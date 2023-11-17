https://ukraina.ru/20231117/1051117874.html

США потеряли контроль? О внутреннем расколе в Америке, войне в Израиле и отношениях с Китаем - Батюк

США потеряли контроль? О внутреннем расколе в Америке, войне в Израиле и отношениях с Китаем - Батюк - 17.11.2023 Украина.ру

США потеряли контроль? О внутреннем расколе в Америке, войне в Израиле и отношениях с Китаем - Батюк

Главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Батюк в эфире Украина.ру рассказал об итогах встречи лидеров стран США и КНР, а также о главных страхах Джо Байдена и предстоящих выборах на Тайване

2023-11-17T14:17

2023-11-17T14:17

2023-11-17T14:17

видео

китай

кнр (китай)

атэс

саммит

сша

россия

тайвань

выборы

ближний восток

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00:40 - О завершении саммита АТЭС в Сан-Франциско; 02:49 - Итоги встречи лидеров КНР и США; 05:34 - О выборах на Тайване; 08:22 - Готовы ли США к третьему фронту? 09:27 - Война на Ближнем Востоке и протесты в США; 10:54 - Украина: что будет с дальнейшими траншами? 13:13 - Почему Джо Байден не воспользовался правом вето? 14:22 - О кандидатах в президенты США.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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