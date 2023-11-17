Эксперт пояснил, как ВСУ заманивают ВС РФ на острова под Херсоном, но Россия приготовила им новый "котел" - 17.11.2023 Украина.ру
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Эксперт пояснил, как ВСУ заманивают ВС РФ на острова под Херсоном, но Россия приготовила им новый "котел"
Эксперт пояснил, как ВСУ заманивают ВС РФ на острова под Херсоном, но Россия приготовила им новый "котел" - 17.11.2023 Украина.ру
Эксперт пояснил, как ВСУ заманивают ВС РФ на острова под Херсоном, но Россия приготовила им новый "котел"
ВСУ хотят втянуть российские подразделения в эти бои, чтобы убрать боеспособные российские части с севера. Но для ВС РФ гораздо важнее самим затягивать ВСУ в "авдеевский котел". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2023-11-17T04:50
2023-11-17T04:50
новости
украина
россия
вс рф
всу
днепр
десант
херсонское направление
авдеевка
дроны
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Как только ВСУ начнут перебрасывать бронетехнику, чтобы активизировать Херсонское направление, к нему будет приковано пристальное внимание российских военных. ВСУ хотят втянуть российские подразделения в эти бои, чтобы убрать боеспособные части с тех направлений, где мы наступаем. Чтобы мы отвлеклись и занялись выбиванием вражеской морской пехоты с островов на Днепре, добавил он.Армии РФ гораздо выгоднее вести наступление на севере и заманивать ВСУ в Авдеевский котел, чем выбивать ВСУ с островов на Днепре по постоянным огнем артиллерии противника, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231116/1051057855.html
Украина.ру
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, вс рф, всу, днепр, десант, херсонское направление, авдеевка, дроны, артиллерия, морпехи, остров
Новости, Украина, Россия, ВС РФ, ВСУ, Днепр, десант, Херсонское направление, Авдеевка, дроны, артиллерия, морпехи, остров

Эксперт пояснил, как ВСУ заманивают ВС РФ на острова под Херсоном, но Россия приготовила им новый "котел"

04:50 17.11.2023
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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ВСУ хотят втянуть российские подразделения в эти бои, чтобы убрать боеспособные российские части с севера. Но для ВС РФ гораздо важнее самим затягивать ВСУ в "авдеевский котел". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Как только ВСУ начнут перебрасывать бронетехнику, чтобы активизировать Херсонское направление, к нему будет приковано пристальное внимание российских военных.
ВСУ хотят втянуть российские подразделения в эти бои, чтобы убрать боеспособные части с тех направлений, где мы наступаем. Чтобы мы отвлеклись и занялись выбиванием вражеской морской пехоты с островов на Днепре, добавил он.
"Нам это не надо. У нас там достаточно дронов и корректировщиков, которые будут выносить эту живую силу [ВСУ]. Повторюсь, враг хочет от нас истерики, а нам на это не надо вестись", - отметил Полищук.
Армии РФ гораздо выгоднее вести наступление на севере и заманивать ВСУ в Авдеевский котел, чем выбивать ВСУ с островов на Днепре по постоянным огнем артиллерии противника, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Николай Стариков интервью
Вчера, 07:23
Николай Стариков: Украина попала в неравнобедренный треугольник, а США пытаются утащить Россию в болотоРоссии нужно не признавать любые выборы, которые могут произойти на территории, контролируемой Киевом. Нам давно пора заняться делегитимацией режима, который сейчас правит на Украине
 
НовостиУкраинаРоссияВС РФВСУДнепрдесантХерсонское направлениеАвдеевкадроныартиллерияморпехиостров
 
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