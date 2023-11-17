Небыстрая Авдеевка. Военный историк предположил, почему ВС РФ не замыкают "смертельное кольцо" вокруг ВСУ
ВС РФ пытаются нейтрализовать мощную группировку ВСУ и специально не замыкают кольцо в Авдеевке. Если украинские части будут упираться на южных направлениях, это означает, что они не будут переброшены на север. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
В районе Авдеевки ВС РФ пытаются нейтрализовать мощную артиллерийскую группировку ВСУ и специально не замыкают кольцо, чтобы противник перекидывал туда силы, которые будут перемалываться по примеру "бахмутской мясорубки", рассказал эксперт.
"Под Авдеевкой много простреливаемого пространства и участков, где можно осуществить дистанционное минирование. Их надо проскакивать. Та же "Славянка" (1-ая отдельная гвардейская мотострелковая Славянская бригада) проскакивает их на квадроциклах", - указал Полищук.
Нельзя сказать, что в Авдеевке происходит нечто такое, что происходит на других участках фронта. Противодействующие стороны пытаются контролировать лесной массив, идет постоянное двустороннее минирование, добавил он.
К сожалению, идет небыстрая война. Поэтому необходимо постоянно придумывать что-то новенькое. Важно сближаться с противником таким образом, чтобы он не успел быстро отреагировать и дать отпор, резюмировал собеседник Украина.ру.
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