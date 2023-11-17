"Мы обхитрили всех": военный эксперт о том, как всего один человек изменит ситуацию под Херсоном
ВСУ хотят втянуть российские подразделения в эти бои, чтобы убрать боеспособные части с важных направлений. На Днепре украинские морпехи воюют против группировки российских войск, которой руководит командующий ВДВ Михаил Теплинский. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
ВСУ хотят втянуть российские подразделения в эти бои, чтобы убрать боеспособные части с тех направлений, где ВС РФ ведут наступление. Чтобы они отвлеклись и занялись выбиванием вражеской морской пехоты с островов на Днепре, отметил эксперт.
Но пока ВСУ представляют угрозу только как раздражающий фактор, который привел к смене командующего группировкой "Днепр", добавил историк.
"Там [на Днепре] у нас морпехи воюют против морпехов, а командует ими командующий ВДВ. Мы обхитрили всех. Вместо того, чтобы перебросить туда кучу десантников и спецназовцев, мы послали туда одного Михаила Теплинского. Этого будет достаточно", - подчеркнул Полищук.
Под Херсоном и так стояли наши боеспособные части. Просто у Теплинского будет больше возможностей, чем у его предшественника Олега Макаревича. Говорят, что у Макаревича был один артиллерийский полк, в то время как Теплинский активнее применяет авиацию, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Вчера, 12:30Юрий Зверев: Польша создает танковый кулак на наших границах, но ответ России будет асимметричнымЧтобы разгромить российскую армию на Украине, туда нужно отправить войска НАТО, и не факт, что они справятся, считает главный специалист Центра геополитических исследований Балтийского региона Института геополитических и региональных исследований БФУ им. И. Канта, кандидат географических наук, доцент Юрий Зверев