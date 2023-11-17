США потеряли контроль? О внутреннем расколе в Америке, войне в Израиле и отношениях с Китаем - Батюк - 17.11.2023 Украина.ру
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США потеряли контроль? О внутреннем расколе в Америке, войне в Израиле и отношениях с Китаем - Батюк
США потеряли контроль? О внутреннем расколе в Америке, войне в Израиле и отношениях с Китаем - Батюк - 17.11.2023 Украина.ру
США потеряли контроль? О внутреннем расколе в Америке, войне в Израиле и отношениях с Китаем - Батюк
Главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Батюк в эфире Украина.ру рассказал об итогах встречи лидеров стран США и КНР, а также о главных страхах Джо Байдена и предстоящих выборах на Тайване
2023-11-17T14:17
2023-11-17T14:17
видео
китай
кнр (китай)
атэс
саммит
сша
россия
тайвань
выборы
ближний восток
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00:40 - О завершении саммита АТЭС в Сан-Франциско; 02:49 - Итоги встречи лидеров КНР и США; 05:34 - О выборах на Тайване; 08:22 - Готовы ли США к третьему фронту? 09:27 - Война на Ближнем Востоке и протесты в США; 10:54 - Украина: что будет с дальнейшими траншами? 13:13 - Почему Джо Байден не воспользовался правом вето? 14:22 - О кандидатах в президенты США.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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видео, китай, кнр (китай), атэс, саммит, сша, россия, тайвань, выборы, ближний восток, транш, кандидаты в президенты, израиль, палестино-израильский конфликт, палестина, сектор газа, транши, протесты, видео
Видео, Китай, КНР (Китай), АТЭС, саммит, США, Россия, Тайвань, выборы, Ближний Восток, транш, кандидаты в президенты, Израиль, Палестино-израильский конфликт, Палестина, сектор Газа, транши, протесты

США потеряли контроль? О внутреннем расколе в Америке, войне в Израиле и отношениях с Китаем - Батюк

14:17 17.11.2023
 
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Главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Батюк в эфире Украина.ру рассказал об итогах встречи лидеров стран США и КНР, а также о главных страхах Джо Байдена и предстоящих выборах на Тайване
00:40 - О завершении саммита АТЭС в Сан-Франциско;
02:49 - Итоги встречи лидеров КНР и США;
05:34 - О выборах на Тайване;
08:22 - Готовы ли США к третьему фронту?
09:27 - Война на Ближнем Востоке и протесты в США;
10:54 - Украина: что будет с дальнейшими траншами?
13:13 - Почему Джо Байден не воспользовался правом вето?
14:22 - О кандидатах в президенты США.
 
ВидеоКитайКНР (Китай)АТЭСсаммитСШАРоссияТайваньвыборыБлижний Востоктраншкандидаты в президентыИзраильПалестино-израильский конфликтПалестинасектор Газатраншипротесты
 
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Заголовок открываемого материала
14:17США потеряли контроль? О внутреннем расколе в Америке, войне в Израиле и отношениях с Китаем - Батюк
14:09Зеленский анонсировал "Майдан-3" на Украине
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