https://ukraina.ru/20231117/1051084324.html

"Мы обхитрили всех": военный эксперт о том, как всего один человек изменит ситуацию под Херсоном

"Мы обхитрили всех": военный эксперт о том, как всего один человек изменит ситуацию под Херсоном - 17.11.2023 Украина.ру

"Мы обхитрили всех": военный эксперт о том, как всего один человек изменит ситуацию под Херсоном

ВСУ хотят втянуть российские подразделения в эти бои, чтобы убрать боеспособные части с важных направлений. На Днепре украинские морпехи воюют против группировки российских войск, которой руководит командующий ВДВ Михаил Теплинский. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук

2023-11-17T04:10

2023-11-17T04:10

2023-11-17T04:10

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спецназ

россия

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ВСУ хотят втянуть российские подразделения в эти бои, чтобы убрать боеспособные части с тех направлений, где ВС РФ ведут наступление. Чтобы они отвлеклись и занялись выбиванием вражеской морской пехоты с островов на Днепре, отметил эксперт.Но пока ВСУ представляют угрозу только как раздражающий фактор, который привел к смене командующего группировкой "Днепр", добавил историк.Под Херсоном и так стояли наши боеспособные части. Просто у Теплинского будет больше возможностей, чем у его предшественника Олега Макаревича. Говорят, что у Макаревича был один артиллерийский полк, в то время как Теплинский активнее применяет авиацию, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231116/1051072266.html

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2023

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новости, вс рф, всу, морпехи, днепр, дрг, морская пехота, десант, спецназ, россия, украина, херсонское направление