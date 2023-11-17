Небыстрая Авдеевка. Военный историк предположил, почему ВС РФ не замыкают "смертельное кольцо" вокруг ВСУ - 17.11.2023 Украина.ру
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Небыстрая Авдеевка. Военный историк предположил, почему ВС РФ не замыкают "смертельное кольцо" вокруг ВСУ
Небыстрая Авдеевка. Военный историк предположил, почему ВС РФ не замыкают "смертельное кольцо" вокруг ВСУ - 17.11.2023 Украина.ру
Небыстрая Авдеевка. Военный историк предположил, почему ВС РФ не замыкают "смертельное кольцо" вокруг ВСУ
ВС РФ пытаются нейтрализовать мощную группировку ВСУ и специально не замыкают кольцо в Авдеевке. Если украинские части будут упираться на южных направлениях, это означает, что они не будут переброшены на север. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2023-11-17T05:40
2023-11-17T05:40
новости
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авдеевка
днр
вс рф
всу
окружение
кольцо
минирование
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В районе Авдеевки ВС РФ пытаются нейтрализовать мощную артиллерийскую группировку ВСУ и специально не замыкают кольцо, чтобы противник перекидывал туда силы, которые будут перемалываться по примеру "бахмутской мясорубки", рассказал эксперт.Нельзя сказать, что в Авдеевке происходит нечто такое, что происходит на других участках фронта. Противодействующие стороны пытаются контролировать лесной массив, идет постоянное двустороннее минирование, добавил он.К сожалению, идет небыстрая война. Поэтому необходимо постоянно придумывать что-то новенькое. Важно сближаться с противником таким образом, чтобы он не успел быстро отреагировать и дать отпор, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231115/1051047996.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, россия, украина, авдеевка, днр, вс рф, всу, окружение, кольцо, минирование, сво
Новости, Россия, Украина, Авдеевка, ДНР, ВС РФ, ВСУ, окружение, кольцо, минирование, СВО

Небыстрая Авдеевка. Военный историк предположил, почему ВС РФ не замыкают "смертельное кольцо" вокруг ВСУ

05:40 17.11.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота РСЗО на Запорожском направлении
Работа РСЗО на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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ВС РФ пытаются нейтрализовать мощную группировку ВСУ и специально не замыкают кольцо в Авдеевке. Если украинские части будут упираться на южных направлениях, это означает, что они не будут переброшены на север. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
В районе Авдеевки ВС РФ пытаются нейтрализовать мощную артиллерийскую группировку ВСУ и специально не замыкают кольцо, чтобы противник перекидывал туда силы, которые будут перемалываться по примеру "бахмутской мясорубки", рассказал эксперт.
"Под Авдеевкой много простреливаемого пространства и участков, где можно осуществить дистанционное минирование. Их надо проскакивать. Та же "Славянка" (1-ая отдельная гвардейская мотострелковая Славянская бригада) проскакивает их на квадроциклах", - указал Полищук.
Нельзя сказать, что в Авдеевке происходит нечто такое, что происходит на других участках фронта. Противодействующие стороны пытаются контролировать лесной массив, идет постоянное двустороннее минирование, добавил он.
К сожалению, идет небыстрая война. Поэтому необходимо постоянно придумывать что-то новенькое. Важно сближаться с противником таким образом, чтобы он не успел быстро отреагировать и дать отпор, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Александр Камкин интервью
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