"Мы обхитрили всех": военный эксперт о том, как всего один человек изменит ситуацию под Херсоном - 17.11.2023 Украина.ру
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"Мы обхитрили всех": военный эксперт о том, как всего один человек изменит ситуацию под Херсоном
"Мы обхитрили всех": военный эксперт о том, как всего один человек изменит ситуацию под Херсоном - 17.11.2023 Украина.ру
"Мы обхитрили всех": военный эксперт о том, как всего один человек изменит ситуацию под Херсоном
ВСУ хотят втянуть российские подразделения в эти бои, чтобы убрать боеспособные части с важных направлений. На Днепре украинские морпехи воюют против группировки российских войск, которой руководит командующий ВДВ Михаил Теплинский. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2023-11-17T04:10
2023-11-17T04:10
новости
вс рф
всу
морпехи
днепр
дрг
морская пехота
десант
спецназ
россия
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ВСУ хотят втянуть российские подразделения в эти бои, чтобы убрать боеспособные части с тех направлений, где ВС РФ ведут наступление. Чтобы они отвлеклись и занялись выбиванием вражеской морской пехоты с островов на Днепре, отметил эксперт.Но пока ВСУ представляют угрозу только как раздражающий фактор, который привел к смене командующего группировкой "Днепр", добавил историк.Под Херсоном и так стояли наши боеспособные части. Просто у Теплинского будет больше возможностей, чем у его предшественника Олега Макаревича. Говорят, что у Макаревича был один артиллерийский полк, в то время как Теплинский активнее применяет авиацию, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231116/1051072266.html
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Новости
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новости, вс рф, всу, морпехи, днепр, дрг, морская пехота, десант, спецназ, россия, украина, херсонское направление
Новости, ВС РФ, ВСУ, морпехи, Днепр, ДРГ, морская пехота, десант, спецназ, Россия, Украина, Херсонское направление

"Мы обхитрили всех": военный эксперт о том, как всего один человек изменит ситуацию под Херсоном

04:10 17.11.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПонтонная переправа в Херсоне
Понтонная переправа в Херсоне - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
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ВСУ хотят втянуть российские подразделения в эти бои, чтобы убрать боеспособные части с важных направлений. На Днепре украинские морпехи воюют против группировки российских войск, которой руководит командующий ВДВ Михаил Теплинский. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
ВСУ хотят втянуть российские подразделения в эти бои, чтобы убрать боеспособные части с тех направлений, где ВС РФ ведут наступление. Чтобы они отвлеклись и занялись выбиванием вражеской морской пехоты с островов на Днепре, отметил эксперт.
Но пока ВСУ представляют угрозу только как раздражающий фактор, который привел к смене командующего группировкой "Днепр", добавил историк.
"Там [на Днепре] у нас морпехи воюют против морпехов, а командует ими командующий ВДВ. Мы обхитрили всех. Вместо того, чтобы перебросить туда кучу десантников и спецназовцев, мы послали туда одного Михаила Теплинского. Этого будет достаточно", - подчеркнул Полищук.
Под Херсоном и так стояли наши боеспособные части. Просто у Теплинского будет больше возможностей, чем у его предшественника Олега Макаревича. Говорят, что у Макаревича был один артиллерийский полк, в то время как Теплинский активнее применяет авиацию, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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