС движется по инерции, и развала не избежать - философ
Европе не избежать передела границ в самое ближайшее время, считает донецкий философ, эксперт "Изборского клуба" Андрей Коновалов. Так эксперт прокомментировал результаты европейского опроса о будущем Евросоюза
2023-11-17T16:38
2023-11-17T16:38
новости
евросоюз
распад
развал
европа
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/09/1043428976_710:292:2646:1381_1920x0_80_0_0_097d045484cb2e8018977d4703165112.jpg
Евросоюзу пророчат развал - такие данные Европейскому совету по международным отношением показал соцопрос. Большинство респондентов из числа жителей Европы считают, что распад ЕС может произойти в течение ближайших 20 лет. Каждый третий опрошенный европеец считает, что это может произойти до 2043 года.Донецкий философ, эксперт "Изборского клуба" Андрей Коновалов относится к будущему Европейского Союза пессимистично. По его словам, изначально в состав ЕС включили страны по политическим расчетам, но не экономическим, Во-вторых, по мнению философа, элиты западноевропейских стран, представляющих рушащийся на глазах мир, деградируют."Попытки удержать и сохранить доминирование проявились в тех событиях, свидетелями и участниками которых мы являемся. Это война на Украине, Ближнем Востоке. Возможно, будут напряженности с боевыми столкновениями в Юго-Восточной Азии. Америка будет перемещаться туда, потому что нет выхода - нет ресурсов для дальнейшего развития и сохранения своей мощи.Сегодня Америка очень успешно осваивает Европу, высасывая оттуда все питательные соки. Это для Европы может кончиться очень плохо и очень-очень быстро. Мое отношение к тому опросу и мои прогнозы пессимистичны. Конечно, как территория Европа никуда не денется, но в том виде, в котором она сегодня существует, ее не будет - однозначно. Я думаю, что и Европе не избежать передела границ в самое ближайшее время", - сказал Коновалов в комментарии для "Украина.ру".Любая система имеет некую инерционность, объяснил Коновалов. Евросоюз пытается двигаться по инерции и диктовать другим странам свое видение существующих проблем. Однако Францию выгнали из Африки, а отношения Германии и арабского мира напряжены. И это - две основные экономики, которые позволяли Евросоюзу существовать."У Европы нет ресурсов. У нее был ресурс - Российская Федерация, но, как мы все понимаем, Америка сделала все возможное, чтобы эти ресурсы перекрыть. Это непременное условие для продажи Европе своих ресурсов по более высоким ценам", - заключил Коновалов.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Алексей Туманов
Алексей Туманов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/09/1043428976_560:215:2690:1813_1920x0_80_0_0_784b487c1a41840ba343c860ab0515ce.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, евросоюз, распад, развал, европа, сша
Новости, Евросоюз, распад, развал, Европа, США

ЕС движется по инерции, и развала не избежать - философ

16:38 17.11.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Алексей Туманов
корреспондент издания Украина.ру
Все материалы
Европе не избежать передела границ в самое ближайшее время, считает донецкий философ, эксперт "Изборского клуба" Андрей Коновалов. Так эксперт прокомментировал результаты европейского опроса о будущем Евросоюза
Евросоюзу пророчат развал - такие данные Европейскому совету по международным отношением показал соцопрос. Большинство респондентов из числа жителей Европы считают, что распад ЕС может произойти в течение ближайших 20 лет. Каждый третий опрошенный европеец считает, что это может произойти до 2043 года.
Донецкий философ, эксперт "Изборского клуба" Андрей Коновалов относится к будущему Европейского Союза пессимистично. По его словам, изначально в состав ЕС включили страны по политическим расчетам, но не экономическим, Во-вторых, по мнению философа, элиты западноевропейских стран, представляющих рушащийся на глазах мир, деградируют.
"Попытки удержать и сохранить доминирование проявились в тех событиях, свидетелями и участниками которых мы являемся. Это война на Украине, Ближнем Востоке. Возможно, будут напряженности с боевыми столкновениями в Юго-Восточной Азии. Америка будет перемещаться туда, потому что нет выхода - нет ресурсов для дальнейшего развития и сохранения своей мощи.
Сегодня Америка очень успешно осваивает Европу, высасывая оттуда все питательные соки. Это для Европы может кончиться очень плохо и очень-очень быстро. Мое отношение к тому опросу и мои прогнозы пессимистичны. Конечно, как территория Европа никуда не денется, но в том виде, в котором она сегодня существует, ее не будет - однозначно. Я думаю, что и Европе не избежать передела границ в самое ближайшее время", - сказал Коновалов в комментарии для "Украина.ру".
Любая система имеет некую инерционность, объяснил Коновалов. Евросоюз пытается двигаться по инерции и диктовать другим странам свое видение существующих проблем. Однако Францию выгнали из Африки, а отношения Германии и арабского мира напряжены. И это - две основные экономики, которые позволяли Евросоюзу существовать.
"У Европы нет ресурсов. У нее был ресурс - Российская Федерация, но, как мы все понимаем, Америка сделала все возможное, чтобы эти ресурсы перекрыть. Это непременное условие для продажи Европе своих ресурсов по более высоким ценам", - заключил Коновалов.
 
НовостиЕвросоюзраспадразвалЕвропаСША
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:59Долго не продержится. Как Украина будет выживать без денег от США
16:39"Прошло испытание в войне с РФ": генерал ВСУ придумал рекламу для западных оружейников
16:38ЕС движется по инерции, и развала не избежать - философ
16:34Валерий Залужный. Биография
16:17Почему Польша бряцает оружием? О вероятности нападения на Белоруссию и разгроме Украины - Федосова
16:08"ЕС не рухнет, а развалится на части". Орбан рассказал о политике Брюсселя
16:02Позиционный тупик Украины и Запада, наступление на Авдеевку. О чём говорили эксперты 17 ноября
15:55Наши в Пекине. Делегация издания "Украина.ру" посетила университет Синьхуа
15:28Владимир Зеленский. Биография
15:28Большинство венгров не поддерживают вступление Украины в ЕС - опрос
15:16Парадоксы в жизни украинских политзаключенных. Как быть с теми, кто реально помогал Российской армии
15:04"Остаётся пустота". Генерал ВСУ рассказал об эффективности российских снарядов
15:04Конгресс США утвердит помощь Украине не раньше середины декабря - Bloomberg
14:17США потеряли контроль? О внутреннем расколе в Америке, войне в Израиле и отношениях с Китаем - Батюк
14:09Зеленский анонсировал "Майдан-3" на Украине
14:04"Квартал-95 никчёмно провалил управление страной": Азаров рассказал, что нужно для восстановления Украины
14:04Киевская прокуратура угрожает "бывшей украинской спортсменке" тюрьмой
13:35Вокалист "Бумбокса" покинул ВСУ ради гастролей в ЕС и ответил хейтерам
13:20Демографический кризис: назад в средневековье?
13:20Авдеевский фронт. Донецкие подразделения прорвали оборону города на севере
Лента новостейМолния