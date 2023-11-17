https://ukraina.ru/20231117/1051082752.html

Эксперт пояснил, как ВСУ заманивают ВС РФ на острова под Херсоном, но Россия приготовила им новый "котел"

Эксперт пояснил, как ВСУ заманивают ВС РФ на острова под Херсоном, но Россия приготовила им новый "котел" - 17.11.2023 Украина.ру

Эксперт пояснил, как ВСУ заманивают ВС РФ на острова под Херсоном, но Россия приготовила им новый "котел"

ВСУ хотят втянуть российские подразделения в эти бои, чтобы убрать боеспособные российские части с севера. Но для ВС РФ гораздо важнее самим затягивать ВСУ в "авдеевский котел". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук

2023-11-17T04:50

2023-11-17T04:50

2023-11-17T04:50

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дроны

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Как только ВСУ начнут перебрасывать бронетехнику, чтобы активизировать Херсонское направление, к нему будет приковано пристальное внимание российских военных. ВСУ хотят втянуть российские подразделения в эти бои, чтобы убрать боеспособные части с тех направлений, где мы наступаем. Чтобы мы отвлеклись и занялись выбиванием вражеской морской пехоты с островов на Днепре, добавил он.Армии РФ гораздо выгоднее вести наступление на севере и заманивать ВСУ в Авдеевский котел, чем выбивать ВСУ с островов на Днепре по постоянным огнем артиллерии противника, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231116/1051057855.html

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новости, украина, россия, вс рф, всу, днепр, десант, херсонское направление, авдеевка, дроны, артиллерия, морпехи, остров